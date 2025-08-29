Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:27

Игнорировать эти симптомы — значит подвергать кошку риску: пять тревожных сигналов, что у неё паразиты

Эксперты: до 85% домашних кошек сталкиваются с паразитами хотя бы раз в жизни

Кажется, всё идёт своим чередом: кот дремлет на диване, тянется за любимым лакомством, гоняет фантик по полу. И только случайная находка в лотке или внезапная рвота на ковре способна резко сменить картину. В голове загорается тревожный сигнал: а вдруг это паразиты?

Большинство хозяев уверены, что их питомец в безопасности: живёт дома, питается качественным кормом, прививки сделаны вовремя. Но для глистов такие аргументы не имеют значения. Они не различают цены на упаковке и не обращают внимания на ваш уход. По статистике, заражение рано или поздно происходит у 60-85% кошек, включая домашних. Достаточно занести яйца паразитов на обуви, пустить в дом другое животное или столкнуться с блохами, которые нередко выступают переносчиками.

Главная опасность в том, что глисты умеют жить "в тени". Они не всегда вызывают очевидные симптомы, но медленно подтачивают здоровье животного, пока болезнь не становится серьёзной. Поэтому внимательность хозяина — единственный инструмент раннего распознавания проблемы.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Шерсть потускнела и стала жирной

Если шерсть перестаёт блестеть, слипается, на спине заметна перхоть, а хвост выглядит неухоженным и жирным, это тревожный сигнал. Причина не всегда в линьке или питании. Паразиты мешают усвоению витаминов A и E, от которых зависит состояние кожи и шерсти.

Поведение и аппетит меняются

Иногда кошка вялая и апатичная, но при этом ест больше обычного. Или наоборот — выглядит голодной, но почти не притрагивается к еде. Дело в том, что паразиты отбирают у организма питательные вещества. Отдельные виды, например анкилостомы, питаются кровью, что приводит к скрытой анемии и быстрой утомляемости.

Неприятный запах из пасти

Обычный запах корма — это норма. Но если дыхание стало резким, тяжёлым, напоминает тухлое мясо или гниль, проблема может скрываться в кишечнике. При глистной инвазии пища плохо переваривается, начинается брожение, токсины попадают в кровь и отражаются даже в запахе изо рта.

Зуд под хвостом и "езда" по полу

Многие хозяева воспринимают это как забавную привычку, но чаще всего так проявляется сильный зуд. Некоторые паразиты, например огуречный цепень, выходят наружу, вызывая раздражение и дискомфорт. Кошка не может пожаловаться, поэтому пытается помочь себе доступными способами.

Регулярная рвота

Случайное срыгивание шерсти — норма. Но если рвота повторяется, особенно натощак, это может говорить о токсическом воздействии. Организм старается избавиться от продуктов жизнедеятельности паразитов. Иногда в рвотных массах можно заметить самих глистов — в этом случае откладывать визит к врачу нельзя.

Почему симптомы не всегда заметны

Кошки веками учились скрывать слабость. В природе демонстрировать боль значило показать уязвимость. Поэтому владельцу остаётся полагаться на наблюдательность и внимательность к мелочам. Отсутствие явных признаков не гарантирует здоровья.

Что делать хозяину

  • Не ставить диагноз самостоятельно — многие болезни (например, панкреатит или патологии печени) имеют схожие проявления.
  • Сдавать анализы минимум три раза: яйца глистов выделяются не ежедневно.
  • Регулярно проводить профилактику — обычно каждые три месяца, но дозировка и препарат подбираются по весу и состоянию питомца.
  • Следить за гигиеной: не допускать контакта с сырым мясом, бороться с блохами, мыть обувь после улицы.

Паразиты — это не временное неудобство, а настоящая угроза, которая медленно разрушает организм. Настоящая забота о питомце — это не только миска и игрушка, но и готовность заметить то, что скрыто на первый взгляд.

