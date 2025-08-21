Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дрессировка кошки
Дрессировка кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:19

Ваша кошка делает это каждый день, а вы даже не подозреваете, зачем

Ветеринары: облизывание рук кошкой связано с доверием и древними инстинктами

Многие хозяева испытывают лёгкое удивление, когда их кошка вдруг принимается облизывать руку. На первый взгляд это простая привычка, но за ней скрывается целый пласт эмоций и инстинктов, накопленных за тысячелетия соседства с человеком. Для животного этот жест может быть признанием в доверии, просьбой о внимании или своеобразным ритуалом единения.

Наследие дикой природы

У диких предков домашних кошек существовал особый ритуал — взаимное вылизывание, или аллогруминг. С его помощью члены группы укрепляли сплочённость, обмениваясь запахами и подтверждая принадлежность к общему клану. В условиях дома этот древний инстинкт находит новое применение: кошка переносит его на человека, словно вплетая нас в собственное "семейное сообщество".

Маркировка и запах

Кошачья слюна — не только средство ухода, но и способ передачи информации. Вокруг рта у питомцев расположены пахучие железы, и при облизывании они словно "подписывают" человека своим запахом. Таким образом кошка выражает доверие и спокойствие, закрепляя общее обонятельное поле, что делает контакт особенно значимым.

Жест или просьба?

Не всегда облизывание означает лишь привязанность. Часто это сигнал:

  • желание поиграть;
  • просьба о еде;
  • потребность в ласке или внимании.

Кошки редко используют прямое "мяуканье", предпочитая более тонкие сигналы. Если облизывание сопровождается пристальным взглядом или трением головы, скорее всего, питомец хочет взаимодействия. Если же жест спокойный и без дополнительных намёков — это символ принадлежности.

Как реагировать хозяину

Важно уметь отличать: где кошка выражает любовь, а где просто требует внимания. Иногда стоит поддаться и поощрить её игрой или лаской. Но если облизывание становится навязчивым и вызывает дискомфорт, лучше мягко переключить внимание питомца на игрушку. Главный принцип — никаких наказаний и криков, только уважение и деликатность.

Ритуалы доверия

Когда хозяин принимает такие знаки, это укрепляет связь и создаёт особую атмосферу доверия. Ласковая кошка чувствует себя увереннее, а человек получает бонус в виде спокойствия и эмоционального тепла. Этот простой жест становится началом целого ритуала — от совместных игр до тихих моментов уюта, которые ценны и для питомца, и для его владельца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Великобритании выявили у ослов признаки посттравматического стресса вчера в 17:06

20 лет наблюдений: у ослов нашли признаки депрессии и беспомощности

Ослы веками считались символом терпения. Но новое исследование показывает: за "стойкостью" скрываются травмы, напоминающие ПТСР у людей.

Читать полностью » Владельцы собак в опасности: как предотвратить кражу питомца, по данным экспертов вчера в 16:52

Скрытая угроза: как преступники следят за вашими питомцами

Похищение собак стало серьезной проблемой. Узнайте, кто стоит за этими преступлениями, и как защитить своего любимца от кражи.

Читать полностью » Зоопсихолог Миронова: заведение кошки снижает уровень одиночества вчера в 16:20

Кошка как антидепрессант: как пушистый друг спасает от одиночества

Зачем заводить кошку? Узнайте о том, как эти удивительные создания могут стать верными спутниками и помочь справиться с одиночеством и стрессом.

Читать полностью » Кормление собаки с рук: рекомендации ветеринаров по изменению привычек вчера в 15:56

Собачьи страхи: почему еда с рук становится единственным источником комфорта

Почему собака отказывается есть из миски и предпочитает принимать пищу только с рук? Разбираемся в причинах такого поведения и даём советы, как вернуть питомца к нормальному режиму кормления.

Читать полностью » Выбор игрушек для собак: что нужно знать для безопасности питомца вчера в 15:50

Почему ваша собака игнорирует новые игрушки? Разгадка внутри

Как выбрать игрушку, которая понравится вашей собаке? Узнайте, на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок и порадовать питомца безопасной и интересной забавой.

Читать полностью » Ветеринары объяснили причины отказа собак от сухого корма вчера в 14:43

Собачий бунт: почему питомец воротит нос от сухого корма

Узнайте, как правильно приучить собаку к сухому корму, чтобы обеспечить её сбалансированным питанием. Эффективные советы и рекомендации помогут вам в этом!

Читать полностью » Уличные кошки: как правильно откормить истощённое животное по рекомендациям ветеринаров вчера в 14:36

От голодного взгляда до здорового блеска: как помочь кошке набрать вес

Уличная кошка прибилась к вам? Узнайте, как правильно её откормить, чтобы вернуть здоровье и силы. Советы по питанию, режиму и уходу — всё, что нужно знать для спасения животного.

Читать полностью » Симптомы укуса пчелы у собак: рекомендации по оказанию первой помощи вчера в 13:30

Пчела ужалила питомца: как избежать фатальных ошибок в экстренной ситуации

Узнайте, как правильно помочь питомцу, если его укусила пчела. Какие действия могут навредить, а что действительно спасёт ситуацию? Советы для заботливых хозяев.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты рассказали, как использовать пузырчатую плёнку для утепления и хранения вещей
Еда

Врач-диетолог рассказала, как сделать зеленый чай более полезным
Красота и здоровье

Минздрав: безопасной дозы алкоголя не существует
Еда

Спагетти с красными моллюсками: рецепт шеф-повара Джона за 15 минут
Туризм

Прямые поезда Лондон – Сихем начнут курсировать этой зимой: решение ORR
Спорт и фитнес

Тренер Кори Лефковиц назвала главное отличие slam ball от medicine ball
Еда

Как приготовить салат с корейской морковью, колбасой и ржаными сухариками
Еда

Приготовление стейков из свиной шеи на сковороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru