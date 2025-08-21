Загадочный кошачий звук: одни кошки мурлыкают без конца, а другие остаются молчаливыми

Мурлыканье кошки — один из самых узнаваемых и любимых звуков в мире животных. Оно ассоциируется с комфортом, расслаблением и радостью. Однако природа этого звука куда глубже и сложнее, чем может показаться. Учёные выяснили, что кошки мурлыкают не только от удовольствия: иногда они используют этот звук как метод саморегуляции при боли или стрессе, а также как своеобразную "манипуляцию", чтобы получить еду или внимание.

Как возникает мурлыканье

По данным профессора биологии Джонатана Лососа (Washington University in St. Louis), мурлыканье связано с ритмическими сокращениями мышц гортани. Эти вибрации прерывают поток воздуха и создают характерный низкий звук, который уникален тем, что появляется как на вдохе, так и на выдохе. Такой механизм отличает мурлыканье от большинства других голосовых проявлений животных.

Кто умеет мурлыкать кроме домашних кошек

Мурлыкают не только наши пушистые питомцы. Этим звуком обладают и некоторые дикие кошачьи: пума, рысь, сервал и леопард. Но есть важное различие: большие кошки — львы, тигры, ягуары — не могут мурлыкать, зато их гортань устроена так, что позволяет издавать мощный рёв. Всё дело в подъязычной кости: у "мурлыкающих" кошек она жёсткая, а у "рычащих" — эластичная.

Интересно, что единственное животное за пределами семейства кошачьих, способное по-настоящему мурлыкать (и на вдохе, и на выдохе) — это генетта, хищное млекопитающее из Африки, внешне напоминающее смесь кошки и мангуста.

"Фальшивые мурлыканья" в мире животных

Существует целый ряд видов, которые издают похожие на мурлыканье звуки. Еноты "гудят" рядом с матерью, кролики тихо постукивают зубами, когда довольны, морские свинки издают "трели счастья". Белки, скунсы, мангусты и даже кенгуру тоже используют похожие сигналы. Но по механизму эти звуки отличаются от кошачьего мурлыканья и не могут считаться его полноценным аналогом.

Генетика и "разговорчивость" кошек

Не все кошки мурлыкают одинаково часто. Недавнее исследование Киотского университета показало, что частота мурлыканья зависит от вариаций гена андрогенного рецептора (AR), отвечающего за регуляцию тестостерона. У кошек с "короткими" вариантами гена мурлыканье встречается чаще, у тех, кто унаследовал "длинные" версии, — реже. Это открытие важно не только для понимания поведенческих особенностей животных, но и для их благополучия: "тихие" кошки могут хуже выражать стресс или боль, что делает их потребности менее заметными для человека.

Мурлыканье — это не только символ уюта и любви, но и сложный инструмент общения и саморегуляции. Оно объединяет домашних кошек с их дикими родственниками и даже с такими необычными животными, как генетта. А генетические различия объясняют, почему одни питомцы мурлыкают бесконечно, а другие остаются "тихими наблюдателями".