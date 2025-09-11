Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка у окна одна дома
Кошка у окна одна дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:44

Грызуны как бомба замедленного действия: кошки рискуют жизнью, гоняясь за простой добычей

Охота на мышей приводит к отравлениям у кошек — Американская ветеринарная ассоциация

Представьте: ваш пушистый любимец мчится за грызуном, полный азарта. Но что, если эта "игра" таит в себе серьёзные риски? Давайте разберёмся, почему охота на мышей может навредить здоровью кошки, и какие плюсы в ней всё-таки есть.

Городские ловушки для охотников

В мегаполисе самовыгул — это не просто прогулка, а настоящий вызов. Машины, другие животные и даже люди могут стать угрозой: кот может вернуться домой с травмами или вовсе не вернуться. А если он поймает мышь, отравленную ядом для грызунов? Яд ослабляет добычу, но и сам питомец рискует отравиться. Симптомы иногда проявляются не сразу, и времени на спасение может не хватить.

Мыши — не безобидные соседки. Они переносят болезни, которые опасны для кошек и даже для людей. Вот основные угрозы:

  • бешенство: вирусная инфекция, смертельно опасная. Защитой служит своевременная прививка.
  • трихинеллез: паразиты поражают мышцы, лечение сложное и тяжёлое.
  • токсоплазмоз: особенно рискованно для беременных женщин и детей, но и кошкам не сладко.
  • сальмонеллез: кишечная инфекция с осложнениями на органы.
  • лептоспироз: вызывает лихорадку, проблемы с нервами, почками и печенью.

Эти недуги напоминают нам о том, как грызуны "благодарили" человечество за компанию в прошлом — чумой и прочими эпидемиями.

Инстинкт и польза для здоровья

Кошки — прирождённые охотники, и даже сытый домашний кот не устоит перед мышкой: инстинкт берёт верх! Охота даёт физическую нагрузку, что полезно для формы. Плюс, в мышах много таурина — вещества, которое укрепляет иммунитет, поддерживает нервы, помогает репродуктивной системе и даже выводит токсины. Для бездомных кошек это вопрос выживания, но для домашних — скорее удовольствие.

Если позволяете коту охотиться на даче или в частном доме, проверьте: не раскладывали ли соседи яды от грызунов? После сезона покажите питомца ветеринару — вдруг подхватил что-то нездоровое. Лучше перестраховаться, чем лечить потом.

Помните, в современном мире кошек держат для любви и ласки, а не для мышеловки. Но если инстинкт силён, сочетайте его с безопасностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: кошки не доверяют людям с резкими запахами духов и бытовой химии сегодня в 6:24

Ошибка в поведении — и кот превращается в врага: пять причин, почему питомец больше не доверяет

Кошки редко доверяют каждому встречному. Узнайте, какие привычки людей превращают их в врагов номер один в глазах пушистых питомцев.

Читать полностью » Учёные из Франции доказали, что лошади запоминают лица людей на месяцы сегодня в 5:18

Слабое зрение — не помеха: почему лошади запоминают лица лучше, чем кажется

Лошади не так просты, как кажется. Учёные выяснили, что они способны узнавать людей даже по фотографиям и помнить их спустя долгие месяцы.

Читать полностью » Исследование: первые акулы жили на дне океана и появились до динозавров сегодня в 4:12

Скелет без костей и прошлое без следов: почему акулы оставили лишь зубы

История акул насчитывает сотни миллионов лет. Учёные раскрыли, как климат и среда обитания формировали их удивительное разнообразие.

Читать полностью » Исследование: зрительный контакт и запах помогают собакам понять привязанность хозяина сегодня в 3:16

Этот жест для собаки значит больше, чем тысяча слов

Учёные объяснили, как собаки понимают нашу любовь: от гормонов до жестов. Оказывается, простые действия способны укрепить связь навсегда.

Читать полностью » Физиотерапевт Танопулу назвала болезни собак, при которых эффективна гидротерапия сегодня в 2:11

Эти занятия в бассейне возвращают собакам силы быстрее любых лекарств

Гидротерапия помогает собакам восстанавливаться после травм, бороться с болезнями и укреплять мышцы. Почему вода — главный союзник здоровья питомцев?

Читать полностью » Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения сегодня в 1:22

У каждого месяца есть своя кошка — посмотри, кто достался тебе

Каждый месяц рождения связан с особенной породой кошки. Узнайте, какое пушистое отражение вашего характера подойдёт именно вам.

Читать полностью » Мяуканье, хвост и уши: как понять настроение кошки сегодня в 0:22

Почему кошка трётся о человека: ответ заставит взглянуть иначе

Кошки говорят с нами чаще, чем кажется. Их язык — это не только мяуканье, но и жесты, запахи и даже моргание. Узнайте, как расшифровать эти сигналы.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему кошки во сне чаще лежат на левом боку вчера в 23:19

Тайна сна кошки: что говорит её поза о мозге

Учёные раскрыли, почему кошки чаще спят на левом боку. Оказывается, эта привычка связана не только с удобством, но и с древним механизмом выживания.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты осенней обрезки косточковых: как правильно подготовить деревья к зиме
УрФО

Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана
Технологии

Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить
Туризм

Ливадия, Массандра и Дюльбер: главные крымские резиденции династии Романовых
Наука

Сероводород в Чёрном море превышает 3 млрд тонн — учёные
Дом

Сравнение индукционных и электрических плит по затратам и функциям
Еда

Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet