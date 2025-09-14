Хотите идеальный туалет для кошки? Придётся подумать, как кошка

Кошки славятся своей чистоплотностью, и большинство из них быстро осваивает лоток. Но бывают случаи, когда животное упорно отказывается пользоваться туалетом. Важно помнить: дело не в "капризах", а в ошибках хозяев или условиях, которые кошке не подходят. Приучить питомца к лотку можно без наказаний и стресса, если соблюдать несколько простых правил.

С чего начать

Котёнка лучше знакомить с лотком сразу после появления в доме. Перенесите его в туалетную зону и покажите, где находится лоток. Поставьте питомца внутрь после сна или еды — в эти моменты потребность сходить в туалет наиболее велика.

Взрослую кошку можно обучить так же, но придётся уделить больше внимания выбору места и наполнителя.

Правильный выбор лотка

Размер. Лоток должен быть просторным: питомец должен свободно помещаться и поворачиваться внутри. Высота бортиков. Для котят лучше подойдут невысокие бортики, для взрослых — глубокие. Тип. Есть открытые и закрытые лотки-домики. Некоторым кошкам нравится уединение, другим — открытое пространство.

Наполнитель имеет значение

Не все кошки одинаково реагируют на виды наполнителя. Попробуйте несколько вариантов: древесный, комкующийся, силикагелевый. Если кошка отказывается от нового варианта, вернитесь к привычному.

Важно: не используйте ароматизированные наполнители — они могут отпугнуть животное.

Где ставить лоток

Туалет должен находиться в тихом месте, вдали от мисок с едой и водой.

Избегайте мест с резкими запахами и сквозняками.

Если кошка живёт в большой квартире или доме, желательно поставить два лотка в разных зонах.

Чего нельзя делать

Не кричите и не наказывайте. Кошка начнёт бояться хозяина и может вовсе отказаться от лотка.

Не тыкайте носом. Это унижает животное и не даёт нужного результата.

Не меняйте резко место лотка. Кошка ориентируется на привычные запахи.

Советы шаг за шагом

Поставьте лоток в постоянное место. После еды или сна аккуратно сажайте питомца в лоток. Если кошка сделала всё правильно, похвалите её и дайте лакомство. При "осечках" просто уберите следы и обработайте место специальным спреем, устраняющим запах. Следите за чистотой — многие кошки не пользуются грязным лотком.

А что если…

А что если кошка внезапно перестала ходить в лоток? Это может быть признаком болезни мочевыводящих путей. В таком случае не откладывайте визит к ветеринару.

Интересные факты