Эти имена для кошек звучат так красиво, что хочется завести питомца

Придумать имя для кошки — задача не из простых. Перед глазами бесконечный список вариантов, а выбрать нужно одно-единственное. Важно помнить: не стоит торопиться, главное — сохранять спокойствие.

Опытные заводчики советуют: лучше всего опираться на характер питомца или его внешний вид, например, цвет шерсти. Кроме того, существуют и практические правила: имя не должно быть слишком длинным (лучше до трёх слогов), а оканчивающиеся на гласную слова животные запоминают быстрее. Если в доме живёт несколько кошек, избегайте схожих кличек, чтобы не путаться.

Красивые и популярные имена

Многие хозяева ищут для своих любимцев звучные и редкие варианты. Вот несколько имён, которые неизменно привлекают внимание:

Алладин

Кларисса

Диана

Хедви

Фрида

Галилео

Марли

Популярные клички тоже не теряют актуальности. Так, для котов чаще всего выбирают Фреда, Тома или Симбу, а для кошек — Луну, Нину или Пандору.

Человеческие имена для котов и кошек

Многим нравится давать питомцам имена, характерные для людей. Среди котов можно встретить Антонио, Клауса, Пьера или Лиама. А для кошек подойдут Ариэль, Оливия, Наоми или Сьюзен. Такие имена звучат необычно и придают питомцу особый шарм.

Поп-культура как источник вдохновения

Любители кино и сериалов часто находят вдохновение в любимых героях. В ход идут и волшебники из "Гарри Поттера" (Гарри, Гермиона, Драко), и персонажи "Властелина колец" (Фродо, Леголас, Гэндальф), и даже культовые мультяшки — Микки, Пикачу или Тоторо.

Имена, связанные со спортом и музыкой

Спортсмены нередко становятся прототипами для кличек. В числе фаворитов — Неймар, Пеле, Болт или Марадона.

Не меньшей популярностью пользуются имена музыкантов: Элвис, Бейонсе, Курт, Мадонна, Фредди, Дрейк. Такое имя не только звучит оригинально, но и отражает ваши увлечения.

Вдохновение в культуре и мифах

Кошки с азиатскими именами всё чаще встречаются у поклонников японской и корейской культуры. Наруто, Луффи, Чонгук или Сакура — такие прозвища точно выделят питомца.

Любителям истории понравятся мифологические варианты: Афина, Зевс, Аполлон, Артемида. Эти имена придают животным некий величественный оттенок.

Кошки-легенды

Многие питомцы навсегда остались в памяти благодаря фильмам и мультикам. Сильвестр из "Луни Тюнз", Чешир из "Алисы в Стране чудес" или Гарфилд — все они давно стали культовыми.

Немного юмора и фантазии

Почему бы не назвать кошку по имени любимого блюда или напитка? Печенье, Суши, Вафля, Какао — эти варианты звучат забавно и запоминаются с первого раза.

А если хочется добавить юмора, подойдут клички вроде Макарена, Короткие ноги, Багз Банни или Крышка от бутылки.

Имя и окрас

Цвет шерсти тоже может стать основой для выбора имени:

для рыжих: Персик, Морковь, Тигр;

для чёрных: Оникс, Пантера, Графит;

для белых: Снежинка, Хлопок, Широ;

для чёрно-белых: Орео, Пингвин, Зорро.

Имя в паре

Если вы решите взять двух котят, можно подобрать имена-компаньоны: Чип и Дейл, Космо и Ванда, Том и Джерри, Тельма и Луиза. Это не только практично, но и добавит весёлую "изюминку".

Бесконечный выбор

Возможностей придумать имя — бесчисленное множество. От традиционных до самых смелых, от человечных до сказочных. Главное — чтобы оно подходило именно вашему питомцу и каждый раз вызывало улыбку.