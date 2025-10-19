Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот рядом с миской
Кот рядом с миской
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:32

Кормите по-человечески — готовьтесь к проблемам: чего кошачий организм не прощает

Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом

Кошки — прирождённые хищники. Их организм устроен совсем не так, как у человека или даже собаки. То, что для нас полезно и сбалансированно, для кошки может стать источником проблем. Чтобы питомец жил долго, оставался активным и сиял здоровьем, важно понимать простую вещь: питание кошки — это не "еда для души", а строгая биохимия, отлаженная природой.

Белок — сердце кошачьего рациона

Белок — главный строительный материал для мышц, шерсти, иммунитета и энергии. В рационе кошки должно быть не менее 35-50% животного белка: курица, индейка, говядина, кролик, сердце.

Кошки переваривают мясо лучше любых других продуктов: их кишечник короткий и приспособлен именно к животному белку. Злаки и овощи — лишь наполнитель, создающий видимость сытости.

Исследования показывают: кошки, питающиеся мясом и качественным кормом, живут дольше, меньше болеют и дольше сохраняют подвижность. Белок — это жизнь для хищника.

Таурин — маленькая аминокислота, без которой не выжить

В отличие от собак, кошки не способны синтезировать таурин самостоятельно. Эта аминокислота содержится в сердце, печени и мясе. Её нехватка приводит к слепоте, сердечной недостаточности и ослаблению иммунитета.

Если вы кормите кошку натуралкой, обязательно добавляйте сырое сердце 2-3 раза в неделю или используйте ветеринарные добавки с таурином. В хороших кормах (премиум и выше) он уже включён в состав.

Жиры — не враг, а источник энергии

Кошкам нужно 15-25% жиров в рационе. Это не просто "калории", а источник витаминов, блеска шерсти и здоровой кожи.

Кошки усваивают животные жиры идеально. Куриная кожа, немного сала или жирная рыба (в разумных количествах) принесут пользу, а не вред. Проблемы вызывает не сам жир, а его избыток.

Без жиров страдает гормональный фон, мозг и клетки. Поэтому обезжиренные диеты для кошек — прямая дорога к болезням.

Углеводы — ненужная нагрузка

Кошки — облигатные хищники. Они не нуждаются в углеводах вообще: всё, что им требуется, они получают из белков и жиров.

В природе кошка ест мышь, а не кашу. В мыши всего 2-3% углеводов — именно столько и нужно кошке.

Совет: смотрите состав корма. Первые позиции должны занимать мясо, субпродукты и жиры. Если в начале списка — злаки, перед вами низкокачественный продукт.

Вода — источник здоровья

Кошки исторически происходят из пустынных регионов, где они получали влагу из добычи. Поэтому современные питомцы плохо чувствуют жажду. На сухом корме это быстро приводит к обезвоживанию и проблемам с почками.

Чтобы избежать подобных проблем, делайте ставку на влажный корм или смешанное питание с обильным питьём. Помогут фонтанчики, несколько мисок с водой или добавление несолёного бульона.

Запрещённые продукты

Некоторые привычные для человека продукты кошкам категорически противопоказаны.

  1. Молоко. После отъёма от матери у 90% кошек исчезает фермент лактаза. Молоко вызывает понос и вздутие. Если хочется побаловать питомца — используйте специальное безлактозное молоко.

  2. Рыба каждый день. Она разрушает витамин B1 и может вызвать избыток фосфора, дефицит микроэлементов и даже паразитов. Рыба — лакомство раз в неделю.

  3. Свинина. Сырая свинина опасна вирусом ложного бешенства, а варёная слишком жирная. Лучше исключить совсем.

Главное правило — не поддаваться на "кошачьи просьбы". Они умеют умолять, но вы должны оставаться рациональными.

Режим кормления

Переедание — частая проблема домашних кошек. В природе кошка ест по чуть-чуть, но часто, после каждой охоты. Постоянно полная миска ломает этот механизм.

Оптимально кормить взрослое животное 2-3 раза в день, котёнка до полугода — 4-5 раз, пожилую кошку — 3-4 небольшими порциями. Миску убирают через полчаса после подачи.

Сравнение: промышленный корм vs натуралка

Параметр Промышленный корм (премиум/холистик) Натуральное питание
Состав Сбалансирован, содержит витамины и таурин Требует точного подбора ингредиентов
Удобство Готов к употреблению Нужно готовить
Контроль питательности Производитель учитывает нормы Зависит от хозяина
Риски Минимальны при хорошем бренде Высок риск дефицитов при ошибках

Самое опасное — мешать два типа питания. ЖКТ кошки не приспособлен к частым переходам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать еду со стола.
    Последствие: отравление, ожирение, болезни печени.
    Альтернатива: специализированные лакомства для кошек.

  • Ошибка: выбирать корм с кукурузой.
    Последствие: ожирение, диабет, тусклая шерсть.
    Альтернатива: корма с мясом на первых позициях (Acana, Orijen, Farmina).

  • Ошибка: экономить на воде.
    Последствие: мочекаменная болезнь.
    Альтернатива: питьевой фонтанчик или влажный корм.

А что если кошка не ест мясо?

Некоторые питомцы действительно отказываются от мяса — чаще из-за гастрита, стресса или неподходящего продукта. Попробуйте:

  1. Измельчить мясо в блендере и добавить в влажный корм.

  2. Подогреть — запах усиливает аппетит.

  3. Использовать паштеты с мясом и таурином.

Если отказ продолжается больше 3 дней, обратитесь к ветеринару — возможно, есть проблемы с ЖКТ или зубами.

Плюсы и минусы питания по типам

Тип питания Плюсы Минусы
Сухой корм Удобно, сбалансировано, не портится Недостаток влаги
Влажный корм Оптимальная гидратация, вкус Дороже, хранится недолго
Натуралка Контроль состава, разнообразие Требует знаний и времени

FAQ

Как выбрать корм для кошки?
Смотрите на первые ингредиенты: мясо, сердце, жир. Избегайте злаков, кукурузы и сои.

Сколько стоит хороший корм?
Средняя цена премиум-класса — от 600 до 1200 ₽ за кг, но расход меньше, чем у дешёвых кормов.

Что лучше: влажный или сухой корм?
Лучше комбинировать: влажный — для воды, сухой — для удобства и чистки зубов.

Мифы и правда

  • Миф: молоко полезно для кошек.
    Правда: большинство взрослых кошек не усваивают лактозу.

  • Миф: кошка сама знает, что ей нужно.
    Правда: инстинкты не всегда совпадают с пользой.

  • Миф: рыба — главный источник белка.
    Правда: мясо усваивается лучше и безопаснее.

Три интересных факта

  1. В мыши около 70% воды — вот почему кошки пьют мало.

  2. Таурин впервые выделили именно из бычьей жёлчи (отсюда название "taurus").

  3. У кошек более 470 вкусовых рецепторов, но ни один из них не реагирует на сладкое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Институт кинологии ФРГ назвал немецкую овчарку самой обучаемой породой сегодня в 0:26
Немцы вывели идеальных псов: как собаки превратились в национальное достояние

Как Германия подарила миру самых умных, преданных и узнаваемых собак — от овчарки до шпица. Чем они отличаются и как выбрать своего идеального компаньона?

Читать полностью » Питание, гигиена, физическая активность: важные аспекты ухода за животными вчера в 23:49
Питомцы нуждаются в вашем внимании: что вы забываете в уходе за собакой и кошкой

Как правильно вакцинировать питомцев и какие прививки действительно необходимы? Узнайте, как защитить своего пушистого друга от опасных заболеваний с помощью правильной вакцинации.

Читать полностью » Контроль за выгулом собак: жители города требуют более строгих мер вчера в 23:29
Собаки без поводков на бульварах: почему власти не могут остановить нарушение закона

Горожане требуют действий по контролю за выгулом собак в общественных местах. Как власть решает проблему, и что нужно изменить для улучшения ситуации? Разбираемся в статье.

Читать полностью » Когда и какие прививки делать питомцам: советы по вакцинации собак и кошек вчера в 23:15
Как защитить питомца от смертельных заболеваний: всё, что нужно знать о прививках для собак и кошек

Как правильно вакцинировать питомцев и какие прививки действительно необходимы? Узнайте, как защитить своего пушистого друга от опасных заболеваний с помощью правильной вакцинации.

Читать полностью » Уход детей за питомцами: мнения и рекомендации экспертов вчера в 22:51
Можно ли доверить детям заботу о питомцах? Опрос раскрывает мнения россиян

Можно ли доверить детям уход за питомцами? Опрос показал интересные результаты, и мы разобрали, когда это полезно, а когда может навредить. Узнайте, как правильно обучать детей ответственности за животных.

Читать полностью » Обоняние собак и эмоциональное восприятие кошек: как животные могут диагностировать болезни вчера в 22:26
Как ваши питомцы могут распознать болезнь до того, как вы почувствуете симптомы

Как домашние кошки и собаки могут помочь в диагностике заболеваний? Узнайте, как их обоняние и интуитивное поведение могут стать важным индикатором здоровья.

Читать полностью » Готовим питомца к путешествию: советы для комфортного отдыха с животным вчера в 22:13
Путешествия с питомцами: как курорт "Роза Хутор" готовится встречать хвостатых гостей

Как курорт "Роза Хутор" стал первым в Сочи, получившим сертификацию для путешествующих с питомцами? Разбираемся, что это значит для владельцев животных и как курорт подготовлен для комфортного отдыха с питомцем.

Читать полностью » Кошки выражают доверие к человеку медленным морганием вчера в 21:19
Невидимая связь: один взгляд кошки способен рассказать всё о ваших отношениях

Кошки могут смотреть на нас часами — то с любовью, то с недоверием. Узнаем, что на самом деле означает этот загадочный взгляд и как его понять.

Читать полностью »

Новости
Еда
Стейк из говядины в духовке получается сочным при соблюдении технологии приготовления
Садоводство
Персик из косточки требует стратификации и солнечного места
Спорт и фитнес
Неправильная техника выпадов вызывает боль в коленях — объяснил тренер Алекс Циммерман
Красота и здоровье
В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени
Наука
Археологи нашли древний мегалитический центр объединения племён в Иордании — Сюзанна Кернер
Технологии
Андрей Карпатый объяснил, почему искусственный интеллект ещё далёк от уровня AGI
Авто и мото
ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet