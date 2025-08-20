Уличные кошки не доживают до 5 лет, а домашние живут в 4 раза дольше: причина шокирует
Кошки умеют удивлять нас не только характером, но и продолжительностью жизни. В то время как собаки в среднем живут около 13 лет, кошки могут радовать хозяев два десятилетия. И всё же, в вопросе о том, сколько лет живёт кошка, есть много нюансов.
Средняя продолжительность жизни
Домашние кошки живут в среднем от 12 до 18 лет. Нередко встречаются долгожители, перешагнувшие двадцатилетний рубеж. Всё зависит от условий содержания, здоровья и даже породы.
Считается, что общая "норма" для кошек — около 18 лет, но каждый питомец уникален.
Рекорды долгожительства
Хотя рекорды остаются исключением, они впечатляют. В 2022 году Книга рекордов Гиннесса назвала 27-летнюю кошку старейшей в мире среди живущих животных.
Но абсолютный чемпион — кошка по имени Crème Puff. Она прожила 38 лет и 3 дня, скончавшись в 2005 году. Такие истории напоминают, насколько разнообразной может быть жизнь питомцев.
Перевод "кошачьего возраста"
Год жизни кошки не равен человеческому.
- Первый год приравнивается сразу к 14 человеческим.
- К двум годам возраст кошки соответствует 24 годам человека.
- С трёх лет каждое последующее "кошачье" добавляет четыре человеческих.
Таким образом, трёхлетняя кошка эквивалентна 28-летнему человеку, а десятилетняя — уже 56-летнему.
Когда кошка становится пожилой
Кошек старше 10 лет относят к пожилым, а после 14 лет — к гериатрическим. В этот период у них могут появляться проблемы со зрением, слухом и суставами, шерсть становится светлее. Однако многое зависит от ухода: старость у кошки не всегда означает болезни.
Породы-долгожители и их противоположности
Некоторые породы живут особенно долго:
- Сиамские — 15-20 лет
- Бирманские — 15-18 лет
- Персидские — 12-17 лет
В то время как абиссинские и мейн-куны обычно не доживают дольше 12 лет. Причина — наследственные болезни и генетическая предрасположенность.
Уличные и домашние кошки
Разница между уличными и домашними животными огромна.
- Уличные кошки редко живут дольше 3-5 лет из-за драк, болезней и опасностей.
- Метисы и приютские кошки при хорошем уходе могут прожить до 20 лет.
Безопасный дом с сетками на окнах и отсутствие доступа к улице — это уже шаг к продлению жизни.
Кастрация и стерилизация
Эти процедуры не только предотвращают нежелательное потомство, но и снижают риск опасных заболеваний.
- У самок стерилизация предотвращает рак молочных желёз и инфекции матки.
- У самцов кастрация уменьшает вероятность рака простаты.
Ветеринары рекомендуют проводить операцию с шести месяцев, до первой течки у самок.
Шесть правил долгой жизни кошки
- Здоровое питание — сбалансированный корм и достаточное количество жидкости.
- Игры и активность — физическая и умственная стимуляция продлевают жизнь.
- Стерилизация — важный шаг для здоровья питомца.
- Физическая безопасность — никакого доступа на улицу.
- Вакцинация и противопаразитарная защита — обязательны.
- Регулярные осмотры — ветеринар должен видеть кошку хотя бы раз в год.
