Дверь открыта, а коту уже не надо: за настойчивым мяуканьем питомца скрывается особая просьба
Привычка кошек настойчиво мяукать перед закрытой дверью, а после ее открытия терять интерес к помещению может быть связана вовсе не с желанием попасть внутрь, а с потребностью во внимании человека. Об этом в комментарии для NewsInfo.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.
Специалист пояснил, что закрытая дверь может становиться для домашнего питомца своеобразным поводом для взаимодействия с владельцем. При этом конечной целью животного необязательно является исследование помещения. Кошка может рассчитывать на ласку, дополнительную порцию корма или просто присутствие человека рядом.
"В любом случае, это всё сигналы, которые связаны с общением, социализацией кошки. То есть она пытается обратить на себя внимание", — пояснил Дмитриев.
Ветеринар отметил, что даже после открытия двери животное может зайти в комнату и практически сразу покинуть ее. Хотя владельцу такое поведение кажется нелогичным, оно может выполнять определенную коммуникативную функцию.
По словам эксперта, мяуканье является одним из основных инструментов общения домашних кошек с человеком. При взаимодействии с сородичами животные чаще используют язык тела, положение хвоста, различные позы и другие невербальные сигналы.
"Мяуканье — это язык общения с человеком", — рассказал ветеринар.
Специалист добавил, что подобное поведение перед закрытой дверью корректнее рассматривать не как проявление врожденного инстинкта, а как приобретенный навык общения, сформировавшийся в процессе совместной жизни с человеком.
Однако не всякое мяуканье связано с желанием привлечь внимание. Особую настороженность у владельцев должны вызывать изменения тембра голоса питомца, сопровождающиеся необычным поведением или другими симптомами.
В качестве примера Дмитриев привел нарушения мочеиспускания, при которых животное может неоднократно посещать лоток, принимать характерную позу, но безрезультатно пытаться опорожнить мочевой пузырь.
"Насторожиться, разумеется, если это всё сопровождается какими-то ещё и другими симптомами", — пояснил специалист.
В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью, поскольку невозможность мочеиспускания может представлять серьезную угрозу для жизни питомца.
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