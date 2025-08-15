Как питомцы разворачиваются в воздухе за доли секунды — редкое умение в мире животных

Кажется, что законы гравитации на них не действуют. Кошки обладают уникальной способностью в мире животных — почти всегда приземляться на лапы. Учёные исследуют этот феномен уже не одно столетие, начиная с времён Исаака Ньютона, однако до сих пор в нём остаются загадки.

Секрет в анатомии и рефлексах

Одним из первых, кто попытался изучить процесс падения кошки, был французский учёный Этьен-Жюль Марей. Он снял замедленное видео, показавшее, что у кошачьих есть особый "выпрямительный рефлекс". Этот механизм помогает им за доли секунды определить правильное положение тела в пространстве и развернуться в воздухе.

Важную роль играет и вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе и связанный с мозжечком. Он мгновенно передаёт мозгу информацию о положении тела, помогая животному скорректировать движение.

Как помогают усы и гибкий позвоночник

Усы кошки — вибриссы — не просто украшение, а чувствительные сенсоры, которые помогают ей ориентироваться и удерживать равновесие. Анатомия позвоночника также уникальна: он состоит в основном из мышц и отличается высокой гибкостью, что позволяет быстро адаптироваться при падении.

Эксперимент, подтверждающий теорию

На YouTube-канале SmarterEveryDay можно увидеть эксперимент, где кошка по кличке Джиджи демонстрирует свой рефлекс. Её осторожно поднимают и отпускают на мягкую поверхность, а замедленная съёмка показывает, как животное за считанные мгновения разворачивается в воздухе и приземляется на лапы.

Высота падения и шанс на успех

Чем выше кошка падает, тем больше времени у неё на выпрямление. По наблюдениям, падение с высоты выше седьмого этажа повышает вероятность правильного приземления. Но стопроцентной гарантии нет: слишком низкая высота или неожиданные обстоятельства могут помешать.

Почему кошки редко получают травмы

При приземлении лапы кошки работают как амортизаторы. Длинные и сильные задние ноги смягчают удар, а гибкая спина помогает распределить нагрузку. Кроме того, инстинкт подсказывает животным расслаблять мышцы в полёте, что снижает риск повреждений.

Миф о девяти жизнях и реальность

Да, способность приземляться на лапы укрепила миф о девяти жизнях кошек. Но он не делает их неуязвимыми. Владельцам стоит помнить: окна и балконы на большой высоте лучше защищать сетками. Ведь даже самые ловкие питомцы иногда не успевают среагировать.