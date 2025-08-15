Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:29

Ваш ноутбук больше не ваш: кошки объявили его своей собственностью

Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров

Когда ваш пушистый друг устраивается на клавиатуре, это кажется таким милым, что хочется сразу схватить телефон и запечатлеть этот момент. Но давайте будем честными: в современном мире захват ноутбука кошкой можно сравнить с захватом мира.

Внимание на первом месте

Для кошек крайне важно, чтобы всё внимание было сосредоточено на них. Именно поэтому они стремятся устроиться перед экраном, с которого вы не отводите глаз. Особенно это проявляется в моменты важных видеозвонков или во время серьезной работы, когда кот видит, что вы погружены в процесс.

Еще одной причиной, по которой кошки любят находиться на ноутбуках, является тепло, исходящее от техники. Мурлыки обожают уютные места, и ноутбук становится для них идеальным местом для отдыха. Кроме того, с рабочего стола открывается отличный обзор, позволяющий контролировать свою территорию. Получается, что это "Комбо 3 в 1" — не каждый кот сможет устоять перед такой заманчивой предложением.

Запах как магнит

Доктор Дэвид Сэндс, известный зоолог и психолог, объясняет, что дело в запахе. Кошек привлекают вещи, которые касаются их хозяев. В одном эксперименте людям предложили работать на своих компьютерах, а кошкам предоставили свободные ноутбуки — теплые и с доступом в интернет. Однако кошки выбирали именно те устройства, за которыми работали их хозяева.

Наши питомцы, будь то кошки или собаки, стремятся быть ближе к нам. Для них важно идентифицировать нас по запаху, ощущая важность и безопасность. Если для собаки запах хозяина приносит успокоение, то кот старается вытеснить ваш запах своим. Таким образом, мурлыка демонстрирует, что всё здесь принадлежит ему — и ваш ноутбук, и вы сами.

