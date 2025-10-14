Царапина, которая может стоить здоровья: как кошки передают опасную инфекцию

Хоть болезнь кошачьих царапин звучит безобидно, за этим названием скрывается инфекция, которая может затронуть не только питомцев, но и людей. Чаще всего переносчиками выступают кошки, особенно те, кто гуляет на улице или контактирует с блохами. Болезнь вызывают бактерии Bartonella, и, несмотря на устрашающее название, при своевременном обращении к врачу она поддаётся лечению.

Что представляет собой болезнь кошачьих царапин

Бартонеллёз, или болезнь кошачьих царапин (БКЦ), относится к зоонозам — заболеваниям, передающимся от животных человеку. Возбудитель Bartonella henselae обитает в организме инфицированных кошек и попадает в кровь человека через царапины, укусы или контакт с биологическими жидкостями животного. В некоторых случаях заражение происходит при контакте с собаками, а в редких — от человека к человеку.

Для человека болезнь редко становится серьёзной угрозой. Основные симптомы — это повышение температуры, слабость, воспаление лимфатических узлов, боли в животе и покраснение кожи в месте царапины. В тяжёлых случаях могут появиться осложнения в виде увеита (воспаления глаз) или поражения сердца, но это наблюдается крайне редко.

У кошек болезнь чаще протекает скрыто. Животное может оставаться внешне здоровым, но быть носителем инфекции, заражая других кошек и человека.

Как кошки заражаются бартонеллёзом

Главными разносчиками Bartonella являются блохи и клещи. Они переносят бактерии от одной кошки к другой через укусы. После укуса паразита бактерия сохраняется в крови животного, а при расчесывании и уходе за шерстью кошка может переносить возбудителя на когти. Когда питомец случайно царапает человека, бактерия легко проникает через повреждённую кожу.

Бактерия способна выживать до двух недель в окружающей среде и около года в организме кошки. Именно поэтому даже домашние питомцы, которые не выходят на улицу, могут быть заражены, если в дом попали блохи или их личинки.

Симптомы болезни у кошек

Первые недели после заражения проходят бессимптомно. Позже могут появиться признаки, на которые стоит обратить внимание:

апатия и вялость;

снижение аппетита;

повышение температуры;

потеря веса;

анемия;

мышечная боль;

признаки эндокардита — шумы в сердце, учащённый пульс;

воспаление глаз (увеит).

Интенсивность симптомов зависит от состояния иммунной системы. Если кошка уже болеет вирусом иммунодефицита (FIV) или лейкозом (FeLV), течение бартонеллёза может быть тяжёлым.

Диагностика проводится ветеринаром с помощью анализа крови, серологических тестов, а также проверки кала и мочи.

Сравнение: болезнь у кошек и собак

Параметр У кошек У собак Основной возбудитель Bartonella henselae Bartonella vinsonii Пути заражения Царапины, укусы, блохи Укусы клещей Симптомы Лихорадка, увеит, анемия Вялость, кашель, сердечные проблемы Лечение Антибиотики, поддерживающая терапия Антибиотики, обработка от паразитов Прогноз Благоприятный при лечении Благоприятный

Лечение и восстановление

Лечение направлено на устранение симптомов и предотвращение осложнений. Ветеринар назначает курс антибиотиков, корректирует рацион и контролирует состояние сердца и глаз. В лёгких случаях достаточно нескольких недель терапии, но бактерия может сохраняться в крови до года, поэтому контрольные анализы обязательны.

Важно не прекращать лечение при первых улучшениях — недолеченная инфекция способна перейти в хроническую форму.

Советы шаг за шагом: как защитить питомца и себя

Регулярно проводите обработку кошки от блох и клещей с помощью ветеринарных капель или спреев. Подстригайте когти питомцу 2-3 раза в месяц, особенно если он играет с детьми. Ежедневно убирайте лоток и мойте его минимум дважды в месяц. Следите за чистотой мест, где спит кошка, мойте лежанку и игрушки. При царапинах сразу промывайте кожу антисептиком и не допускайте контакта раны с шерстью животного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Не обрабатывать питомца от паразитов.

→ Последствие: Повторное заражение Bartonella и риск передачи человеку.

→ Альтернатива: Используйте капли или ошейники от блох, такие как Frontline или Beaphar.

• Ошибка: Играть с кошкой, позволяя ей царапать руки.

→ Последствие: Возможное инфицирование и воспаление лимфоузлов.

→ Альтернатива: Играйте с помощью игрушек или лазерных указок.

• Ошибка: Пренебрегать гигиеной лотка.

→ Последствие: Размножение бактерий и паразитов.

→ Альтернатива: Ежедневная уборка и дезинфекция хлорсодержащими средствами.

А что если болезнь не лечить?

Без лечения инфекция может перейти в хроническую форму. У кошек это приводит к потере веса, анемии и воспалению внутренних органов. У человека последствия могут включать затяжную лихорадку и поражение глаз. Поэтому при любых подозрениях важно сразу обратиться к врачу или ветеринару.

Плюсы и минусы лечения антибиотиками

Плюсы Минусы Быстро устраняют симптомы Возможна аллергическая реакция Предотвращают осложнения Требуют строгого соблюдения дозировки Сокращают риск передачи другим животным Долгий курс при хронической форме

Мифы и правда

Миф: Болезнь передаётся только через царапины.

Правда: Заражение возможно и через укусы или контакт с кровью животного.

Миф: Домашние кошки не могут быть переносчиками.

Правда: Даже животные, не выходящие из дома, могут заразиться через блох.

Миф: Бартонеллёз неизлечим.

Правда: Заболевание полностью излечимо при правильной терапии и уходе.

FAQ

Как узнать, что кошка заразилась?

Понаблюдайте за поведением: если питомец стал вялым, отказывается от еды и часто чешет глаза — обратитесь к ветеринару.

Можно ли заразиться от щенка или собаки?

Да, но вероятность ниже, чем от кошек. У собак чаще встречается другой вид бактерии Bartonella vinsonii.

Как долго длится лечение?

В среднем от трёх недель до нескольких месяцев в зависимости от тяжести инфекции.

Опасна ли болезнь для детей?

Может быть, если ребёнок получает глубокие царапины. Важно обучить его правильно играть с животным.

3 интересных факта

Впервые болезнь кошачьих царапин была описана в 1950-х годах, но возбудителя выделили только в 1992-м. Кошки редко сами страдают от бартонеллёза, хотя могут годами быть носителями. Люди с крепким иммунитетом переносят инфекцию почти бессимптомно.

Исторический контекст

Открытие Bartonella henselae стало одним из ключевых событий в микробиологии XX века. С тех пор было описано более 40 разновидностей этой бактерии, и часть из них продолжает изучаться как потенциальная причина хронических заболеваний у животных.