Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот в кровати
Кот в кровати
© unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:43

Интроверты болеют тишиной, экстраверты страдают от скуки: что опаснее для кошки

Личность кошек разделили на экстравертов и интровертов — исследование Калифорнийского университета

Кошки сопровождают человека уже многие века, становясь частью семьи и источником уюта. Но за их ласковым мурлыканьем скрывается целый мир особенностей характера. Одни животные открыты и дружелюбны, другие же осторожны и предпочитают тишину. Чтобы понять своего питомца и выстроить с ним доверительные отношения, важно учитывать различия в их темпераментах.

Интроверсия и экстраверсия у кошек

Учёные Калифорнийского университета в Дэвисе провели масштабное исследование, в котором участвовали более 4000 домашних кошек. Результаты показали: личности кошек действительно можно условно разделить на экстравертные и интровертные типы. Такая классификация помогает хозяевам лучше понять потребности пушистого друга и адаптировать среду обитания под его характер.

Экстравертные кошки

Кошки-экстраверты отличаются любопытством и тягой к общению. Они легко привыкают к переменам, стремятся быть рядом с хозяином и любят внимание. Такие животные с радостью знакомятся с новыми людьми, быстро находят общий язык с другими питомцами и обожают играть. Им нравится исследовать пространство, поэтому они редко ограничиваются одним любимым местом.

Признаки экстраверта

  1. Постоянное стремление к контакту: они следуют за хозяином, вмешиваются в дела и хотят быть в центре событий.

  2. Смелость в общении с другими животными: не боятся новых питомцев в доме.

  3. Повышенная игривость: они быстро осваивают новые игрушки и не устают от активных игр.

  4. Доброжелательность к незнакомцам: такие кошки не прячутся при виде гостей.

  5. Любовь к ласке: охотно дают себя гладить и брать на руки.

Особенности поведения

Экстравертные кошки создают ощущение постоянного движения в доме. Они мурлыкают, играют, активно исследуют новые предметы и могут быть немного проказливыми. Однако чрезмерная активность иногда приводит к шалостям, а недостаток внимания с их стороны может обернуться обидчивостью или даже демонстративным поведением.

Интровертные кошки

Совсем иная картина у кошек-интровертов. Эти питомцы ценят спокойствие и стабильность. Они настороженно относятся к переменам, новым людям и животным. Их привычный уклад жизни важен для ощущения безопасности. Интроверты могут казаться отстранёнными, но в действительности они просто иначе проявляют доверие и привязанность.

Характерные черты

  1. Нелюбовь к резким изменениям: смена обстановки вызывает у них стресс.

  2. Осторожность к незнакомцам: они прячутся или наблюдают со стороны.

  3. Недоверие к другим животным: предпочитают избегать контактов.

  4. Независимость: способны подолгу оставаться одни и не требуют постоянного внимания.

  5. Спокойный нрав: чаще выбирают уединение и тихие занятия.

  6. Самодостаточность: находят себе занятие без участия хозяина.

Как определить характер своей кошки

Чтобы понять, к какому типу относится ваш питомец, важно наблюдать за его повседневным поведением. Реакция на гостей, новые предметы или игры подскажет многое. Активный и открытый котенок, скорее всего, окажется экстравертом. А если животное предпочитает уединение и с осторожностью знакомится с новым — перед вами интроверт.

Советы по взаимодействию

Для владельцев экстравертов

  • Предлагайте разные игрушки и регулярно играйте вместе.
  • Уделяйте питомцу много времени, чтобы он не скучал.
  • Обустраивайте пространство так, чтобы кошка могла исследовать его и лазать по высоте.

Для владельцев интровертов

  • Создайте тихие укромные места, где кошка сможет спрятаться.
  • Не настаивайте на общении, дайте животному проявлять инициативу.
  • Поддерживайте привычную атмосферу, избегая резких перемен.

Понимание характера вашего питомца делает совместную жизнь гармоничной. Когда хозяин учитывает особенности кошки, она чувствует себя в безопасности, становится увереннее и дарит ещё больше тепла в ответ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Амадины питаются семенами и насекомыми, утверждают специалисты по орнитологии сегодня в 12:15

Крошечные радужные вестники природы, которые изменят ваше представление о птицах

В мире птиц амадины сияют как тропические самоцветы. Узнайте о 10 ярких видах этих общительных пернатых, от японских до австралийских, и почему они завораживают любителей природы.

Читать полностью » Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии сегодня в 3:22

Эта рыжая собака выглядит как лиса, но характер у неё совсем другой

Финский шпиц — собака, похожая на лису. Национальный символ Финляндии с удивительной историей и характером, который делает его идеальным компаньоном.

Читать полностью » Почему собаки нюхают зад друг друга — разъяснили ветеринары сегодня в 2:16

Почему ваш пёс навязчиво нюхает других собак — за этим стоит больше, чем вы думаете

Почему собаки так пристально обнюхивают друг друга? Оказывается, это не просто привычка, а полноценный язык общения и важный ритуал для каждой встречи.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему игрушки так же важны для питомцев, как корм и сон сегодня в 1:37

Хозяева в восторге: эта игрушка укрепляет связь с питомцем каждый день

Игрушки для питомцев — это больше, чем развлечения. Они развивают, защищают мебель и помогают сохранить здоровье кошек и собак.

Читать полностью » В Атлантических Пиренеях прошёл конкурс легавых собак с участием 114 питомцев сегодня в 0:24

114 охотничьих собак сошлись во Франции — но одна сцена взорвала зал аплодисментами

В Атлантических Пиренеях прошёл крупнейший конкурс легавых. Судьи ищут не просто умение, а врождённый охотничий инстинкт — и лучшие становятся основой для породы.

Читать полностью » Специалисты предупредили: печень и молоко нельзя включать в рацион кошек вчера в 23:27

Любимые продукты кошек оказываются для них ядом

Молоко, рыба и печень кажутся привычными продуктами для кошки, но на деле они могут нанести вред. Разбираем, чем именно они опасны.

Читать полностью » Минцифры: поиск пропавших животных будет работать с помощью искусственного интеллекта вчера в 22:23

Почему поиск пропавших питомцев упирается в новые законы

На "Госуслугах" появятся сервисы для владельцев животных — от уведомлений о безнадзорных питомцах до выбора животного из приюта. Но есть важное условие.

Читать полностью » Греческое орнитологическое общество предупредило о рисках кормления чаек вчера в 21:19

Кормить чаек у моря — больше не забава: вот чем угрожает человеку эта медвежья услуга

Чайки у моря кажутся милыми и голодными, но кормить их — ошибка. Узнайте, чем это опасно для птиц, людей и всей экосистемы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта
Еда

Карамельный крем и творожные коржи в рецепте крем-брюле обеспечивают мягкую текстуру десерта
Садоводство

Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно
Авто и мото

В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — "Автостат"
Питомцы

Ветеринары объяснили риски содержания совы дома
Туризм

Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа
Авто и мото

В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto
Спорт и фитнес

Лионель Месси оформил дубль и помог Аргентине обыграть Венесуэлу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet