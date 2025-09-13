Лучшие наполнители для многокошачьих домов: что выбрать, чтобы не пахло

Представьте: вы приводите домой пушистого котёнка, а он упорно игнорирует новый лоток с дорогим наполнителем. Что пошло не так? Выбор наполнителя — это не просто покупка, а настоящая наука, чтобы и вам было удобно, и питомцу комфортно. Давайте разберёмся, как не прогадать и найти идеальный вариант для вашего мурлыки.

Почему выбор наполнителя важен?

Когда в доме появляется котёнок, первое дело — обеспечить ему комфортный туалет. Хозяевам важно, чтобы наполнитель хорошо впитывал запахи и был простым в утилизации, а кошке — чтобы процесс "дел" был приятным. Иногда приходится пробовать разные варианты: взять понемногу у знакомых или экспериментировать, пока не найдёте то, что понравится вашему питомцу. Ведь каждый кот — индивидуал!

Наполнители делятся на две основные категории:

впитывающие : Содержат опилки, кукурузу, соду, ионы серебра, уголь или специальную глину. Они отлично удерживают запахи, но требуют замены каждые пару дней. Слой — всего 3 см. Подходят для многокошатных домов.

: Содержат опилки, кукурузу, соду, ионы серебра, уголь или специальную глину. Они отлично удерживают запахи, но требуют замены каждые пару дней. Слой — всего 3 см. Подходят для многокошатных домов. комкующиеся: Изготовлены из глинистого минерала, который впитывает влагу и запахи, превращаясь в комочки для лёгкой уборки. Насыпайте 8-10 см, и меняйте целиком раз в месяц — просто досыпайте после уборки.

Виды наполнителей по составу

Вот основные варианты, каждый со своими плюсами и минусами:

минеральный : идеален для взрослых котов — испражнения собираются в комки, легко убирать. Меняйте раз в 5 дней. Минус: пылит и не смывается в унитаз. Котята могут его попробовать на вкус — это опасно!

: идеален для взрослых котов — испражнения собираются в комки, легко убирать. Меняйте раз в 5 дней. Минус: пылит и не смывается в унитаз. Котята могут его попробовать на вкус — это опасно! силикагелевый : на основе кремнезёма, впитывает много жидкости. Меняйте пару раз в месяц. Дороговат, но экономичен. Котята тоже могут его "дегустировать", а некоторым кошкам не нравится потрескивание и текстура шариков.

: на основе кремнезёма, впитывает много жидкости. Меняйте пару раз в месяц. Дороговат, но экономичен. Котята тоже могут его "дегустировать", а некоторым кошкам не нравится потрескивание и текстура шариков. древесный : экологичный, смывается в унитаз. Кошки обычно его любят, меняйте раз в неделю при своевременной уборке. Минус: гранулы рассыпаются на опилки, так что пылесосьте чаще.

: экологичный, смывается в унитаз. Кошки обычно его любят, меняйте раз в неделю при своевременной уборке. Минус: гранулы рассыпаются на опилки, так что пылесосьте чаще. глинистый : хорошо удерживает запах и влагу, бывает комкующимся или впитывающим. Кошкам нравится — напоминает землю. Но не смывайте в канализацию.

: хорошо удерживает запах и влагу, бывает комкующимся или впитывающим. Кошкам нравится — напоминает землю. Но не смывайте в канализацию. растительный (бумажный или кукурузный): экологичный, из переработанной макулатуры или растительных остатков. Гранулы быстро превращаются в массу. Стоит дороже, но безопасен.

Что не подойдёт: песок и риски

Вспомните историю: нашли котёнка, и первое, что приходит в голову, — песок из песочницы или с участка. Но это риск! Вместе с песком вы можете принести яйца глистов, личинки блох или инфекции. Если выбора нет (например, на даче), просейте, промойте и прокалите песок в духовке, чтобы уничтожить бактерии. Иначе ваш питомец будет чесаться и болеть — лучше не рисковать.