Неправильный лоток превращает дом в поле боя: что делают хозяева не так

Кошки известны своей любовью к чистоте и порядку. Особенно это проявляется в отношении к их туалету: место для справления нужд должно быть удобным, тихим и безупречно чистым. Если хозяин допускает ошибки при обустройстве лотка, питомец может отказаться им пользоваться и начать искать другие варианты, что станет проблемой для всей семьи.

Основные правила кошачьего туалета

Лоток всегда должен быть доступен животному. Он устанавливается в спокойном, уединённом месте, где кошку никто не потревожит. Немаловажно и количество: в доме, где живёт несколько питомцев, должно быть лотков больше, чем кошек. Это позволит избежать конкуренции и конфликтов.

Ошибки, которых стоит избегать

1. Лоток рядом с миской

Для кошек, как и для людей, неприятно, когда место приёма пищи находится рядом с туалетом. Такое соседство вызывает у животных стресс и дискомфорт.

2. Редкая уборка

Кошки очень требовательны к чистоте. Если хозяин убирает лоток нерегулярно, питомец может вовсе отказаться его посещать. Оптимально очищать лоток несколько раз в день, особенно если дома живёт больше одного животного.

3. Слишком маленький размер

Взрослым кошкам неудобно пользоваться тесным лотком. Им нужно пространство, чтобы спокойно развернуться и закапывать следы. Маленький размер часто становится причиной отказа от туалета.

4. Один на всех

Правило простое: количество питомцев плюс один лоток. Таким образом каждый кот или кошка могут без спешки воспользоваться туалетом, не дожидаясь очереди и не сталкиваясь с запахами соседей.

5. Сильные ароматы

Человеку может казаться, что ароматизированный наполнитель или агрессивные чистящие средства делают лоток свежее. Но для кошачьего носа это слишком резкий запах, вызывающий отвращение.

6. Суета вокруг лотка

Кошки любят уединение. Если лоток стоит в коридоре, у входа или другом шумном месте, питомец может чувствовать себя незащищённым. Лучше выбрать тихий уголок, где его никто не побеспокоит.

7. Ошибки с наполнителем

Каждая кошка привыкает к определённому наполнителю. Резкая смена состава или запаха может привести к протесту. Если нужно перейти на другой вариант, делайте это постепенно, подмешивая новый материал к привычному.

8. Наказания

Если кошка сходила мимо, ругать её бессмысленно. Причина всегда есть: стресс, неудобный лоток или проблемы со здоровьем. Хозяину нужно разобраться в источнике проблемы, а не наказывать питомца.

9. Лоток с крышкой

Некоторым кошкам не нравятся закрытые конструкции. Ограниченное пространство мешает свободно двигаться и доставляет дискомфорт. Если вы выбираете закрытый вариант, убедитесь, что он достаточно просторный.

10. Высокие бортики

Пожилым кошкам трудно запрыгивать в лотки с высокими стенками. Чтобы животному было проще, используйте модели с низкими бортиками. Это убережёт питомца от боли и облегчит доступ к туалету.

Как создать комфорт

Чтобы кошка чувствовала себя спокойно и уверенно, важно учитывать её привычки и возраст. Удобный размер, правильное расположение и регулярная уборка — главные составляющие чистоты и порядка. Только так питомец будет доверять хозяину и спокойно пользоваться своим туалетом.