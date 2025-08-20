Уличные кошки не доживают до 5 лет, а домашние живут в 4 раза дольше: причина шокирует

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка и клещи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза

Кошки умеют удивлять нас не только характером, но и продолжительностью жизни. В то время как собаки в среднем живут около 13 лет, кошки могут радовать хозяев два десятилетия. И всё же, в вопросе о том, сколько лет живёт кошка, есть много нюансов.

Средняя продолжительность жизни

Домашние кошки живут в среднем от 12 до 18 лет. Нередко встречаются долгожители, перешагнувшие двадцатилетний рубеж. Всё зависит от условий содержания, здоровья и даже породы.

Считается, что общая "норма" для кошек — около 18 лет, но каждый питомец уникален.

Рекорды долгожительства

Хотя рекорды остаются исключением, они впечатляют. В 2022 году Книга рекордов Гиннесса назвала 27-летнюю кошку старейшей в мире среди живущих животных.
Но абсолютный чемпион — кошка по имени Crème Puff. Она прожила 38 лет и 3 дня, скончавшись в 2005 году. Такие истории напоминают, насколько разнообразной может быть жизнь питомцев.

Перевод "кошачьего возраста"

Год жизни кошки не равен человеческому.

  • Первый год приравнивается сразу к 14 человеческим.
  • К двум годам возраст кошки соответствует 24 годам человека.
  • С трёх лет каждое последующее "кошачье" добавляет четыре человеческих.

Таким образом, трёхлетняя кошка эквивалентна 28-летнему человеку, а десятилетняя — уже 56-летнему.

Когда кошка становится пожилой

Кошек старше 10 лет относят к пожилым, а после 14 лет — к гериатрическим. В этот период у них могут появляться проблемы со зрением, слухом и суставами, шерсть становится светлее. Однако многое зависит от ухода: старость у кошки не всегда означает болезни.

Породы-долгожители и их противоположности

Некоторые породы живут особенно долго:

  • Сиамские — 15-20 лет
  • Бирманские — 15-18 лет
  • Персидские — 12-17 лет

В то время как абиссинские и мейн-куны обычно не доживают дольше 12 лет. Причина — наследственные болезни и генетическая предрасположенность.

Уличные и домашние кошки

Разница между уличными и домашними животными огромна.

  • Уличные кошки редко живут дольше 3-5 лет из-за драк, болезней и опасностей.
  • Метисы и приютские кошки при хорошем уходе могут прожить до 20 лет.

Безопасный дом с сетками на окнах и отсутствие доступа к улице — это уже шаг к продлению жизни.

Кастрация и стерилизация

Эти процедуры не только предотвращают нежелательное потомство, но и снижают риск опасных заболеваний.

  • У самок стерилизация предотвращает рак молочных желёз и инфекции матки.
  • У самцов кастрация уменьшает вероятность рака простаты.

Ветеринары рекомендуют проводить операцию с шести месяцев, до первой течки у самок.

Шесть правил долгой жизни кошки

  • Здоровое питание — сбалансированный корм и достаточное количество жидкости.
  • Игры и активность — физическая и умственная стимуляция продлевают жизнь.
  • Стерилизация — важный шаг для здоровья питомца.
  • Физическая безопасность — никакого доступа на улицу.
  • Вакцинация и противопаразитарная защита — обязательны.
  • Регулярные осмотры — ветеринар должен видеть кошку хотя бы раз в год.

