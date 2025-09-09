Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Если кошка тянется к наполнителю — за этим стоит нечто серьёзное

Ветеринары: поедание кошками наполнителя связано с заболеванием PICA

Иногда владельцы замечают за питомцами странную привычку — кошка начинает есть наполнитель из лотка. Чаще всего так ведут себя котята, которым ещё только предстоит разобраться, что можно есть, а что нет. Но если подобное случается со взрослым животным, это сигнал о проблемах, которые нельзя игнорировать.

Что такое PICA и почему она опасна

Ветеринары называют это поведение PICA (аллотриофагия). Оно встречается не только у кошек, но и у людей, и связано с поеданием несъедобных предметов: пластика, ткани, земли или бумаги. Любопытство у кошек действительно бывает, но если привычка становится постоянной, речь идёт о заболевании, которое требует вмешательства специалиста.

Причины странного поведения

Провоцирующих факторов много:

  • скука, тревожность и стресс;
  • перемены в доме — переезд, появление нового питомца или ребёнка;
  • нехватка витаминов и минералов в рационе;
  • болезни: диабет, анемия, психические расстройства у пожилых кошек.

Порой животное просто пытается справиться с внутренним напряжением. Поэтому, заметив, что кошка тянется к наполнителю, важно вовремя выяснить причину.

Чем грозит поедание наполнителя

Регулярное поедание наполнителя может привести к тяжёлым последствиям:

  • рвота и диарея;
  • запоры;
  • воспаление желудка и кишечника;
  • кишечная непроходимость.

Кроме того, многие виды наполнителей содержат вещества, способные отравить организм животного.

Какие наполнители бывают и чем они опасны

На рынке представлено множество вариантов, но далеко не все они безопасны:

  • Кварцевый песок — хорошо впитывает запахи, но его пыль токсична. Может вызвать рак у людей и силикоз у кошек.
  • Древесные гранулы — натуральные и экологичные, но не предназначены для еды.
  • Глиняный наполнитель — часто прилипает к лапам, которые кошка потом слизывает.
  • Зерновой наполнитель (кукуруза, маниока) — нетоксичен и биоразлагаем, но всё равно не должен использоваться в пищу.
  • Бентонитовый — натуральный, но состав может варьироваться, поэтому неизвестно, насколько он безопасен.

Владельцам стоит помнить: даже самый "экологичный" наполнитель не является едой.

Как помочь питомцу

Чтобы избавиться от проблемы, важно устранить её корень.

  • Если дело в питании — переход на сбалансированный корм премиум-класса или добавки поможет восполнить нехватку веществ.
  • Если причина эмоциональная — нужны игрушки, внимание хозяина, игры и ласка.

Ветеринар назначит лечение при диагностике PICA и даст рекомендации, подходящие именно вашему питомцу.

Некоторым кошкам помогает кошачья мята — она снимает напряжение. Но использовать её стоит умеренно.

Главное правило для хозяина — не ругать животное. Таким образом кошка показывает, что у неё есть трудности, и задача человека — помочь их преодолеть.

