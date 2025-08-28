Коты и IQ: как выяснить, действительно ли ваш питомец гений

Задумывались ли вы, насколько умны ваши пушистые друзья? Все коты обладают высоким уровнем интеллекта, а те, кто кажется менее сообразительными, просто хитро притворяются. Давайте рассмотрим несколько интересных способов, как можно оценить интеллект вашего кота.

Дар видеть сквозь предметы

Для этого теста вам понадобятся два непрозрачных стакана. Спрячьте под каждым из них лакомства и позовите кота. Умный кот подойдёт к стакану, на который вы указали, и начнёт тереться о него или тыкаться лапой. Менее сообразительный кот может просто уйти или начать тыкаться в оба стакана, ожидая чуда.

Этот тест потребует от вас смелости. Прямо на глазах у кота заберите его любимую игрушку и спрячьте её в любом месте: под диваном или в ботинке. Умный кот пойдёт за игрушкой, в то время как менее сообразительный просто смирится с потерей.

Пищевая головоломка

Возьмите любимую вкусняшку вашего кота и замотайте её в ткань или положите в коробку от яиц. Вы можете также создать головоломку из втулок туалетной бумаги. Умный кот быстро поймёт, как добраться до лакомства, а время, которое он потратит на это, покажет уровень его интеллекта.

Это испытание может оказаться сложным. Сядьте рядом с котом и не обращайте на него внимания. Если кот старается привлечь вас, это говорит о его высоком интеллекте. Способность к эмпатии и чувствительность к изменениям в вашем поведении указывают на его неординарные умственные способности.