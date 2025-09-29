Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Игнорировать кошку нельзя: ее лужа на ковре может быть сигналом болезни

Эксперты объяснили, почему нельзя ругать кошку за лужу на ковре

Моча на ковре раздражает любого хозяина, но ссоры и наказания — худший способ решения проблемы. Кошки не делают этого "назло": почти всегда у такого поведения есть причина. Важно понять её и устранить, а не кричать на питомца.

Возможные причины

Проблемы со здоровьем

Если кошка вдруг начала писать вне лотка, это может быть признаком заболеваний мочевыводящих путей или других серьёзных нарушений. Особенно уязвимы коты. Такие болезни опасны и могут быстро привести к тяжёлым последствиям. Первое, что нужно сделать, — отвезти питомца к ветеринару.

Грязный лоток

Кошки очень чистоплотны. Если лоток не убирают регулярно, они просто отказываются им пользоваться. Чистите туалет ежедневно, а наполнитель меняйте так часто, как требует его тип. Иногда стоит попробовать другой вид наполнителя: кошке может не нравиться его текстура.

Стресс

Стрессовые ситуации — ещё одна причина "аварий" на ковре. Это может быть переезд, появление новой кошки, изменения в доме или недостаток внимания. Проводите больше времени с питомцем, предлагайте игрушки и пространство для исследования. Чем спокойнее атмосфера в доме, тем меньше вероятность подобных проблем.

Маркировка территории

Иногда кошка использует мочу для обозначения территории. В этом случае она может пользоваться и лотком, но периодически метить ковёр или мебель. Проблему лучше обсудить с ветеринаром, чтобы подобрать способ корректировки поведения. Важно сразу тщательно очищать место — запах стимулирует повторные метки.

Что делать

  • Никогда не ругайте и не наказывайте кошку. Это только усилит её тревожность.

  • Сначала исключите медицинские причины у ветеринара.

  • Поддерживайте чистоту лотка и подбирайте подходящий наполнитель.

  • Снижайте стресс: играйте, давайте больше внимания и пространства.

  • Используйте специальные средства для устранения запаха мочи.

Ругать кошку за лужу на ковре бессмысленно и вредно. Гораздо эффективнее разобраться в причинах и помочь питомцу. Забота и внимание помогут вернуть гармонию и сохранить доверие между вами и вашей кошкой.

