Всего два ингредиента — и кот наслаждается мороженым лучше покупного

Лето — испытание не только для людей, но и для наших пушистых друзей. Когда столбик термометра поднимается выше привычного, кошки страдают от жары ничуть не меньше. Владельцам важно знать простые и безопасные способы помочь питомцам справиться с перегревом. Один из самых популярных вариантов — особое кошачье мороженое.

Почему нельзя делиться с кошкой человеческим мороженым

Многие хозяева летом задумываются: а можно ли угостить питомца покупным пломбиром или фруктовым льдом? Ответ категоричен — нет.

Такие продукты содержат:

молоко и молочные жиры, которые вредны для кошек;

сахар и консерванты, перегружающие организм животного;

ароматизаторы и красители.

Поэтому угощать любимца "нашими" десертами небезопасно. Но выход есть — мороженое, приготовленное специально для кошек.

Настоящее кошачье мороженое

В зоомагазинах уже можно найти готовые варианты — с натуральными ингредиентами и вкусами, которые придутся по душе даже самым избирательным хвостатым гурманам. Но ещё интереснее и полезнее приготовить лакомство самостоятельно.

Рецепт 1. Ледяные "эскимо" из влажного корма

Ингредиенты:

пакетик влажного корма для кошек;

немного воды;

формы для льда или мороженого.

Как готовить:

Измельчить корм в блендере, добавив воду до кремовой консистенции.

Разлить по формочкам.

Заморозить на ночь.

Наутро — готово! Простое решение, которое особенно оценят кошки в жаркие дни.

Рецепт 2. Освежающее мороженое с курицей

Ингредиенты:

500 г измельчённой курицы;

2 моркови;

немного соли.

Как готовить:

Отварить курицу с морковью до мягкости.

Процедить бульон, добавить кусочки мяса.

Разлить по формам и заморозить на сутки.

Получается необычный, но невероятно любимый кошками вкус.

Другие способы помочь кошке летом

Мороженое — не единственный вариант. Чтобы питомец чувствовал себя комфортно в жару, можно: