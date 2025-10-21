Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:13

Древние знали секрет: почему кошкам нельзя было давать имена 9000 лет

Приручение кошек произошло 9 тысяч лет назад на территории современной Турции

Сегодня трудно представить дом без кошки. Мы зовём их ласковыми кличками — Мурка, Сима, Боня, Арчи — и уверены, что питомцы откликаются на своё имя. Но так было не всегда. Долгое время кошек считали почти священными существами, к которым относились с почтением, но по имени их не называли.

Учёные выяснили, что кошки сопровождали человека более девяти тысяч лет, однако первые зафиксированные клички появились лишь спустя восемь веков после их одомашнивания.

От дикой охотницы до хранительницы зерна

Археологи считают, что приручение кошек произошло примерно 9 тысяч лет назад на территории современной Турции и Ближнего Востока. Люди начали хранить запасы зерна, а туда быстро потянулись грызуны. Кошки поняли, что рядом с человеком — изобилие пищи.

Так между человеком и пушистой охотницей установился негласный союз:

  • кошки защищали запасы от мышей и крыс,

  • люди обеспечивали им безопасное жильё и внимание.

"Сожительство кошек и людей началось не с ласк, а с практической выгоды — это был первый пример взаимной пользы между диким животным и человеком", — поясняют археозоологи.

Со временем люди начали не только терпеть соседство кошек, но и восхищаться их ловкостью, грацией и загадочностью.

Египет: кошка как божество

Именно в Древнем Египте кошки заняли особое место в человеческом обществе. Здесь их не просто любили — почитали как священных существ. Богиня Бастет изображалась в виде женщины с головой кошки или в образе стройной чёрной кошки. Она олицетворяла женственность, материнство, защиту и радость.

Однако, как ни странно, несмотря на трепетное отношение, кошек не называли по именам.
Обычных питомцев египтяне называли просто "мау", что в переводе с древнеегипетского означает "мяукающая". По сути, это был не столько кличка, сколько звукоподражание — аналог современного "Кот".

"Даже в богатых домах кошек не индивидуализировали. Они были частью семьи, но оставались скорее символом, чем личностью", — объясняют египтологи.

Первое имя: кошка Неджем

Самое древнее известное имя кошки — Неджем, что переводится как "милая" или "дорогая". Оно встречается в надписи на гробнице мелкого египетского чиновника, жившего около 1500 года до нашей эры.

Этот человек, судя по археологическим находкам, был не знатным вельможей, а обычным служащим. Тем не менее он настолько любил свою кошку, что упомянул её в своей гробнице, желая, чтобы память о ней осталась навсегда.

Это был переломный момент в истории взаимоотношений человека и кошки: впервые животное было названо по имени, получило индивидуальность и место в человеческом сердце, а не только в быту.

Как кошки вошли в египетские дома

Постепенно кошки перестали быть просто охотницами на грызунов. На древнеегипетских фресках можно увидеть:

  • кошек с ошейниками, сидящих под столами во время трапезы,

  • кошек, спящих рядом с хозяином,

  • кошек, участвующих в охоте на птиц.

Они стали неотъемлемой частью семьи и символом уюта. Египтяне верили, что кошка оберегает дом и душу человека.

Кстати, убийство кошки в Египте считалось тяжким преступлением и каралось смертью — независимо от того, было ли это случайно.

Почему имён не давали почти 800 лет

Историки полагают, что отсутствие кличек у кошек связано с их особым статусом.

  1. В отличие от собак, которые служили людям на охоте и в войнах, кошек воспринимали как посланниц богов. Давать им имена считалось излишним — они и так были существами "по ту сторону мира".

  2. Сами кошки вели себя независимо, не нуждаясь в постоянном контакте с человеком. Имя в человеческом смысле просто не требовалось.

  3. У египтян существовала глубокая связь между именем и душой - назвать кого-то по имени значило получить власть над ним. Вероятно, поэтому кошек, как священных животных, избегали индивидуализировать.

Как менялось отношение к кошкам

  • Античность. Греки и римляне переняли любовь египтян к кошкам, но уже относились к ним проще — как к домашним любимцам.

  • Средние века. В Европе кошки пережили тяжёлые времена — их обвиняли в колдовстве, и имена стали редкостью.

  • XVIII-XIX века. С ростом интереса к домашним животным кошки снова вошли в моду, стали получать клички и даже участвовать в выставках.

  • XX век. Появились первые кошачьи паспорта и родословные, а клички стали отражать породу, характер или просто фантазию хозяина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать правильно
Давать кошке длинное или сложное имя Питомец не реагирует Выбирайте короткие, звонкие клички (2 слога)
Часто менять имя Кошка теряет ориентир Используйте одно имя постоянно
Кричать имя с раздражением Ассоциация с наказанием Произносите мягко, с лаской
Не использовать имя в игре Кошка не запоминает звук Связывайте имя с поощрением
Давать одинаковые имена нескольким кошкам Путаница Каждому питомцу — своё уникальное имя

Интересные факты

  1. Слово "мау" в древнеегипетском языке дало начало многим современным словам для обозначения кошек — от английского meow до русского "мяу".

  2. Археологи нашли мумии кошек, погребённых с украшениями и игрушками — доказательство любви и уважения.

  3. У фараона Тутмоса III была любимица — чёрная кошка, изображённая на стене храма Карнака.

  4. Египтяне верили, что кошка способна отгонять злых духов и охранять душу умершего в загробном мире.

  5. Первое известное имя "Неджем" стало прообразом всех будущих кличек — от античных времён до наших домашних Барсиков и Мурок.

Исторический контекст

Когда археологи впервые прочли имя Неджем на камне гробницы, они поняли: между человеком и кошкой тогда возникло нечто большее, чем просто соседство. Это был первый акт признания личности животного.

С тех пор человечество не перестаёт удивляться кошкам. Они живут с нами тысячелетия, но всё ещё остаются загадкой — независимые, умные, самодостаточные. И если сегодня вы зовёте своего питомца по имени, знайте: за этим простым звуком стоит многотысячелетняя история любви и уважения.

