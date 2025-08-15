Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот в кровати
Кот в кровати
© unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:33

Кошка снова спит в ботинках? Это не прихоть, вот что значит обувь для питомца

Запах, тепло и шнурки: что привлекает кошек в обуви по данным ветеринаров

Обувь — не самый очевидный "трофей" для домашнего питомца. Но для многих кошек пара кроссовок или мягкие тапки — это не просто вещь, а источник уюта, запахов и игр. Разбираем, почему ваш кот обожает обувь, и даём простые советы, как скорректировать поведение, если оно мешает.

1. Территориальный инстинкт

На лапах, морде и хвосте кошки — железы, выделяющие феромоны. Когда кот трётся об обувь, он "помечает" её как часть своей территории. Запах хозяина + собственная метка = чувство безопасности. Что делать: если это вас не беспокоит, можно оставить всё как есть; при нежелательном поведении храните обувь в закрытом шкафу.

2. Запах — целый мир информации

Обоняние кошки в десятки раз тоньше человеческого. Для неё обувь хранит "истории" улицы, других людей и животных. Аромат хозяина успокаивает и создаёт эффект присутствия. Совет: если кошка грызёт или лижет обувь, предложите ей носок/ткань с вашим запахом, но без уличной грязи.

3. Уютное место для сна

Тёплые, немного замкнутые формы обуви напоминают мини-"гнёзда". Запах владельца усиливает ощущение комфорта. Как вариант: можно положить старую стельку или ткань с запахом в её лежанку, чтобы перенаправить привычку.

4. Игровой азарт и шнурки

Болтающийся шнурок — как хвост мыши: движется, манит, пробуждает охотничий инстинкт. Особенно у котят. Что делать: замените шнурки на верёвочные игрушки или "удочки" для игр.

5. Привлечение внимания

Кот садится на обувь, когда вы собираетесь уйти? Так он "задерживает" вас или просит уделить внимание. Совет: дайте 5-10 минут игры или ласки перед уходом, чтобы снизить тревогу разлуки.

6. Скука и нехватка стимуляции

Когда мало игрушек или активности, обувь становится "развлечением".
Решение: обогатите среду — интерактивные игрушки, когтеточки, лазалки, тоннели.

Когда стоит вмешаться

  • Кот метит обувь мочой.

  • Грызёт и проглатывает детали (опасно для ЖКТ).

  • Проявляет агрессию, охраняя "трофей".

В этих случаях — корректировка поведения, кастрация при гормональной мотивации и консультация ветеринара или зоопсихолога.

Любовь к обуви — чаще всего безобидная смесь привязанности, инстинктов и любопытства. Если она не вредит питомцу и не мешает вам, можно просто принять этот милый каприз. А если доставляет проблемы — есть простые способы перенаправить внимание на более безопасные и гигиеничные объекты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода сегодня в 2:11

Фокс Паулистинья способен изменить жизнь семьи — причина удивляет

Фокс Паулистинья — гордость Бразилии: подвижная, умная и дружелюбная собака с трёхцветным окрасом, которая подойдёт как для квартиры, так и для загородного дома.

Читать полностью » Цена тибетского мастифа в Бразилии достигает 1,5 млн реалов — данные заводчиков сегодня в 1:23

Медленно взрослеет, но быстро бегает — удивительные факты о тибетском мастифе

Тибетский мастиф — редкий и дорогой страж с древней историей. От скандала в зоопарке до вдохновения великих — всё о породе, покорившей мир.

Читать полностью » Зоопсихологи рассказали, чем опасны розыгрыши с огурцами для кошек сегодня в 0:27

Этот овощ вызывает у кошек панику сильнее, чем вы думаете

Почему кошки так бурно реагируют на огурцы и чем опасны такие «шутки» для питомцев — объясняем, что стоит за этой реакцией и как защитить животное.

Читать полностью » Екатеринбургский зоопарк завершает обновление к 95-летию: новые вольеры и бассейн для капибары вчера в 23:12

К 95-летию зоопарк преобразился: теперь он ещё больше похож на кусочек настоящей природы

К юбилею Екатеринбургский зоопарк меняется на глазах: новые вольеры, бассейн для капибары и пушистый новосёл Локи из Новосибирска — что ещё ждет гостей?

Читать полностью » Алматинский ветеринар назвал признаки перегрева у домашних животных летом вчера в 22:38

Питомец в зоне риска: как жара убивает кошек и собак

Как помочь питомцу пережить жару? Ветеринар рассказал, почему нельзя стричь собак и как избежать теплового удара у кошек. Всё о безопасном лете для любимцев.

Читать полностью » Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха вчера в 21:39

Хотите собаку, но боитесь шерсти и запаха? Вот идеальные варианты

Чистоплотные породы собак для тех, кто ценит порядок. 10 вариантов, которые меньше линяют, легче в уходе и подходят даже для людей с аллергией.

Читать полностью » Ночное беспокойство у собак: как отличить стресс от симптома болезни вчера в 21:09

Бессонные ночи и тревожный лай: как собака может вымотать всю семью

Почему собака не спит ночью? От безобидных привычек до признаков болезни — причины, на которые стоит обратить внимание, и способы помочь питомцу.

Читать полностью » Лаготто романьоло из охотничьей собаки стала мастером поиска трюфелей вчера в 20:54

Эта порода — единственная в мире, официально охотящаяся на трюфели

От охоты на болотах до поиска трюфелей — история лаготто романьоло, собаки с древними корнями, умом и обаянием, покорившей мир.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней
Дом

Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире
Садоводство

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Наука и технологии

В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин
Красота и здоровье

Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза
Садоводство

Эксперт Мирковски-Ленарт: при сильной жаре помидоры остаются зелёными
Садоводство

Кальциевая селитра и зола: двойной удар по вершинной гнили томатов – простой рецепт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru