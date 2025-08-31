Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка умывается
Кошка умывается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:52

Всего два ингредиента — и кот наслаждается мороженым лучше покупного

Как приготовить мороженое для кошек в жару: два простых рецепта

Лето — испытание не только для людей, но и для наших пушистых друзей. Когда столбик термометра поднимается выше привычного, кошки страдают от жары ничуть не меньше. Владельцам важно знать простые и безопасные способы помочь питомцам справиться с перегревом. Один из самых популярных вариантов — особое кошачье мороженое.

Почему нельзя делиться с кошкой человеческим мороженым

Многие хозяева летом задумываются: а можно ли угостить питомца покупным пломбиром или фруктовым льдом? Ответ категоричен — нет.

Такие продукты содержат:

  • молоко и молочные жиры, которые вредны для кошек;
  • сахар и консерванты, перегружающие организм животного;
  • ароматизаторы и красители.

Поэтому угощать любимца "нашими" десертами небезопасно. Но выход есть — мороженое, приготовленное специально для кошек.

Настоящее кошачье мороженое

В зоомагазинах уже можно найти готовые варианты — с натуральными ингредиентами и вкусами, которые придутся по душе даже самым избирательным хвостатым гурманам. Но ещё интереснее и полезнее приготовить лакомство самостоятельно.

Рецепт 1. Ледяные "эскимо" из влажного корма

Ингредиенты:

  • пакетик влажного корма для кошек;
  • немного воды;
  • формы для льда или мороженого.

Как готовить:

  • Измельчить корм в блендере, добавив воду до кремовой консистенции.
  • Разлить по формочкам.
  • Заморозить на ночь.

Наутро — готово! Простое решение, которое особенно оценят кошки в жаркие дни.

Рецепт 2. Освежающее мороженое с курицей

Ингредиенты:

  • 500 г измельчённой курицы;
  • 2 моркови;
  • немного соли.

Как готовить:

  • Отварить курицу с морковью до мягкости.
  • Процедить бульон, добавить кусочки мяса.
  • Разлить по формам и заморозить на сутки.

Получается необычный, но невероятно любимый кошками вкус.

Другие способы помочь кошке летом

Мороженое — не единственный вариант. Чтобы питомец чувствовал себя комфортно в жару, можно:

  • добавлять кубики льда в миску с водой;
  • использовать фонтанчики для питья;
  • чаще предлагать влажный корм;
  • постелить охлаждающий коврик;
  • оставлять окна открытыми с москитной сеткой;
  • включать вентилятор или кондиционер в самые знойные часы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность сегодня в 4:23

Ваш кот ворует со стола? Разрушьте эту привычку с помощью простых шагов

Не знаете, как отучить кошку воровать еду со стола? Читайте, как правильно подойти к решению проблемы и какие методы помогут изменить поведение питомца.

Читать полностью » Запахи цитрусовых и шумовые ловушки помогают удержать кошку от стола вчера в 20:12

Кошка лазает по столу? Это не мило, а опасно для здоровья семьи — вот как это исправить

Кошка не отходит от кухонного стола? Узнайте 5 простых трюков, которые помогут отучить питомца прыгать на поверхность без наказаний и стресса.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, как правильно ухаживать за шерстью кошки вчера в 19:03

Колтуны и паразиты: к чему приводит игнорирование регулярного вычёсывания кошки

Не все кошки любят щётку, но правильный подход сделает уход за шерстью комфортным. Узнайте, как чистить питомца без стресса.

Читать полностью » Биологи напомнили: сенокосцы не пауки и не имеют ядовитых желез вчера в 18:03

Существо с длинными ногами — паук или нет? Сенокосцы — живая машина времени

Сенокосцев часто путают с пауками, хотя они совсем другие. Узнайте 6 удивительных фактов об этих древних и мирных существах.

Читать полностью » Биологи объяснили главные различия между пчёлами и осами вчера в 17:09

Жало с сюрпризом: чем ужаливание пчелы отличается от укуса осы

Пчёлы и осы похожи внешне, но живут по разным правилам. Разбираем, кто как зимует, чем питается, кто жалит много раз — и почему оба важны саду.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют увеличить время прогулок для удовлетворения обонятельных потребностей собак вчера в 16:38

Почему обнюхивание — это не просто игра, а жизненно важный ритуал для вашего питомца

Почему привычка собаки всё обнюхивать может продлить её жизнь? Узнайте, как обычная прогулка превращается в секрет здоровья и счастья вашего питомца.

Читать полностью » Как кошки атакуют людей: исследование поведения питомцев от зоологов вчера в 16:31

Охотник в вашей гостиной: как инстинкты кошки превращают ее в оружие

Ваш кот внезапно бьёт вас задними лапами? Узнайте, почему это проявление охотничьего инстинкта, и как безопасно играть с пушистым хищником. Советы по пониманию поведения кошки.

Читать полностью » Натирание от ошейника у собак: причины и методы лечения по данным Ассоциации ветеринаров вчера в 15:35

Удобство или страдание: как правильно выбрать ошейник для вашего питомца

Узнайте, почему ошейник может причинять боль собаке и как избежать ран. Советы по выбору амуниции и уходу за кожей питомца весной.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка с собственным весом: эффективные варианты приседаний и отжиманий
Садоводство

Агрономы рекомендуют ограничить полив за 2–3 недели до сбора урожая для ускорения созревания томатов
Авто и мото

В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка
Садоводство

Безопасен для урожая: зубная паста против тли, паутинного клеща и белокрылки
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Авто и мото

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru