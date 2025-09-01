Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дрессировка кошки
Дрессировка кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:46

Кошка игнорирует хозяина — что скрывается за этим равнодушием

Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета

Вы когда-нибудь замечали, что ваш пушистый друг с гостями ведёт себя игриво и дружелюбно, а с вами порой словно игнорирует? Кажется, что он не узнаёт именно вас — своего родного человека. Но так ли это на самом деле?

Кошки умнее, чем мы думаем

Джон Брэдшоу в книге "Тайная жизнь кошки" утверждает: кошки гораздо хитрее и умнее собак. Они не спешат показывать все свои таланты хозяину, чтобы не создавать завышенных ожиданий. Это значит, что ваш кот может многое знать о вас, но не всегда демонстрирует это открыто.

Кошки узнают своих хозяев не только по внешности, но и по запаху. Они словно считывают ваше настроение и состояние, чтобы понять, стоит ли сейчас просить лакомство или лучше подождать. Это удивительное сочетание чувств помогает им ориентироваться в отношениях с людьми.

Что происходит после долгой разлуки?

Если вы долго отсутствовали, кошка обязательно вас узнает. Правда, первая реакция может быть настороженной. Животное сверяется с "копилкой" запахов и только после этого даёт понять, что вы — именно тот самый человек. После подтверждения следует радостное мурчание и ласки.

Иногда кажется, что питомец игнорирует именно вас. Это может быть связано с его настроением, стрессом или просто особенностями характера. Возможно, он просто проверяет ситуацию, прежде чем открыться полностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выщипывание перьев у попугаев связано с изменением среды, указывают эксперты по птицам сегодня в 14:34

Секрет здоровых перьев: как спасти попугая от беды лёгким способом

Попугай выщипывает перья — шалость или сигнал беды? Разбираем причины: скука, питание, паразиты. Советы, как помочь питомцу и сохранить оперение.

Читать полностью » Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных сегодня в 14:26

Когда лапки ласкают душу: как кошка показывает свою любовь по-своему

Почему кошки мнут вас лапками? Узнайте, что скрывается за этим трогательным поведением и как оно связано с любовью и здоровьем, а также что значит "молочный шаг".

Читать полностью » Ветеринарные специалисты выявили основные пути заражения собак глистами в домашних условиях сегодня в 13:18

Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.

Читать полностью » Как вернуть чужого попугая хозяину: рекомендации орнитологов сегодня в 13:15

Попугай в окне: неожиданный гость, который перевернёт ваши представления о домашнем уюте

Неожиданный визит чужого попугая в ваш дом — как помочь пернатому потеряшке вернуться домой и что делать, если хозяин не находится? Советы и полезные рекомендации.

Читать полностью » Зоопсихолог объяснил, как кошка проявляет любовь к человеку сегодня в 12:10

Холодная внешность — горячее сердце: неожиданные проявления кошачьей привязанности

Как понять, что кошка действительно привязалась к хозяину? Узнайте главные признаки привязанности, которые помогут понять чувства вашего питомца.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют стрижку для профилактики кишечных болезней у питомцев сегодня в 12:04

Стрижка, которая спасает жизнь: тайные риски длинной шерсти у кошек и собак

Почему стрижка влияет на здоровье кошек и собак? Эксперты из "Здоровье животных" раскрывают секреты подготовки и выбора стрижки, чтобы избежать проблем с шерстью и кожей.

Читать полностью » Президент РКФ Голубев: во время течки сукам опасно гулять на площадках для выгула сегодня в 11:44

Вчера ангел, сегодня бунтарь: как течка превращает питомца в другую собаку

Как течка влияет на поведение собаки и какие меры предосторожности нужно соблюдать на прогулках? Советы экспертов помогут избежать проблем.

Читать полностью » Подростковый возраст у собак наступает с шести месяцев — ветеринары о причинах изменений поведения сегодня в 10:40

Щенок превратился в бунтаря: самый сложный возраст собаки наступает внезапно

Подростковый возраст у собак — самый трудный этап для хозяев. Почему питомцы меняются и как пережить этот период без стрессов?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина
Спорт и фитнес

Какие мышцы нужно развивать для первого подтягивания — объяснили инструкторы
Еда

Национальное блюдо Центральной Азии лагман подают с лепёшкой и зелёным чаем
Туризм

Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами
Дом

Шеф-повар Алексей Саввин объяснил, как правильно точить и править кухонные ножи дома
Культура и шоу-бизнес

Сенатор Косихина назвала Shaman достойным претендентом на победу в "Интервидении"
Питомцы

Защититься от нападения собаки помогает соблюдение правил безопасности
Красота и здоровье

Ортопед Гаевская: утренняя боль в пятках чаще связана с плантарным фасциитом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru