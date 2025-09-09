Кошачьи когти опаснее молотка: почему ремонт держится недолго

Многие отказываются заводить кошку из-за страха за ремонт. Знакомая история: новые обои, свежая мебель — и пушистый любимец, который превращает всё это в мишень для когтей.

На самом деле кошки не шкодят нарочно. У этого поведения есть логичные причины. Животные точат когти, оставляют запахи, снимают стресс или просто следуют привычкам. Чтобы перестать переживать за стены и мебель, хозяину нужно предложить питомцу альтернативу и проявить терпение.

Почему кошки дерут стены и мебель

Многие думают, что питомец делает это "назло" или требует внимания. Но у кошки всё куда проще — когти растут постоянно, их нужно обновлять. В природе животные делают это о деревья, дома же они находят замену — обои или диван. Кроме того, во время царапанья выделяется особый секрет с запахом. Так кошки метят территорию. Это не прихоть, а инстинкт.

Есть и эмоциональная причина — стресс. Новый сосед, ремонт или появление ребёнка в доме могут вызывать у животного напряжение. Раздражение и тревогу оно сбрасывает именно когтями.

Наконец, кошка может просто привыкнуть к такому поведению. Дворовые животные точат когти о стволы деревьев, а домашние продолжают делать то же самое — только о стены.

Когтеточка как первое решение

Запреты и наказания проблему не решают. Гораздо эффективнее — предложить альтернативу. Подойдёт когтеточка. Сегодня их огромное количество: от простых ковриков до стильных столбиков, обмотанных сизалем или джутом. Такие модели нравятся большинству кошек.

Важно правильно расположить когтеточку. Лучший вариант — поставить её там, где животное уже любит драть обои. Тогда переучивание пройдёт проще.

Запахи против "шалостей"

Даже с когтеточкой питомец может продолжать выбирать стены. В этом случае стоит использовать запахи, неприятные для кошек. Человеку они кажутся почти нейтральными, а животное будет обходить их стороной.

В зоомагазинах продаются специальные спреи с цитрусовыми маслами, полынью или перцем. Дома можно использовать раствор уксуса или лимонное масло.

Чтобы эффект был сильнее, запахи можно сочетать с лёгким "отпугиванием". Например, хлопнуть в ладоши или прыснуть водой, когда кошка тянет когти к стене. Главное — не причинять боли, а лишь сформировать у питомца неприятную ассоциацию.

Кошачий маникюр

Если ничего не помогает, есть радикальный, но безопасный вариант — подстригать когти. Для этого используют когтерез. Процедура безболезненная, но требует аккуратности и регулярности: примерно раз в две недели.

Кто боится делать это сам, может обратиться к ветеринару. Но важно понимать: удалять когти полностью — жестокая и опасная операция, которая калечит животное.

Почему антицарапки — плохое решение

Силиконовые колпачки, которые часто рекламируют как выход из ситуации, на деле портят жизнь кошке. С ними животное не может нормально двигаться и вести активный образ жизни. Ходьба меняется, появляется стресс, а психика страдает. Стены, может, и останутся целыми, но питомец будет несчастен.

Отучить кошку царапать стены за один день невозможно. Нужно время, терпение и любовь. Попробуйте разные когтеточки, уделяйте внимание игре, снимайте стресс у животного. Но никогда не используйте физические наказания. Кошка не поймёт, за что её ругают, а вот доверие потеряете.