Если кошка тянется к наполнителю — за этим стоит нечто серьёзное
Иногда владельцы замечают за питомцами странную привычку — кошка начинает есть наполнитель из лотка. Чаще всего так ведут себя котята, которым ещё только предстоит разобраться, что можно есть, а что нет. Но если подобное случается со взрослым животным, это сигнал о проблемах, которые нельзя игнорировать.
Что такое PICA и почему она опасна
Ветеринары называют это поведение PICA (аллотриофагия). Оно встречается не только у кошек, но и у людей, и связано с поеданием несъедобных предметов: пластика, ткани, земли или бумаги. Любопытство у кошек действительно бывает, но если привычка становится постоянной, речь идёт о заболевании, которое требует вмешательства специалиста.
Причины странного поведения
Провоцирующих факторов много:
- скука, тревожность и стресс;
- перемены в доме — переезд, появление нового питомца или ребёнка;
- нехватка витаминов и минералов в рационе;
- болезни: диабет, анемия, психические расстройства у пожилых кошек.
Порой животное просто пытается справиться с внутренним напряжением. Поэтому, заметив, что кошка тянется к наполнителю, важно вовремя выяснить причину.
Чем грозит поедание наполнителя
Регулярное поедание наполнителя может привести к тяжёлым последствиям:
- рвота и диарея;
- запоры;
- воспаление желудка и кишечника;
- кишечная непроходимость.
Кроме того, многие виды наполнителей содержат вещества, способные отравить организм животного.
Какие наполнители бывают и чем они опасны
На рынке представлено множество вариантов, но далеко не все они безопасны:
- Кварцевый песок — хорошо впитывает запахи, но его пыль токсична. Может вызвать рак у людей и силикоз у кошек.
- Древесные гранулы — натуральные и экологичные, но не предназначены для еды.
- Глиняный наполнитель — часто прилипает к лапам, которые кошка потом слизывает.
- Зерновой наполнитель (кукуруза, маниока) — нетоксичен и биоразлагаем, но всё равно не должен использоваться в пищу.
- Бентонитовый — натуральный, но состав может варьироваться, поэтому неизвестно, насколько он безопасен.
Владельцам стоит помнить: даже самый "экологичный" наполнитель не является едой.
Как помочь питомцу
Чтобы избавиться от проблемы, важно устранить её корень.
- Если дело в питании — переход на сбалансированный корм премиум-класса или добавки поможет восполнить нехватку веществ.
- Если причина эмоциональная — нужны игрушки, внимание хозяина, игры и ласка.
Ветеринар назначит лечение при диагностике PICA и даст рекомендации, подходящие именно вашему питомцу.
Некоторым кошкам помогает кошачья мята — она снимает напряжение. Но использовать её стоит умеренно.
Главное правило для хозяина — не ругать животное. Таким образом кошка показывает, что у неё есть трудности, и задача человека — помочь их преодолеть.
