Кошка точит когти
Кошка точит когти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:05

Ваш кот игнорирует когтеточку? Эти материалы сведут его с ума от восторга

83% кошек используют несколько когтеточек одновременно

Каждый кошатник знает: если дома появилась кошка, появится и когтеточка. Это естественная потребность — точить когти, растягиваться, метить территорию. А вот что именно выбрать — задача непростая. Ведь одни мурлыки обожают вертикальные столбики, другие — коврики на полу, а третьи с восторгом дерут диван, игнорируя все зоомагазинные новинки. Однако учёные решили разобраться, какие когтеточки действительно нравятся кошкам, и результаты оказались весьма любопытными.

Почему кошке вообще нужна когтеточка

Для кошек когтеточка — это не просто игрушка, а необходимость. Когда кошка точит когти, она:

  • избавляется от старого слоя когтя;

  • растягивает мышцы спины и лап;

  • метит территорию, оставляя запах с подушечек;

  • снимает стресс и напряжение.

"Точить когти — это не вредная привычка, а способ кошки чувствовать себя уверенно и спокойно", — поясняет ветеринарный бихевиорист Колин Уилсон.

Именно поэтому, если у питомца нет подходящего места для этого, он выберет ближайший диван, штору или дверь.

Что показало исследование

Доктор ветеринарной медицины Колин Уилсон и его коллеги опросили 4 105 владельцев кошек, чтобы выяснить, какие когтеточки пользуются наибольшей популярностью. Результаты оказались показательными:

  • 83% кошек используют более одной когтеточки.

  • 61% владельцев отметили, что питомцы предпочитают ковровые покрытия.

  • 58% - выбирают когтеточки из сизаля (верёвочного материала).

  • 42% - любят картонные варианты.

  • 15% - предпочитают деревянные поверхности.

Таким образом, идеальной когтеточки, подходящей абсолютно всем, не существует. Но есть общие закономерности — и именно они помогут выбрать правильный вариант.

1. Кошкам важна высота

Оказалось, что чем выше когтеточка, тем чаще кошка ею пользуется. Особенно если её высота превышает 90 см. Тогда питомец может вытянуться во весь рост, как на дереве, и как следует размять мышцы.

Если когтеточка слишком низкая, кошка быстро теряет к ней интерес.

2. Надёжность и устойчивость

Кошки — эстеты, но и прагматики. Когтеточка должна не шататься, иначе мурлыка перестанет к ней подходить. Поэтому модели с широким основанием и тяжёлым нижним блоком считаются самыми надёжными.

"Если когтеточка падает или качается, кошка сочтёт её небезопасной и переключится на мебель", — отмечает Колин Уилсон.

3. Материал покрытия

Исследование показало:

  • молодые кошки чаще выбирают верёвочные когтеточки из сизаля, они напоминают кору дерева;

  • взрослые и пожилые кошки любят мягкие ковровые поверхности, где можно не только точить когти, но и лежать;

  • картонные варианты популярны у кошек, которым нравится горизонтальное царапанье.

Если сомневаетесь, начните с классического столбика из сизаля с устойчивым основанием. Это самый универсальный вариант, который нравится большинству кошек.

4. Форма и расположение

Выбор формы зависит от привычек питомца:

  • если кошка любит царапать стены — подойдёт вертикальная когтеточка;

  • если предпочитает ковры — купите горизонтальную или наклонную;

  • активным молодым животным понравятся многоуровневые комплексы с площадками и домиками.

Поставьте когтеточку в том месте, где кошка уже пыталась точить когти. Она инстинктивно выбрала это место для метки, и переставить её в "удобный для вас" угол получится не сразу.

5. Зачем кошке несколько когтеточек

Большинство кошек, как показало исследование, используют от двух до четырёх когтеточек. Одна — у спального места, вторая — в гостиной, третья — возле окна или двери. Это помогает распределить активность и защитить мебель.

В больших домах стоит разместить когтеточки в разных зонах, чтобы питомец не тратил энергию на "неразрешённые" поверхности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать первую попавшуюся когтеточку "на пробу".
    Последствие: кошка игнорирует покупку.
    Альтернатива: учитывать привычки, возраст и форму когтеточки.

  • Ошибка: ставить когтеточку в укромный угол.
    Последствие: кошка не замечает предмет.
    Альтернатива: поставить на видном месте — кошки любят демонстрировать свои метки.

  • Ошибка: наказывать за порчу мебели.
    Последствие: страх, но не изменение поведения.
    Альтернатива: направлять внимание на когтеточку, поощрять лакомством.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных когтеточек

Тип Плюсы Минусы
Верёвочная (сизаль) Долговечная, приятная по текстуре Может распушаться со временем
Ковровая Мягкая, подходит для отдыха Быстро изнашивается
Картонная Дешёвая, нравится многим кошкам Недолговечна, требует замены
Деревянная Природный материал, устойчивая Твёрдая, не всем нравится
Многоуровневая Занимает кошку надолго, даёт высоту Требует места в квартире

Мифы и правда

  • Миф: когтеточка должна быть одна.
    Правда: кошкам нужно несколько, как и разные "точки интереса".

  • Миф: кошка сама выберет когтеточку.
    Правда: ей нужно время и правильное расположение предмета.

  • Миф: когтеточки портят интерьер.
    Правда: современные модели легко вписываются в дизайн и даже украшают дом.

3 интересных факта

  1. Кошки точат когти не только для ухода, но и чтобы обозначить территорию запахом - на подушечках лап есть специальные железы.

  2. Вертикальные когтеточки удовлетворяют потребность "растяжки", что особенно важно для здоровья позвоночника.

  3. Исследование показало: кошки, у которых есть высокие когтеточки (более 90 см), на 70% реже портят мебель.

FAQ

Почему кошка не пользуется когтеточкой?
Возможно, не подходит материал, место или форма. Попробуйте переставить когтеточку или предложить другой вариант.

Можно ли сделать когтеточку своими руками?
Да, популярный вариант — обмотать столб сизалем и закрепить на устойчивом основании.

Нужно ли показывать, как пользоваться когтеточкой?
Иногда — да. Погладьте когтеточку рукой или проведите игрушкой, чтобы вызвать интерес.

Как часто менять когтеточку?
Раз в 6-12 месяцев, в зависимости от активности питомца и износа материала.

Стоит ли брать когтеточку-домик?
Если позволяет место, да: она объединяет сразу и зону отдыха, и площадку для игр.

