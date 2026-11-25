Привычка кошек настойчиво мяукать перед закрытой дверью, а после ее открытия терять интерес к помещению может быть связана вовсе не с желанием попасть внутрь, а с потребностью во внимании человека. Об этом в комментарии для NewsInfo.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Специалист пояснил, что закрытая дверь может становиться для домашнего питомца своеобразным поводом для взаимодействия с владельцем. При этом конечной целью животного необязательно является исследование помещения. Кошка может рассчитывать на ласку, дополнительную порцию корма или просто присутствие человека рядом.

"В любом случае, это всё сигналы, которые связаны с общением, социализацией кошки. То есть она пытается обратить на себя внимание", — пояснил Дмитриев.

Ветеринар отметил, что даже после открытия двери животное может зайти в комнату и практически сразу покинуть ее. Хотя владельцу такое поведение кажется нелогичным, оно может выполнять определенную коммуникативную функцию.

По словам эксперта, мяуканье является одним из основных инструментов общения домашних кошек с человеком. При взаимодействии с сородичами животные чаще используют язык тела, положение хвоста, различные позы и другие невербальные сигналы.

"Мяуканье — это язык общения с человеком", — рассказал ветеринар.

Специалист добавил, что подобное поведение перед закрытой дверью корректнее рассматривать не как проявление врожденного инстинкта, а как приобретенный навык общения, сформировавшийся в процессе совместной жизни с человеком.

Однако не всякое мяуканье связано с желанием привлечь внимание. Особую настороженность у владельцев должны вызывать изменения тембра голоса питомца, сопровождающиеся необычным поведением или другими симптомами.

В качестве примера Дмитриев привел нарушения мочеиспускания, при которых животное может неоднократно посещать лоток, принимать характерную позу, но безрезультатно пытаться опорожнить мочевой пузырь.

"Насторожиться, разумеется, если это всё сопровождается какими-то ещё и другими симптомами", — пояснил специалист.

В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью, поскольку невозможность мочеиспускания может представлять серьезную угрозу для жизни питомца.