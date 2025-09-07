Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Абиссинская кошка
Абиссинская кошка
© openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:44

Жужжание работает сильнее любого корма: секрет привлекательности насекомых для кошек

Исследователи отметили, что охота на насекомых помогает кошкам сохранять физическую активность

Кошки всегда умели удивлять людей своим характером и привычками. Даже спустя тысячи лет рядом с человеком они продолжают хранить в себе черты диких предков. Одно из самых заметных проявлений этого наследия — страстная любовь к охоте на насекомых, в особенности на мух. И если в природе это вопрос выживания, то для домашних питомцев подобное поведение больше похоже на игру, которая, тем не менее, имеет глубокие корни.

Почему кошки охотятся, даже будучи сытыми

Кажется нелогичным, что животное с полной миской корма тратит силы на погоню за крошечной мушкой. Но у кошек охота — это не только способ добычи пищи. Инстинкты не исчезают с появлением удобной жизни, а находят выход в мелочах. Погоня за насекомым для питомца — это процесс, который приносит не меньше удовольствия, чем результат.

Дикие кошки вынуждены охотиться ради еды, и их день расписан охотой почти полностью. Домашние же могут позволить себе "роскошь" охотиться ради развлечения. И именно поэтому игра с мухой или мотыльком для них так увлекательна.

Сила охотничьего инстинкта

Кошки эволюционировали как идеальные хищники. Их тело и чувства отточены для охоты:

  • острое зрение улавливает мельчайшие движения;
  • слух различает даже слабое жужжание;
  • реакция позволяет молниеносно атаковать добычу.

Эти качества не исчезли после одомашнивания. Даже самая ласковая и спокойная кошка в нужный момент способна превратиться в ловкого охотника. Насекомые становятся для неё своеобразной "тренировкой", где она может реализовать свои природные способности.

Насекомые как идеальная цель

Жужжание, хлопанье крыльев и резкие скачки — всё это делает насекомых особенно привлекательными для кошек. Муха летает непредсказуемо, меняет направление и тем самым стимулирует внимание. Для животного это почти как охота на мышь, только в уменьшенном масштабе.

Кроме того, насекомые почти всегда остаются на виду. В отличие от грызунов, которые могут спрятаться в нору, муха или мотылёк вынуждены перемещаться в открытом пространстве. Это делает процесс охоты более доступным и захватывающим.

Психология кошачьей охоты

Главный мотив в погоне за насекомым — азарт. В этот момент кошка полностью сосредоточена, её движения становятся точными и выверенными. Каждая стадия охоты — от выслеживания до "контрольного укуса" — приносит питомцу удовлетворение. И не так важно, удастся ли поймать добычу или нет.

Эта активность помогает кошке не только поддерживать физическую форму, но и снимать эмоциональное напряжение. Отсутствие подобных игр может приводить к скуке, апатии и даже к нежелательным поведенческим проблемам.

Как помочь питомцу реализовать инстинкты

Задача владельца — создать безопасные условия, чтобы кошка могла охотиться, не подвергая себя риску. Для этого можно использовать:

  1. Игрушки на верёвочках, которые имитируют полёт насекомых.

  2. Интерактивные головоломки с кормом, где питомцу приходится "добывать" еду.

  3. Пространство для игр с укрытиями и многоуровневыми конструкциями.

  4. Регулярные игровые сессии, которые позволяют направить энергию кошки в правильное русло.

Такие занятия поддерживают здоровье питомца и делают его жизнь более насыщенной.

Естественное поведение в домашних условиях

Важно понимать: охота на насекомых — не вредная привычка, а проявление природы кошки. Это её способ оставаться верной себе, даже находясь в квартире или доме. Для животного подобное поведение так же естественно, как мурлыканье или уход за шерстью.

Поэтому владельцам стоит не бороться с этим инстинктом, а, наоборот, помогать питомцу реализовывать его безопасными способами. Так кошка сохранит гармонию, будет активной и довольной, а её поведение станет понятнее хозяевам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хозяева нашли бенгальскую кошку после того, как жильцы приняли её за ягуара сегодня в 1:22

Испугались до дрожи: бенгальскую кошку приняли за дикого хищника

История о бенгальской кошке в Белу-Оризонти, которую приняли за ягуара, вскрыла неожиданные сходства домашних питомцев с дикими хищниками.

Читать полностью » Учёные: собаки кружатся перед туалетом из-за магнитного поля Земли сегодня в 0:15

Хвост стал мишенью: зачем собака гоняется за ним часами

Почему собаки крутятся перед туалетом, трутся о стены или вдруг начинают сосать одеяло? Самые странные привычки питомцев объяснены просто и понятно.

Читать полностью » Новый сервис позволяет получать фото и видео кошек на расстоянии вчера в 23:34

Мурлыканье по подписке: как владельцы чувствуют присутствие питомца

В Москве появилась услуга «кот на дистанции», позволяющая владельцам получать фото, видео и записи мурлыканья питомцев, оставаясь с ними на связи.

Читать полностью » Владельцы пожаловались на издевательства над питомцами в подмосковной передержке вчера в 22:31

Живодёрня вместо приюта: собак морили голодом и калечили

В Подмосковье раскрыли историю «чёрной передержки», где собак морили голодом и избивали. Владельцы готовят обращение в полицию.

Читать полностью » Хомяк становится идеальным питомцем благодаря простому уходу и низким расходам вчера в 21:16

Маленький питомец — огромная радость: вот чем хомяк меняет жизнь хозяина

Хомяки — недорогие, милые и чистоплотные питомцы. Узнайте 7 причин, почему этот маленький зверёк может стать идеальным компаньоном.

Читать полностью » Народные приметы связывают рыжих кошек с богатством и счастьем вчера в 20:11

Без рыжего кота дом кажется пустым: вот в чём секрет его особой энергии

Рыжая кошка — не только ласковый питомец, но и символ солнца, уюта и благополучия. Узнайте, какие приметы и качества приписывают "рыжикам".

Читать полностью » Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью вчера в 19:21

Осень в клетке: эти пять правил спасут грызунов от болезней в холодный сезон

Осень приносит сырость и прохладу, что опасно для грызунов. Узнайте, как правильно организовать клетку, чтобы питомец чувствовал себя уютно.

Читать полностью » Сладости снижают иммунитет питомцев в холодный сезон вчера в 18:11

Новый сезон, новый рацион собаки: вот как сохранить здоровье и энергию питомца осенью

Осень — время пересмотреть питание питомца. Узнайте, какие продукты стоит убрать из миски собаки, чтобы сохранить здоровье и крепкий иммунитет.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Как удалить насекомых из малины за 2 минуты — советы от специалистов
Наука и технологии

Плюшевые медведи как антистресс: научное подтверждение эмоциональной связи
Еда

Для приготовления бефстроганова лучше использовать сковороду с толстым дном
Спорт и фитнес

Напряжение в шее и боли в пояснице при сидячей работе: упражнения для профилактики от врачей
Туризм

Ошибки путешественников: подводные камни аренды скутеров в Азии
Авто и мото

Эксперт Зиновьев: у Ford Focus II слабая электрика и кузов, но надёжные двигатели
Садоводство

Натуральные методы борьбы с кротами: кисломолочные продукты и чеснок доказали эффективность
Авто и мото

В Греции заметили светофор с двойным сигналом на проспекте Константинуполеос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet