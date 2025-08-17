Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка
кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:01

Лайфхаки для здоровья: как сделать так, чтобы кошка жила дольше и счастливо

Исследование: правильное питание увеличивает продолжительность жизни кошек на 2–3 года

Знаете ли вы, что кошки могут доживать до 20 лет? И хотя у них действительно крепкое здоровье, забота о пожилом питомце требует особого внимания. Вот проверенные способы, которые помогут вашей любимице оставаться активной и здоровой как можно дольше.

Следите за весом

Лишние килограммы — так же, как и недобор веса — сигнализируют о возможных проблемах. Взвешивайте кошку раз в месяц и наблюдайте за её аппетитом. Если питомец оставляет корм в миске или, наоборот, ест слишком много, это повод проконсультироваться с ветеринаром.

Важно! Отказ от еды может быть связан с болезнями зубов — не игнорируйте этот симптом.

Профилактика лучше лечения. Найдите "своего" врача, который будет знать историю болезни вашей кошки и вовремя заметит тревожные изменения.

Достаточно ли она пьёт?

С возрастом кошки реже испытывают жажду, а обезвоживание грозит мочекаменной болезнью и запорами. Старайтесь заинтересовать питомца водой: например, поставьте несколько мисок в разных местах или купите фонтанчик.

Кошки умело скрывают дискомфорт. Если ваша любимица стала вялой, избегает ласк или странно двигается — это может быть признаком боли. Особенно внимательными стоит быть с животными старше 10 лет.

Когнитивные нарушения у стареющих кошек проявляются по-разному:

  • бесцельное блуждание;
  • упирание головой в стену;
  • неуверенная походка.

При таких симптомах лучше сразу обратиться к специалисту.

Здоровье зубов — залог долголетия

Проблемы с зубами не просто мешают есть — инфекции из ротовой полости могут распространяться по всему организму. Регулярно осматривайте пасть питомца и не пропускайте стоматологические проверки у ветеринара.

Изменения в мочеиспускании или стуле — тревожный сигнал. Кровь, слишком твёрдый или жидкий кал, частые позывы — всё это требует консультации врача. Даже пожилые кошки нуждаются в играх! Выбирайте головоломки, не требующие прыжков и бега. А ещё:

  • обустройте тёплую лежанку;
  • установите нескользящие пандусы;
  • чаще вычёсывайте шерсть и подстригайте когти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары предупреждают: чем могут быть опасны дикие ежи для домашних животных сегодня в 14:50

Почему колючий гость может стать проблемой для вашего сада

Ёжик на участке — это удача или угроза? Разбираемся, чем полезны колючие гости, чего от них ждать и как правильно с ними обращаться.

Читать полностью » Основные ошибки в воспитании котят: советы от зоологов и практиков сегодня в 14:04

Секреты, которые помогут вашему котёнку стать звездой среди домашних любимцев

Как вырастить идеального кота? 8 правил, которые работают с первых дней. Узнайте, как сделать питомца ласковым, здоровым и послушным!

Читать полностью » Уход за грызунами: как выбрать подходящего питомца для занятых людей сегодня в 13:34

Не кошки и не собаки: какие питомцы покоряют сердца без лишних хлопот

Узнайте о грызунах, которые не требуют особого ухода и могут стать отличными питомцами. Хомяки, морские свинки, шиншиллы и крысы — идеальные компаньоны!

Читать полностью » Исследование: домашние кошки мяукают чаще, чем дикие — данные биологов сегодня в 13:18

Почему кошки мяукают только для нас? Неожиданный ответ

Почему кошки мяукают для людей? Узнайте, как начинается их общение и какие интонации используют наши пушистые друзья для взаимодействия с нами.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему некоторые кошки не мурлыкают сегодня в 12:50

Тишина в доме: почему некоторые кошки отказываются мурлыкать

Почему одни кошки мурлычат без остановки, а другие молчат годами? Разбираемся, когда отсутствие мурчания — тревожный сигнал, а когда — просто особенность характера.

Читать полностью » Французский бульдог: особенности ухода, питания и содержания по данным РКФ сегодня в 12:05

Очаровательные нарушители спокойствия: почему эти собаки сводят с ума своих хозяев

Узнайте удивительные факты о французских бульдогах! Эти милые собаки не только привлекают внимание, но и имеют уникальные особенности, которые стоит знать.

Читать полностью » Эксперты объяснили, что означает подарок игрушки или ласковое облизывание у собак сегодня в 11:21

Животом кверху – капитуляция или любовь: о чём говорит поза собаки на спине

Узнайте, как собаки выражают благодарность без слов. 5 распространённых способов, от подарков до взгляда, показывают, что питомец ценит вашу заботу и любовь.

Читать полностью » Учёные: собаки узнают себя по запаху, но не по зеркальному отражению сегодня в 10:48

Когда зеркало становится врагом: опасная привычка у домашних собак

Почему собака лает на своё отражение в зеркале? Узнайте, что видит пёс, и как отучить его от этой привычки. Советы кинолога и методы коррекции поведения.

Читать полностью »

Новости
Еда

Настоящая колбаса должна содержать только свинину, говядину, яйца и молоко
Авто и мото

Эксперт Трушкова: уровень излучения в гибридных авто безопасен для человека
Садоводство

Неисправности капельного полива: как найти и устранить их – инструкция
ЮФО

Трагедия в Крыму: двое туристов утонули в море во время ночного купания
Спорт и фитнес

Койа Вебб назвала позы йоги, которые улучшают работу кишечника
Питомцы

Ветеринары: стрижка кошек летом может нарушить терморегуляцию
Питомцы

Как охладить собаку или кошку в жару: рекомендации специалистов
Туризм

Красная Поляна и Сочи: маршруты, кухня и сезонные активности для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru