Привычка кошек приносить пойманных мышей или птиц владельцам является сложным поведенческим актом, сочетающим охотничий азарт и специфическое проявление доверия к человеку, пояснил ветеринар Евгений Цыпленков. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что хотя такое поведение часто трактуют как благодарность, его корни лежат в инстинктах сытого хищника.

Специалист отметил, что кошки по своей природе являются индивидуалистами и не имеют жесткой социальной иерархии. Тем не менее, домашние питомцы способны выделять хозяина и проявлять к нему привязанность. Появление добычи на пороге дома или даже в постели владельца связано с рефлексом делиться ресурсами с теми, кто находится рядом, когда само животное уже удовлетворило потребность в пище. Нередко домашних кошек мотивирует охота, даже если их миска всегда полна еды.

"Кошка как будто говорит хозяину: не умеешь ловить мышей, ну вот я тебе поймал мышку. На вот, кушай, пожалуйста", — пояснил Цыпленков.

Ветврач подчеркнул, что интерпретировать действия кошек исключительно в человеческих категориях, таких как "благодарность" или "подарок", не совсем корректно. По его словам, животное может просто приносить полуживую добычу в безопасное место, чтобы продолжить игру или предложить ее "члену своей группы", который, с точки зрения кошки, не обладает навыками охотника.

Часто ритуалы преследования и захвата цели проявляются в бытовых ситуациях и являются частью биологической программы. Однако владельцам следует помнить, что грызуны могут переносить инфекции, опасные как для животных, так и для людей.

"У кошки все, что бежит, надо поймать и схватить, птичка, мышка. Благодарностью хозяину это нельзя назвать, у них рефлекс своего рода", — рассказал эксперт.

Особое внимание ветеринар уделил опасности антропоморфизма — приписывания животным человеческих качеств. Например, привычка кошки ложиться на больное место человека объясняется не стремлением "исцелить", а физиологической потребностью найти наиболее теплый, воспаленный участок тела для обогрева.

Тем не менее, за такими действиями часто скрывается скрытая стадия доверия питомца к своему владельцу. Также стоит учитывать, что иерархия в доме между несколькими кошками отсутствует, что делает их поведение еще более индивидуальным и непредсказуемым.

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