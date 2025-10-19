Кормите по-человечески — готовьтесь к проблемам: чего кошачий организм не прощает

Кошки — прирождённые хищники. Их организм устроен совсем не так, как у человека или даже собаки. То, что для нас полезно и сбалансированно, для кошки может стать источником проблем. Чтобы питомец жил долго, оставался активным и сиял здоровьем, важно понимать простую вещь: питание кошки — это не "еда для души", а строгая биохимия, отлаженная природой.

Белок — сердце кошачьего рациона

Белок — главный строительный материал для мышц, шерсти, иммунитета и энергии. В рационе кошки должно быть не менее 35-50% животного белка: курица, индейка, говядина, кролик, сердце.

Кошки переваривают мясо лучше любых других продуктов: их кишечник короткий и приспособлен именно к животному белку. Злаки и овощи — лишь наполнитель, создающий видимость сытости.

Исследования показывают: кошки, питающиеся мясом и качественным кормом, живут дольше, меньше болеют и дольше сохраняют подвижность. Белок — это жизнь для хищника.

Таурин — маленькая аминокислота, без которой не выжить

В отличие от собак, кошки не способны синтезировать таурин самостоятельно. Эта аминокислота содержится в сердце, печени и мясе. Её нехватка приводит к слепоте, сердечной недостаточности и ослаблению иммунитета.

Если вы кормите кошку натуралкой, обязательно добавляйте сырое сердце 2-3 раза в неделю или используйте ветеринарные добавки с таурином. В хороших кормах (премиум и выше) он уже включён в состав.

Жиры — не враг, а источник энергии

Кошкам нужно 15-25% жиров в рационе. Это не просто "калории", а источник витаминов, блеска шерсти и здоровой кожи.

Кошки усваивают животные жиры идеально. Куриная кожа, немного сала или жирная рыба (в разумных количествах) принесут пользу, а не вред. Проблемы вызывает не сам жир, а его избыток.

Без жиров страдает гормональный фон, мозг и клетки. Поэтому обезжиренные диеты для кошек — прямая дорога к болезням.

Углеводы — ненужная нагрузка

Кошки — облигатные хищники. Они не нуждаются в углеводах вообще: всё, что им требуется, они получают из белков и жиров.

В природе кошка ест мышь, а не кашу. В мыши всего 2-3% углеводов — именно столько и нужно кошке.

Совет: смотрите состав корма. Первые позиции должны занимать мясо, субпродукты и жиры. Если в начале списка — злаки, перед вами низкокачественный продукт.

Вода — источник здоровья

Кошки исторически происходят из пустынных регионов, где они получали влагу из добычи. Поэтому современные питомцы плохо чувствуют жажду. На сухом корме это быстро приводит к обезвоживанию и проблемам с почками.

Чтобы избежать подобных проблем, делайте ставку на влажный корм или смешанное питание с обильным питьём. Помогут фонтанчики, несколько мисок с водой или добавление несолёного бульона.

Запрещённые продукты

Некоторые привычные для человека продукты кошкам категорически противопоказаны.

Молоко. После отъёма от матери у 90% кошек исчезает фермент лактаза. Молоко вызывает понос и вздутие. Если хочется побаловать питомца — используйте специальное безлактозное молоко. Рыба каждый день. Она разрушает витамин B1 и может вызвать избыток фосфора, дефицит микроэлементов и даже паразитов. Рыба — лакомство раз в неделю. Свинина. Сырая свинина опасна вирусом ложного бешенства, а варёная слишком жирная. Лучше исключить совсем.

Главное правило — не поддаваться на "кошачьи просьбы". Они умеют умолять, но вы должны оставаться рациональными.

Режим кормления

Переедание — частая проблема домашних кошек. В природе кошка ест по чуть-чуть, но часто, после каждой охоты. Постоянно полная миска ломает этот механизм.

Оптимально кормить взрослое животное 2-3 раза в день, котёнка до полугода — 4-5 раз, пожилую кошку — 3-4 небольшими порциями. Миску убирают через полчаса после подачи.

Сравнение: промышленный корм vs натуралка