Хотите идеальный туалет для кошки? Придётся подумать, как кошка
Кошки славятся своей чистоплотностью, и большинство из них быстро осваивает лоток. Но бывают случаи, когда животное упорно отказывается пользоваться туалетом. Важно помнить: дело не в "капризах", а в ошибках хозяев или условиях, которые кошке не подходят. Приучить питомца к лотку можно без наказаний и стресса, если соблюдать несколько простых правил.
С чего начать
Котёнка лучше знакомить с лотком сразу после появления в доме. Перенесите его в туалетную зону и покажите, где находится лоток. Поставьте питомца внутрь после сна или еды — в эти моменты потребность сходить в туалет наиболее велика.
Взрослую кошку можно обучить так же, но придётся уделить больше внимания выбору места и наполнителя.
Правильный выбор лотка
-
Размер. Лоток должен быть просторным: питомец должен свободно помещаться и поворачиваться внутри.
-
Высота бортиков. Для котят лучше подойдут невысокие бортики, для взрослых — глубокие.
-
Тип. Есть открытые и закрытые лотки-домики. Некоторым кошкам нравится уединение, другим — открытое пространство.
Наполнитель имеет значение
Не все кошки одинаково реагируют на виды наполнителя. Попробуйте несколько вариантов: древесный, комкующийся, силикагелевый. Если кошка отказывается от нового варианта, вернитесь к привычному.
Важно: не используйте ароматизированные наполнители — они могут отпугнуть животное.
Где ставить лоток
-
Туалет должен находиться в тихом месте, вдали от мисок с едой и водой.
-
Избегайте мест с резкими запахами и сквозняками.
-
Если кошка живёт в большой квартире или доме, желательно поставить два лотка в разных зонах.
Чего нельзя делать
-
Не кричите и не наказывайте. Кошка начнёт бояться хозяина и может вовсе отказаться от лотка.
-
Не тыкайте носом. Это унижает животное и не даёт нужного результата.
-
Не меняйте резко место лотка. Кошка ориентируется на привычные запахи.
Советы шаг за шагом
-
Поставьте лоток в постоянное место.
-
После еды или сна аккуратно сажайте питомца в лоток.
-
Если кошка сделала всё правильно, похвалите её и дайте лакомство.
-
При "осечках" просто уберите следы и обработайте место специальным спреем, устраняющим запах.
-
Следите за чистотой — многие кошки не пользуются грязным лотком.
А что если…
А что если кошка внезапно перестала ходить в лоток? Это может быть признаком болезни мочевыводящих путей. В таком случае не откладывайте визит к ветеринару.
Интересные факты
-
Кошки могут запомнить место туалета всего за 1-2 дня.
-
У диких кошек привычка закапывать экскременты связана с маскировкой запаха от хищников.
-
В доме с несколькими кошками желательно иметь лотков по числу питомцев плюс один.
