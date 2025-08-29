Ласка или угроза? Почему ваша кошка облизывает вас

Вылизывание — это часть кошачьего языка любви. Так котята с детства чувствуют заботу матери, а взрослые кошки показывают привязанность к хозяину. Но иногда за этим скрывается не только нежность:

просьба или напоминание — если кошка лижет вас настойчиво и резко, возможно, она хочет есть или просит прекратить поглаживания.

метка территории — вернулись с улицы? Кошка может "обновить" ваш запах, пометив своими феромонами.

способ избежать конфликта — так кошки мягко вытесняют сородичей с любимого места.

Польза или опасность?

Некоторые верят, что кошачья слюна заживляет раны. Это миф! Во рту у кошек много бактерий, и для людей с ослабленным иммунизмом или аллергиков такие "поцелуи" могут быть опасны — особенно если слюна попадёт на слизистые или ранки.

Ещё один популярный страх — токсоплазмоз. Но риск заражения крайне мал (всего ~0,01%). В группе риска — только беременные, ранее не контактировавшие с кошками.

Как правильно реагировать?

Ваша гигиена и комфорт питомца важны одинаково. Вот как найти баланс: