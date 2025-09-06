От ласки к тревоге: как кошачьи сигналы переворачивают мир беременной питомицы

Вы знали, что кошка начинает готовиться к появлению котят задолго до самого события? Её организм подаёт чёткие сигналы, которые важно заметить, чтобы помочь питомице и встретить малышей во всеоружии.

За две недели до родов — время "гнездования"

Примерно за 14 дней до окота кошка начинает искать уютное место для будущего потомства. Хотя домашние кошки не строят гнёзда в прямом смысле, они выбирают любимую лежанку, коробку или даже шкаф, где могут устроить "роддом". Если ваша кошка выходит на улицу, лучше ограничить её прогулки — животное может обустроить гнездо на улице, что не всегда безопасно.

Бездомные кошки при этом буквально собирают мягкие тряпочки, чтобы сделать уголок комфортным.

За неделю до появления котят: изменения в теле и поведении

Соски кошки набухают и увеличиваются, кожа вокруг них шелушится — это признак того, что скоро начнётся лактация. Молозиво, которое появится сразу после рождения котят, — кладезь полезных веществ для здоровья малышей.

Что касается поведения, оно может меняться кардинально: одни кошки становятся раздражительными и агрессивными, другие — наоборот, очень ласковыми и тянутся к общению.

Три дня до родов: аппетит снижается

Животное уже не способно съесть привычную порцию еды — желудок с плодами занимает слишком много места и вызывает дискомфорт. После приёма пищи кошка может даже издавать звуки — это сигнал, что малышей в животе тесно.

За два дня: внимание на выделения и поведение

В этот период кошка начинает проявлять особую привязанность, ходит за хозяином по пятам, нуждаясь в заботе. Из сосков выделяется молозиво, а из половых путей выходит слизистая пробка.

Важно обратить внимание на её цвет и запах:

прозрачные или кремовые выделения с небольшими кровянистыми прожилками — норма.

мутно-зелёные с неприятным запахом — тревожный знак, возможны воспаления или инфекции, нужно срочно обратиться к ветеринару.

За день до родов: снижение температуры и подготовка

Температура тела кошки падает примерно на 1 градус — это важный сигнал, который поможет не пропустить момент начала родов. Рекомендуется измерять температуру в одно и то же время каждый день.

Котята активно двигаются, а мама тщательно следит за чистотой наружных половых органов — всё должно быть идеально.

За 5-6 часов до родов: начало схваток

Появляется напряжение в животе, спина выгибается, поведение становится беспокойным. В этот момент очень важно быть рядом и поддерживать кошку — скоро появятся котята.