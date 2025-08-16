Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дрессировка кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:29

Горячая плита — смертельная ловушка для кошки: как вовремя защитить питомца

Ветеринары рассказали, как отучить кошку прыгать на плиту

Многие кошки умеют чувствовать опасность: они ощущают жар, исходящий от плиты, и стараются не касаться её. Но бывают и исключения — чрезмерно любопытные питомцы способны запрыгнуть прямо на горячую поверхность и получить серьёзные ожоги. Чтобы избежать таких ситуаций, владельцу стоит заранее позаботиться о безопасности животного и создать для него правильные привычки.

Научите кошку держаться подальше от плиты

Самый надёжный способ защитить питомца — приучить его не запрыгивать на плиту или кухонный стол. Сделать это можно, сделав поверхность менее привлекательной: накройте плиту защитным чехлом или положите предмет, который не нравится вашей кошке. Постепенно у животного выработается ассоциация, что это место небезопасно и неприятно.

Используйте запахи и материалы, которые отпугивают кошек

У многих кошек вызывает отвращение аромат цитрусовых. Если обработать плиту или близлежащие поверхности натуральным средством с запахом лимона или апельсина, питомец будет держаться подальше. Ещё один простой способ — алюминиевая фольга: кошки не любят её шуршание и скользящую текстуру. Достаточно положить несколько листов на плиту, чтобы питомец перестал интересоваться этой зоной.

Блокируйте привычные маршруты

Если кошка прыгает на столешницу с одного и того же места, можно поставить туда предметы, которые перекроют путь: вазу с фруктами, бытовую технику или кухонные принадлежности. Потеряв удобный маршрут, кошка часто отказывается от привычки забираться туда вовсе. Однако помните: питомцы изобретательны, поэтому иногда приходится пробовать разные варианты.

Предложите альтернативу

Большинство кошек обожают лазать и наблюдать за происходящим с высоты. Подарите питомцу когтеточку-домик или специальное "кошачье дерево". Разместите его рядом с окном или в другой удобной точке квартиры. Если у животного есть своё "законное" высокое место, то необходимость карабкаться на плиту отпадает сама собой.

Внимание и игры

Часто кошка запрыгивает на плиту не из-за любопытства, а чтобы привлечь внимание хозяина. Попробуйте поиграть с ней перед готовкой — это снизит её интерес к кухонным поверхностям. Головоломки, игрушки с кошачьей мятой или просто совместные игры помогают отвлечь питомца и направить его энергию в безопасное русло.

Уберите еду и наказывайте правильно

Никогда не оставляйте на плите или столешнице еду — это прямое приглашение для питомца. Если кошка всё же оказалась на кухонной поверхности, снимите её аккуратно и твёрдо произнесите команду "нельзя". Не применяйте силу — животное может получить травму или начать бояться хозяина. Важно последовательно показывать, что кухня — не место для игр.

Используйте современные функции печи

Современные плиты и духовые шкафы часто имеют функцию блокировки. Даже если кошка случайно пройдётся по панели, она не сможет включить плиту. Это дополнительная мера безопасности, которая особенно важна в домах с активными питомцами.

Кошки от природы любопытны и обожают исследовать новые поверхности, но горячая плита может быть смертельно опасной. Важно сочетать несколько способов защиты: воспитание, отвлекающие занятия и простые физические барьеры. Так вы сохраните здоровье питомца и спокойствие в доме.

