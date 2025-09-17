Тоска в миске и царапины на мебели: что на самом деле чувствует кошка в одиночестве

Многие уверены, что кошка — существо независимое и почти не нуждается в обществе человека. В отличие от собаки, которая готова ждать хозяина у двери, тосковать и проявлять бурные эмоции, кошка будто бы живёт сама по себе. Но так ли это на самом деле? Ученые и владельцы животных всё чаще замечают: мурлыки способны скучать не меньше, чем псы. Просто выражают они это по-своему.

Как проявляется скука у кошек

Когда хозяин уезжает надолго, питомец может показать целый спектр реакций. Среди наиболее частых:

Чрезмерное мяуканье — животное буквально "зовёт" человека, особенно если привыкло к постоянному общению. Порча мебели и обоев — царапанье и сбивание предметов становится способом разрядить накопившееся напряжение. Агрессия — кошка может начать шипеть или кусаться, демонстрируя протест против долгого одиночества. Отказ от еды — тоска нередко влияет на аппетит, и хозяин возвращается к почти нетронутой миске. Проблемы с лотком — стресс приводит к меткам в неожиданных местах, что говорит о тревоге питомца.

Сравнение: кошки и собаки