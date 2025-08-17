Лайфхаки для здоровья: как сделать так, чтобы кошка жила дольше и счастливо

Знаете ли вы, что кошки могут доживать до 20 лет? И хотя у них действительно крепкое здоровье, забота о пожилом питомце требует особого внимания. Вот проверенные способы, которые помогут вашей любимице оставаться активной и здоровой как можно дольше.

Следите за весом

Лишние килограммы — так же, как и недобор веса — сигнализируют о возможных проблемах. Взвешивайте кошку раз в месяц и наблюдайте за её аппетитом. Если питомец оставляет корм в миске или, наоборот, ест слишком много, это повод проконсультироваться с ветеринаром.

Важно! Отказ от еды может быть связан с болезнями зубов — не игнорируйте этот симптом.



Профилактика лучше лечения. Найдите "своего" врача, который будет знать историю болезни вашей кошки и вовремя заметит тревожные изменения.

Достаточно ли она пьёт?

С возрастом кошки реже испытывают жажду, а обезвоживание грозит мочекаменной болезнью и запорами. Старайтесь заинтересовать питомца водой: например, поставьте несколько мисок в разных местах или купите фонтанчик.

Кошки умело скрывают дискомфорт. Если ваша любимица стала вялой, избегает ласк или странно двигается — это может быть признаком боли. Особенно внимательными стоит быть с животными старше 10 лет.

Когнитивные нарушения у стареющих кошек проявляются по-разному:

бесцельное блуждание;

упирание головой в стену;

неуверенная походка.

При таких симптомах лучше сразу обратиться к специалисту.

Здоровье зубов — залог долголетия

Проблемы с зубами не просто мешают есть — инфекции из ротовой полости могут распространяться по всему организму. Регулярно осматривайте пасть питомца и не пропускайте стоматологические проверки у ветеринара.

Изменения в мочеиспускании или стуле — тревожный сигнал. Кровь, слишком твёрдый или жидкий кал, частые позывы — всё это требует консультации врача. Даже пожилые кошки нуждаются в играх! Выбирайте головоломки, не требующие прыжков и бега. А ещё: