Если кошка тянется к наполнителю — за этим стоит нечто серьёзное

Иногда владельцы замечают за питомцами странную привычку — кошка начинает есть наполнитель из лотка. Чаще всего так ведут себя котята, которым ещё только предстоит разобраться, что можно есть, а что нет. Но если подобное случается со взрослым животным, это сигнал о проблемах, которые нельзя игнорировать.

Что такое PICA и почему она опасна

Ветеринары называют это поведение PICA (аллотриофагия). Оно встречается не только у кошек, но и у людей, и связано с поеданием несъедобных предметов: пластика, ткани, земли или бумаги. Любопытство у кошек действительно бывает, но если привычка становится постоянной, речь идёт о заболевании, которое требует вмешательства специалиста.

Причины странного поведения

Провоцирующих факторов много:

скука, тревожность и стресс;

перемены в доме — переезд, появление нового питомца или ребёнка;

нехватка витаминов и минералов в рационе;

болезни: диабет, анемия, психические расстройства у пожилых кошек.

Порой животное просто пытается справиться с внутренним напряжением. Поэтому, заметив, что кошка тянется к наполнителю, важно вовремя выяснить причину.

Чем грозит поедание наполнителя

Регулярное поедание наполнителя может привести к тяжёлым последствиям:

рвота и диарея;

запоры;

воспаление желудка и кишечника;

кишечная непроходимость.

Кроме того, многие виды наполнителей содержат вещества, способные отравить организм животного.

Какие наполнители бывают и чем они опасны

На рынке представлено множество вариантов, но далеко не все они безопасны:

Кварцевый песок — хорошо впитывает запахи, но его пыль токсична. Может вызвать рак у людей и силикоз у кошек.

Древесные гранулы — натуральные и экологичные, но не предназначены для еды.

Глиняный наполнитель — часто прилипает к лапам, которые кошка потом слизывает.

Зерновой наполнитель (кукуруза, маниока) — нетоксичен и биоразлагаем, но всё равно не должен использоваться в пищу.

Бентонитовый — натуральный, но состав может варьироваться, поэтому неизвестно, насколько он безопасен.

Владельцам стоит помнить: даже самый "экологичный" наполнитель не является едой.

Как помочь питомцу

Чтобы избавиться от проблемы, важно устранить её корень.

Если дело в питании — переход на сбалансированный корм премиум-класса или добавки поможет восполнить нехватку веществ.

Если причина эмоциональная — нужны игрушки, внимание хозяина, игры и ласка.

Ветеринар назначит лечение при диагностике PICA и даст рекомендации, подходящие именно вашему питомцу.

Некоторым кошкам помогает кошачья мята — она снимает напряжение. Но использовать её стоит умеренно.

Главное правило для хозяина — не ругать животное. Таким образом кошка показывает, что у неё есть трудности, и задача человека — помочь их преодолеть.