кот и цитрусовые
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:40

Хотите, чтобы кошка забыла дорогу к вашим цветам? Пять запахов, которые работают безотказно

Уксус и ментоловые масла создают натуральный барьер для кошек

Апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы выделяют вещество лимонен, которое кошки воспринимают как раздражитель. Многие животные обходят стороной места, где лежат цитрусовые корки или распылён спрей с их ароматом. Этот способ часто применяют для защиты комнатных растений или определённых зон в доме от любопытного питомца.

Химические запахи — кошачий стресс

Резкие ароматы бытовой химии, особенно аммиака, действуют на кошек крайне неприятно. Они могут мгновенно покинуть комнату, где вы только что использовали чистящее средство. Но важно помнить: высокие концентрации таких веществ вредны и опасны для здоровья животных, поэтому использовать их вблизи питомца не стоит.

Уксус — натуральный барьер

Кошки воспринимают запах уксуса как химическую угрозу. Разбавленный раствор можно распылить в зонах, куда животное нежелательно пускать: на бетонных дорожках, возле клумб или у входа в дом. Этот метод особенно удобен для уличных территорий, но перед использованием возле растений стоит проверить, не нанесёт ли он им вреда.

Ментол и эвкалипт — резкий холодный аромат

Мята, эвкалиптовое масло и другие ментоловые запахи моментально вызывают у кошек желание держаться подальше. Именно поэтому они часто входят в состав готовых отпугивающих спреев. Для домашнего варианта достаточно добавить пару капель масла в воду и опрыскать "опасные" зоны.

Пряные травы — ароматный щит

Лаванда, розмарин, шалфей и некоторые другие душистые травы — ещё один природный способ защиты от кошачьих визитов. Их запах приятен людям, но абсолютно не нравится пушистым. Достаточно разместить свежие или сушёные пучки в нужных местах — и питомцы будут обходить их стороной.

