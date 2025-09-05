Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка у лотка
Кошка у лотка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:07

Если не подготовить лоток к холодам — страдать будет весь дом: сделайте это ради кошки

Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту
С наступлением холодного времени года меняются не только привычки людей, но и потребности домашних питомцев. Кошки становятся более чувствительными к сквознякам и перепадам температур, а уход за их туалетом требует особого внимания. Правильно подготовив кошачий лоток к зимнему периоду, хозяин обеспечит питомцу комфорт и чистоту, а себе — меньше хлопот.

Почему важно подготовить лоток к холодному сезону

Осенью и зимой квартиры отапливаются, воздух становится суше, а окна чаще закрыты. Всё это влияет на условия содержания лотка: запахи задерживаются дольше, наполнитель пересыхает быстрее или наоборот слёживается от сырости. Задача хозяина — сделать так, чтобы кошке было удобно, а уборка оставалась простой.

Лайфхаки для подготовки кошачьего туалета

1. Правильное место

Не ставьте лоток возле холодных стен и дверей — кошки избегают сквозняков. Лучше разместить туалет в тихом, но тёплом уголке, подальше от батареи, чтобы наполнитель не пересыхал слишком быстро.

2. Утеплённый коврик

Под лоток можно постелить резиновый или прорезиненный коврик. Он защитит лапы кошки от контакта с холодным полом и задержит мусор, который питомец разносит после похода в туалет.

3. Выбор наполнителя

Зимой особенно актуальны впитывающие и комкующиеся наполнители. Они дольше удерживают влагу и запахи. Если в квартире сухо, можно чередовать силикагелевый и древесный наполнитель, чтобы поддерживать баланс.

4. Дополнительная защита от запахов

В холодный сезон запахи менее проветриваются. Используйте специальные дезодоранты для наполнителя или добавляйте немного пищевой соды под слой гранул.

5. Регулярная уборка

Из-за того, что окна реже открывают, запах в помещении может накапливаться. Осенью и зимой лучше убирать лоток чаще, чем летом — минимум раз в день.

6. Закрытый туалет

Если кошка не боится, стоит использовать домик-лоток с крышкой. Он удерживает тепло, снижает распространение запахов и делает процесс более комфортным для животного.

7. Контроль влажности

Сухой воздух может вызывать пыление наполнителя. Установите увлажнитель воздуха или хотя бы ёмкость с водой рядом с батареей — это будет полезно и для питомца, и для людей.

Подготовка кошачьего туалета к холодному сезону — мелочь, которая заметно повышает качество жизни и животного, и хозяина. Немного внимания сейчас избавит от множества проблем в долгие зимние месяцы.

