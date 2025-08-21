Эти ошибки в питании оборачиваются для кошек болезнями печени и ранней смертью

Правильное питание — основа здоровья и долголетия кошки. Рацион питомца — это не просто набор продуктов, а отражение её эволюционной природы хищника. Ошибки в выборе корма могут привести к хроническим проблемам: от слабого иммунитета до заболеваний печени. Чтобы этого избежать, важно понимать, какие органические вещества играют ключевую роль и как они усваиваются организмом кошки.

Белки: строительный материал и источник жизни

Белок обеспечивает рост мышц, обновление кожи, работу гормонов и ферментов. Особое значение имеет таурин - аминокислота, которую кошка не может синтезировать сама. Его недостаток вызывает болезни сердца и слепоту.

Лучшие источники: мясо птицы, говядина, субпродукты, рыба, яйца. Растительные белки (соя, злаки) усваиваются хуже и не покрывают потребности кошки.

Жиры: энергия и защита

Жиры покрывают до 60% энергетических потребностей кошки. Они отвечают за усвоение витаминов, работу мозга, состояние шерсти и кожи. Особенно важны Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, а также арахидоновая кислота, присутствующая только в животных жирах.

Источники: мясо, рыбий жир, печень. Избыток жиров приводит к ожирению и болезням печени.

Углеводы: допустимы, но не нужны

Кошки получают глюкозу не из углеводов, а из белков — благодаря процессу глюконеогенеза. Поэтому злаки и сахар им не нужны.

Допустимы лишь небольшие количества овощей или злаков с низким гликемическим индексом — чаще всего как технологическая добавка в сухом корме. Под строгим запретом: сахар, выпечка, сладости с лактозой.

Баланс и биологическая ценность

Важно не только наличие белков и жиров, но и их качество, форма и соотношение. Корм премиум-класса отличается от дешёвого тем, что энергия в нём поступает из мяса и жиров, а не из дешёвых углеводов.

Признаки хорошего корма:

мясо или рыба — на первом месте в составе;

понятные источники жиров;

минимум злаков;

отсутствие сахара, красителей и ароматизаторов.

Кошка — хищник, её организм устроен иначе, чем у человека. Здоровый рацион — это прежде всего мясо, животные жиры и минимум углеводов. Изучайте состав, выбирайте корма с животными белками и не поддавайтесь соблазну "очеловечивать" питание питомца. Это залог активной, долгой и здоровой жизни вашего пушистого друга.