Кот не подпускал хозяйку к собаке — влюблённый охранник рассмешил зрителей

Обычно кошки ревнуют хозяев к другим животным или людям, но на этот раз всё произошло наоборот. Белый кот неожиданно для всех выбрал объектом своей привязанности… собаку. Его реакция на попытки хозяйки погладить пса настолько поразила зрителей, что видео быстро разлетелось по соцсетям.

Сцена ревности

На записи видно, как кот крепко обхватил лапами своего "возлюбленного" пса и решительно не позволял хозяйке дотронуться до него. Каждый жест хозяйки вызывал у пушистого ревнивца раздражение, и он защищал собаку от любой попытки прикосновения. Самое удивительное — в итоге пострадал даже сам пёс: ревность оказалась настолько сильной, что кот не сдержался и на него тоже.

Почему кошки так себя ведут

Ревность у питомцев — не редкость. Кошки могут очень привязываться к конкретному члену семьи или животному, считая его "своей собственностью". Это проявляется в виде агрессии, блокирования контактов и даже громких "разговоров" мяуканьем. Подобное поведение — результат их инстинктов и территориального характера: они стремятся удерживать внимание и заботу только для себя.

Интересные факты про кошек

У кошек есть особые scent-glands (железы), расположенные на голове и лапах. Когда они трутся о человека или животное, то "метят" их как своих. По данным исследований, кошки способны различать эмоции людей по голосу и выражению лица, а иногда даже подстраиваются под настроение хозяина. Несмотря на независимый характер, более 60% домашних кошек выбирают одного "любимого" человека, которому уделяют наибольшее внимание.

История о белом коте, который влюбился в собаку и не подпускал к ней хозяйку, показывает, насколько разнообразным и неожиданным может быть поведение питомцев. Их эмоции подчас напоминают человеческие и делают совместную жизнь ещё интереснее.