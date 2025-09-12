Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:26

Пушистый хищник: как котёнок, играющий с удочкой, побеждает в игре жизни

Котёнок учится охоте у матери через совместные игры — исследование ветеринаров

Представьте: ваш пушистый малыш, гоняясь за мячиком или поджидая игрушечную мышку, на самом деле тренируется в настоящей охоте. А мы, хозяева, даже не подозреваем, как помогаем ему развивать древние инстинкты!

Охота в крови кошек

Охота — неотъемлемая часть жизни всех кошачьих с древнейших времён. В дикой природе они добывают грызунов, птиц, ящериц, а некоторые даже рыбу или змей прямо из воды. Даже домашние кошки сохраняют этот интерес: они с любопытством наблюдают за мышкой, воробьём или лягушкой, даже если не охотятся сами. Люди давно оценили этот талант — именно поэтому кошки стали нашими верными помощниками, защищая дома от вредителей.

К обучению охоте котят начинает их мама. Ещё в гнезде, с пяти недель, малыши играют друг с другом: кусают, борются — это первая тренировка. В деревнях кошки могут наглядно показать процесс. Сначала мама приносит мышку и съедает её на глазах у детёнышей, чтобы продемонстрировать: "Это вкусно и безопасно!" Когда котята подрастают, она приносит живую добычу. Если мышка убегает, мама помогает поймать её снова. Таким образом, киска учит малышей эффективным приёмам охоты.

Как мы развиваем инстинкты у домашних котят

Мы тоже участвуем в этом процессе! Играя с котёнком — бегая за удочкой, догоняя мячик или устраивая засаду на игрушку — мы помогаем ему стать настоящим охотником. Это не просто развлечение, а важный этап развития.

