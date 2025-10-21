Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:57

Беременность кошки — не тайна: раскрываем все секреты от первых дней до родов

70% владельцев не замечают признаков беременности у своих кошек

Беременность у кошек — особый период, когда питомец требует внимания, заботы и немного терпения от хозяев. Даже если вы не планировали прибавления, заметить интересное положение можно довольно рано, если внимательно наблюдать за поведением и внешним видом животного.

Необязательно иметь ветеринарное образование, чтобы понять, что кошка готовится стать мамой. Есть несколько простых признаков, которые подскажут, что в доме скоро зазвучит писк пушистых малышей.

1. Изменения в поведении

Первое, что замечают внимательные владельцы, — перемена характера. Спокойная и ласковая кошка может вдруг стать замкнутой, старается уединиться и меньше идёт на контакт. А вот независимые и "гордые одиночки" внезапно превращаются в нежных, ласковых мурлык, ищущих внимания.

Такие перемены связаны с гормональной перестройкой организма и ростом материнского инстинкта. Кошка становится более чувствительной к звукам и запахам, иногда может даже проявлять лёгкую раздражительность. Это нормально: организм готовится к вынашиванию потомства.

"Поведение беременной кошки часто меняется уже на первой неделе после зачатия — по реакции питомца можно многое понять даже без осмотра", — отмечают ветеринарные специалисты.

Совет: не наказывайте кошку за внезапные капризы. Ей нужно чувство безопасности. Говорите с ней спокойно, избегайте громких звуков и перестановок мебели.

2. Рост аппетита

Беременность требует от кошки больших энергетических затрат. Уже через две недели после зачатия она начинает есть чаще и настойчивее.
Если раньше миска могла оставаться наполовину полной, теперь питомец будет требовать добавку.

Это нормальный процесс: растущие котята получают питательные вещества от матери, поэтому ей требуется больше белка, витаминов и минералов.

Что делать:

  • увеличьте объём порции на 10-20%, но не перекармливайте;

  • выбирайте специальный корм для беременных кошек или котят — он сбалансирован по калорийности и содержит всё необходимое;

  • обеспечьте постоянный доступ к свежей воде.

Если же аппетит вдруг резко снизился, стоит обратиться к ветеринару — это может быть сигналом токсикоза или других нарушений.

3. Снижение активности

На ранних сроках кошка может вести себя как обычно, но ближе к середине беременности становится более спокойной и осторожной.
Игры отходят на второй план, любимое занятие — спать или просто лежать в укромном месте.

Это объясняется изменением обмена веществ и ростом животика. Организм экономит энергию и не допускает перенапряжения.

Не стоит будить кошку для игр - если ей нужно больше отдыхать, дайте возможность. Но лёгкие поглаживания и внимание всё ещё важны: эмоциональный комфорт напрямую влияет на здоровье будущего потомства.

4. Признаки гнездования

Около шестой недели беременности (примерно через полтора месяца после вязки) живот питомца становится заметно округлым. В это время кошка начинает искать тихое и безопасное место для родов.

Она может долго осматривать углы, залезать в шкафы, коробки или под кровать. Иногда "строит гнездо" — таскает туда мягкие вещи, пелёнки или одежду.

"Гнездование — один из самых надёжных признаков приближающихся родов. Если кошка начала устраивать себе домик, значит, до появления котят остаются считаные недели", — отмечают ветеринарные консультанты.

Как помочь:

  • приготовьте просторную коробку с низкими бортиками;

  • положите мягкое полотенце или одноразовую пелёнку;

  • поставьте "родильный домик" в тёплом, тихом месте, подальше от сквозняков.

Если питомице понравится выбранное место, она будет туда возвращаться, а перед родами останется там окончательно.

5. Физиологические изменения

Беременность у кошки сопровождается и внешними признаками. Они проявляются постепенно:

  • через 15-20 дней после вязки соски становятся розовее и чуть увеличиваются;

  • шерсть на животе вокруг сосков редеет;

  • живот постепенно округляется, особенно заметно к 6-7 неделе;

  • перед родами температура тела может снижаться до около 37 °C.

За день-два до родов кошка часто становится беспокойной, тяжело дышит, может мяукать и искать хозяина — ей нужна поддержка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать
Игнорировать первые признаки Стресс у кошки, риск осложнений Наблюдать за поведением, записывать изменения
Кормить "как раньше" Нехватка питательных веществ, слабое потомство Перейти на специализированный рацион
Не подготовить место для родов Кошка родит в неудобном месте (шкаф, постель) Сделать безопасное "гнездо" заранее
Сильно тревожить кошку Агрессия, отказ от еды Спокойная обстановка и мягкий уход

Когда обращаться к ветеринару

Хотя беременность — естественное состояние, она требует контроля. Обратитесь к врачу, если:

  • кошка отказывается от еды дольше суток;

  • живот увеличивается неравномерно;

  • выделения из половых органов имеют неприятный запах;

  • дыхание становится частым, с одышкой.

Плановый осмотр у ветеринара на 4-5 неделе поможет подтвердить беременность и исключить осложнения. При необходимости врач сделает УЗИ, чтобы определить количество котят и общее состояние здоровья.

Сколько длится беременность у кошек

В среднем — 63-66 дней, то есть чуть больше двух месяцев. Но срок может варьироваться в зависимости от породы, возраста и числа котят.

  • у молодых кошек — беременность может быть короче (до 60 дней);

  • у опытных — ближе к 70 дням.

Если срок превышает 70 дней, а роды не начинаются, нужно обратиться к ветеринару — это может быть сигналом задержки или слабой родовой деятельности.

Что подготовить к родам

  1. Тихое место. Минимум людей, света и звуков.

  2. Чистая коробка или переноска. Это и "родильная", и первая кроватка для малышей.

  3. Пелёнки, полотенца, перчатки. На случай, если потребуется помощь.

  4. Телефон ветеринара. Пусть будет под рукой на всякий случай.

Три интересных факта о кошачьей беременности

  1. У кошек овуляция происходит только после спаривания — поэтому беременность почти всегда "запланирована" самой природой.

  2. У одной кошки может быть потомство от нескольких котов, если вязка произошла в разное время.

  3. Некоторые кошки мурлыкают даже во время родов — это помогает им успокаиваться и стимулирует выделение гормона окситоцина.

Исторический контекст

В старину хозяйки считали, что беременная кошка приносит дому удачу и благополучие. Её старались не тревожить и оставляли в покое, пока она не "покажет" котят. Современные зоологи подтверждают: спокойствие и забота — лучший способ помочь кошке стать мамой без осложнений.

Беременность — естественное и прекрасное состояние, и при должном внимании она пройдёт без проблем. Главное — вовремя заметить изменения и дать питомице всё необходимое: покой, питание и вашу любовь.

