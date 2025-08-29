Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кошка на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:29

Обычный перекус превратил кошку в пациента: еда, которой лучше не кормить

Опасные растения, окна и паразиты: как уберечь кошку от рисков

Любая кошка — это маленький исследователь. Она способна пробраться туда, куда мы даже не подумаем заглянуть. Именно поэтому забота о безопасности питомца требует особого внимания. Вот главные рекомендации, которые помогут защитить вашего любимца.

Чистота — залог здоровья

Самое простое, но крайне важное правило — поддерживайте чистоту в кошачьем лотке. Грязный туалет не только вызывает неприятный запах в доме, но и становится причиной того, что кошка ищет другое место. Кроме того, оставленные отходы способствуют размножению бактерий, а иногда даже могут привлечь собаку. Чистый лоток — залог спокойствия и вашего, и питомца.

Проверяйте укромные места

Кошки часто ищут прохладу под автомобилями или укрываются от холода в сараях и подсобках. Именно поэтому всегда проверяйте машину и хозяйственные постройки, прежде чем закрыть дверь или тронуться с места. Нередко кошки случайно остаются и в закрытых комнатах дома. Чтобы избежать этого, убедитесь, что ваш питомец не спрятался, прежде чем уйти из дома.

Опасные растения

Некоторые комнатные цветы и садовые растения для кошек ядовиты. Любопытство или скука часто заставляют питомца пробовать зелень на зуб, и последствия могут быть серьёзными. Лучше заранее узнать список таких растений и убрать их из дома.

Уход за шерстью

Регулярное расчёсывание избавляет от лишней шерсти, предотвращает образование колтунов и уменьшает количество волосков, которые кошка проглатывает во время вылизывания. Это не только вопрос гигиены, но и профилактика рвоты и проблем с желудком. Одновременно вы сможете вовремя заметить паразитов или раздражения на коже.

Насторожитесь, если кошка изменилась

Кошки умеют мастерски скрывать недомогание. Любое необычное поведение — тревожный сигнал. Потеря аппетита, чрезмерная привязанность или, наоборот, отстранённость, изменения в привычках использования лотка — всё это повод для визита к врачу.

Регулярные визиты к ветеринару

Даже если кошка выглядит абсолютно здоровой, профилактический осмотр раз в год необходим. А если животное старое или имеет хронические болезни — чаще. Многие болезни проще лечить на ранней стадии.

Опасность открытых окон

Осенью приятно впустить в дом свежий воздух, но именно открытые окна часто становятся причиной трагедий. Кошки могут застревать в щелях или выпрыгнуть. Решётки и москитные сетки помогут избежать несчастных случаев.

Правильное питание

Избыточный вес для кошки так же опасен, как и для человека. Он приводит к диабету, проблемам с сердцем и суставами. Следите за размерами порций и качеством корма — он должен соответствовать возрасту и состоянию здоровья питомца.

Защита от паразитов круглый год

Паразиты активны не только летом. Даже зимой важно использовать профилактические средства. Только так можно уберечь питомца от блох, клещей и глистов.

