Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:24

Легкий способ заставить кота вспомнить вас: секрет, который знают лишь избранные владельцы

Кошки помнят хозяев по запаху и голосу, по данным ветеринаров

Представьте: вы вернулись домой после долгого отпуска. Кот, который встречал вас лаем, вдруг смотрит на вас как на незнакомца. А может, наоборот — бросается навстречу с радостным мурлыканьем. Что же происходит в голове у нашего любимца? Давайте разберёмся в этой милой загадке!

Виды памяти у кошек

У кошек выделяют два основных типа памяти. Кратковременная длится до 16 часов — благодаря ей питомец легко узнаёт вас в ближайшие дни. Долговременная же работает иначе: она основана на симпатии. Если вы завоевали доверие котика и сделали его жизнь приятной, он запомнит это на всю жизнь. Кошки могут помнить человека с котёнка до старости!

Конечно, внешность играет роль, но не главную. Образ складывается из запаха, голоса и привычек. Поэтому, если вы резко измените причёску или стиль, котик может сначала не узнать вас. Но не волнуйтесь — запах и голос быстро напомнят ему о вас.

Голос и хитрости

Кошки отлично различают голос хозяина от чужого. Они могут даже подбежать к телефону и "поговорить" с вами по-своему. Хотя иногда котик игнорирует вашу кличку — просто потому, что лень вставать! Эти хитрецы знают: зачем тратить силы, если пользы нет?

Кошки не забывают добрые дела. Уличная кошка, которую вы покормили зимним вечером, точно вспомнит вас с благодарностью. Но и плохие поступки они тоже помнят — так что будьте добры к своим пушистикам.

