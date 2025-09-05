Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:13

Девять жизней есть только в сказках: эти четыре этапа жизни кошки подскажут, как продлить её здоровье

Забота хозяина на каждом этапе продлевает жизнь и улучшает здоровье кошки

Жизнь кошки проходит быстро, и на каждом этапе она требует от хозяина особого внимания. От правильного питания до регулярных визитов к ветеринару — всё это напрямую влияет на здоровье и долголетие питомца. Зная особенности каждого периода, мы можем сделать жизнь пушистого друга максимально комфортной.

Этап 1: котёнок до 12 месяцев

Первые месяцы жизни — это время стремительного роста и обучения. Котёнок учится всему: от пользования лотком до игры без царапин. Очень важно в этот период:

  • вовремя сделать прививки, стерилизацию и чипирование;
  • приучить к гигиеническим процедурам — стрижке когтей, чистке зубов;
  • уделять время играм и социализации.

Котёнку необходимы внимание, терпение и правильный рацион для малышей. Именно в этот период формируется здоровье на всю дальнейшую жизнь.

Этап 2: молодая взрослая кошка (1-6 лет)

Это самый активный этап. Кошка исследует мир, проявляет характер и требует много игр. Она полна энергии, поэтому важно:

  • давать возможность активно двигаться;
  • использовать игрушки и тренажёры для ума;
  • ежегодно посещать ветеринара.

Кошки в этом возрасте могут скрывать болезни, поэтому изменения в поведении — сигнал для внимательного хозяина.

Этап 3: зрелая взрослая кошка (7-10 лет)

В этом возрасте активность постепенно снижается. Животное больше спит и меньше играет, но остаётся любопытным. Главные задачи хозяина:

  • следить за весом — склонность к полноте в этот период возрастает;
  • обеспечивать умеренные нагрузки, чтобы поддерживать здоровье суставов;
  • раз в год показывать питомца ветеринару.

Сбалансированный рацион и регулярная профилактика помогают избежать хронических проблем.

Этап 4: пожилая кошка (10+ лет)

Старшие кошки становятся более уязвимыми. Могут проявляться трудности с движением, изменяются пищевые привычки, возрастает риск заболеваний почек и сердца. Что нужно сделать:

  • подобрать специальное питание для пожилых животных;
  • посещать ветеринара каждые полгода;
  • облегчить доступ к лотку, мискам, лежанке;
  • следить за состоянием суставов и помогать добавками.

В этом возрасте кошке требуется больше любви, терпения и заботы. Она становится медленнее, но всё так же нуждается в близости хозяина.

