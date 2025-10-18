Кошки помнят дольше, чем кажется: что они хранят в своей памяти годами

Кошки кажутся отстранёнными и независимыми, но за этой внешней холодностью скрывается сложный внутренний мир и удивительная память. Учёные давно интересуются тем, как кошки запоминают людей, запахи и места, и пришли к выводу, что их когнитивные способности куда глубже, чем принято считать.

Как устроена кошачья память

Память у кошек делится на два основных типа — кратковременную и долговременную. Первая помогает животному выживать здесь и сейчас: запомнить, где спрятано лакомство, куда убежала мышь или где находится безопасное укрытие. Кратковременная память удерживает информацию примерно 16 часов.

А вот долговременная память позволяет кошке хранить воспоминания о важных событиях — например, о хозяине, доме или звуках, связанных с комфортом и безопасностью. Учёные выяснили, что такие воспоминания могут сохраняться до трёх лет, а иногда и дольше, если животное чувствовало себя рядом с человеком спокойно и защищённо.

Почему запах играет ключевую роль

Кошачий мир построен на запахах. Именно через обоняние животное считывает знакомые сигналы и отличает "своих" от чужих. Даже если хозяин изменился внешне — подстригся, похудел или сменил одежду, — кошка способна распознать его по привычному аромату.

С возрастом зрение и слух у кошек снижаются, но способность распознавать запахи остаётся надёжным ориентиром. Благодаря этому пожилые животные могут узнавать дом и своих людей, даже если память начинает давать сбои.

Когда кошка перестаёт узнавать человека

Если контакт с хозяином прерывается на годы, а в окружении не остаётся привычных запахов, память постепенно стирается. Особенно это заметно у старых кошек: после 12 лет когнитивные функции начинают ослабевать, и животное может путать знакомые лица и места.

Тем не менее эмоциональные воспоминания — ощущение безопасности, звуки, интонации — остаются дольше, чем кажется. Поэтому даже спустя годы кошка может проявить знакомые реакции: подойти, потереться или начать мурлыкать при встрече.

Сравнение: кошки и собаки