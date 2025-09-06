Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скучающая кошка
Скучающая кошка
© Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:44

От ласки к тревоге: как кошачьи сигналы переворачивают мир беременной питомицы

Симптомы приближения родов у кошек: информация от ветеринаров

Вы знали, что кошка начинает готовиться к появлению котят задолго до самого события? Её организм подаёт чёткие сигналы, которые важно заметить, чтобы помочь питомице и встретить малышей во всеоружии.

За две недели до родов — время "гнездования"

Примерно за 14 дней до окота кошка начинает искать уютное место для будущего потомства. Хотя домашние кошки не строят гнёзда в прямом смысле, они выбирают любимую лежанку, коробку или даже шкаф, где могут устроить "роддом". Если ваша кошка выходит на улицу, лучше ограничить её прогулки — животное может обустроить гнездо на улице, что не всегда безопасно.

Бездомные кошки при этом буквально собирают мягкие тряпочки, чтобы сделать уголок комфортным.

За неделю до появления котят: изменения в теле и поведении

Соски кошки набухают и увеличиваются, кожа вокруг них шелушится — это признак того, что скоро начнётся лактация. Молозиво, которое появится сразу после рождения котят, — кладезь полезных веществ для здоровья малышей.

Что касается поведения, оно может меняться кардинально: одни кошки становятся раздражительными и агрессивными, другие — наоборот, очень ласковыми и тянутся к общению.

Три дня до родов: аппетит снижается

Животное уже не способно съесть привычную порцию еды — желудок с плодами занимает слишком много места и вызывает дискомфорт. После приёма пищи кошка может даже издавать звуки — это сигнал, что малышей в животе тесно.

За два дня: внимание на выделения и поведение

В этот период кошка начинает проявлять особую привязанность, ходит за хозяином по пятам, нуждаясь в заботе. Из сосков выделяется молозиво, а из половых путей выходит слизистая пробка.

Важно обратить внимание на её цвет и запах:

  • прозрачные или кремовые выделения с небольшими кровянистыми прожилками — норма.
  • мутно-зелёные с неприятным запахом — тревожный знак, возможны воспаления или инфекции, нужно срочно обратиться к ветеринару.

За день до родов: снижение температуры и подготовка

Температура тела кошки падает примерно на 1 градус — это важный сигнал, который поможет не пропустить момент начала родов. Рекомендуется измерять температуру в одно и то же время каждый день.

Котята активно двигаются, а мама тщательно следит за чистотой наружных половых органов — всё должно быть идеально.

За 5-6 часов до родов: начало схваток

Появляется напряжение в животе, спина выгибается, поведение становится беспокойным. В этот момент очень важно быть рядом и поддерживать кошку — скоро появятся котята.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы сегодня в 15:10

Тайный враг в вашем горшке: почему кошки рискуют здоровьем без предупреждения

Узнайте, какие комнатные и садовые растения опасны для здоровья кошек. Защитите своего пушистого друга от отравлений и неприятных симптомов.

Читать полностью » Шорох и блики фольги вызывают у кошек инстинкт осторожности сегодня в 9:37

Домашний хищник боится кухонной мелочи: фольга как кошачья ахиллесова пята

Почему обычный кусочек фольги вызывает у кошек тревогу и желание спрятаться? Разбираемся, какие факторы пугают питомцев и как хозяевам лучше реагировать.

Читать полностью » Учёные: привычка кошек играть с добычей связана с эволюцией и инстинктами сегодня в 8:29

Домашний комфорт не стирает охотничьей крови: зачем кошки играют с добычей

Почему кошки не убивают добычу сразу, а превращают охоту в игру? Ответ кроется в инстинктах, привычках и глубокой эволюционной памяти.

Читать полностью » Врачи: пожилым людям подходят собаки небольшого и среднего размера сегодня в 7:24

Четвероногие лекари одиночества: собаки, которые дарят покой в старости

Как выбрать собаку для пожилого человека? Эксперты называют породы, которые станут верными друзьями и не потребуют чрезмерных усилий.

Читать полностью » Исторический центр Венеции теряет уличных кошек из-за оттока жителей и стерилизации сегодня в 6:18

Город без кошек — город без защиты: чем обернётся для Венеции исчезновение усатых стражей

Венеция славится каналами и дворцами, но внимательный путешественник заметит любопытное исчезновение. Куда делись кошки с улиц лагуны?

Читать полностью » Дикие кабаны всё чаще выходят в города: советы охотоведов по безопасной встрече сегодня в 5:11

Вот что нельзя делать при встрече с кабаном: ошибка, которая провоцирует атаку

Дикие кабаны всё чаще появляются вблизи жилых районов. Что делать, если вы столкнулись с ними лицом к лицу, и какие ошибки могут стоить вам слишком дорого?

Читать полностью » Учёные: собаки используют жесты и позы для снижения стресса и общения сегодня в 4:22

Невидимые жесты питомца: их игнорирование оборачивается стрессом и болью

Собаки общаются не только лаем и хвостом. Они используют тайный язык жестов, который хозяева тоже могут освоить — и этим удивить питомца.

Читать полностью » Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии сегодня в 3:22

Эта рыжая собака выглядит как лиса, но характер у неё совсем другой

Финский шпиц — собака, похожая на лису. Национальный символ Финляндии с удивительной историей и характером, который делает его идеальным компаньоном.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Декоративные кролики: условия содержания по советам экспертов по животным
Дом

Дизайнер Екатерина Островская рассказала, как правильно использовать пудровый розовый в интерьере
Спорт и фитнес

Сэм Бекуртни перечислил распространённые ошибки в rear delt fly
Садоводство

Рай для полезных животных: создаём эко – сад своими руками и забываем о вредителях
Наука и технологии

В северном полушарии 9 сентября можно будет наблюдать редкий метеорный поток
Красота и здоровье

Врачи: спатифиллум и сансевиерия улучшают микроклимат для аллергиков
Еда

Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet