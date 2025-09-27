Трофей или предупреждение? Зачем кошка приносит мёртвых мышей в дом

Феномен "кошачьих подарков" знаком каждому владельцу этих загадочных хищников. Мало кто радуется, обнаружив у себя дома мёртвую мышь или птичку. Но в тот момент, когда питомец гордо смотрит на вас, словно ожидая аплодисментов, возникает резонный вопрос: зачем он это делает? Подарок? Трофей? Или проявление древних инстинктов?

На самом деле объяснений несколько, и каждое из них связано не столько с нашими отношениями с питомцем, сколько с природой кошек.

Почему кошки приносят добычу домой

Многие владельцы воспринимают такие "сюрпризы" как выражение любви. Хочется верить, что кот делится самым ценным — добычей. Но биологи уверены: кошка не отчитывается и не демонстрирует благодарность. Её поведение определяется инстинктами.

Охота заложена в кошках тысячелетиями. Даже сытые питомцы продолжают ловить мышей. Этот феномен называют "избыточное умерщвление" — охотничий инстинкт включается независимо от чувства голода.

