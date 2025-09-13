Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот и мышь
Кот и мышь
© openverse.org by mongider is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:19

Трофей у порога — как кольцо на пальце: тайная форма кошачьей привязанности

Зоологи: кошки делятся добычей с хозяевами из-за охотничьего и материнского инстинкта

Кошки давно перестали быть исключительно "мышеловами", живущими в домах ради защиты запасов. Сегодня они в первую очередь компаньоны и любимцы семьи. Но их природные охотничьи инстинкты никуда не исчезли, и это часто становится неожиданностью для владельцев. Даже самая спокойная домашняя кошка моментально оживляется, если в её поле зрения попадает мышь. Инстинкт охотника включается мгновенно, и питомец не может его игнорировать.

При этом современная кошка не всегда ест свою добычу. Её миска полна корма, а значит, пойманный трофей чаще всего превращается в "подарок" для хозяина. Зачем же мурлыки приносят домой мышей и почему так важно правильно реагировать на их поступки?

Почему кошки делятся добычей

Кошачье поведение уходит корнями в дикие времена. В дикой природе самки часто приносят пойманную еду котятам или членам группы. Домашний питомец переносит этот сценарий на своих людей. Хозяин для него — часть семьи, и поделиться добычей с ним вполне естественно.

Кроме инстинкта делиться, есть и другие объяснения:

  • демонстрация любви и доверия;
  • желание привлечь внимание;
  • стремление показать охотничьи навыки;
  • проявление материнского инстинкта.

Жест доверия и привязанности

Когда кошка приносит вам мышь или даже насекомое, она как бы говорит: "Я ценю тебя, поэтому делюсь самым ценным". Это своеобразный знак уважения. С точки зрения животного, хозяин — тот, кто заслуживает её лучшего трофея.

Материнский инстинкт

Даже стерилизованные самки сохраняют врождённое стремление заботиться. Если у питомца нет котят, то их роль переходит к человеку. В этом случае принесённая добыча может восприниматься как "урок охоты" для вас.

Способ общения

Иногда животное действует вовсе не из-за заботы или инстинкта, а ради внимания. Если кошка чувствует нехватку общения, она приносит добычу, чтобы вызвать реакцию — игру, похвалу или просто эмоции.

Демонстрация успеха

Охота приносит кошке удовольствие. Пойманный грызун — показатель её силы и ловкости. Делая "подарок", питомец хочет, чтобы вы разделили её гордость.

Как реагировать на кошачий "подарок"

Хозяевам бывает неприятно видеть мышь у подушки или птичку у порога. Но важно помнить: животное действует правильно с его точки зрения. Поэтому криками и руганью вы рискуете обидеть питомца.

Что делать в такой ситуации:

  1. Сохраняйте спокойствие. Не кричите и не делайте резких движений.

  2. Похвалите кошку мягким голосом. Для неё важно признание.

  3. Сделайте вид, что проявляете интерес к трофею.

  4. Когда питомец отвлечётся, аккуратно уберите добычу. Лучше, если он не увидит, что её выбросили.

  5. Дайте питомцу лакомство и предложите игрушку — например, искусственную мышку. Это поможет переключить внимание.

Возможные последствия неправильной реакции

Если владелец резко оттолкнёт "подарок", кошка может обидеться или запутаться. У неё сложится впечатление, что она поступила неверно. Тогда сценарии развития ситуации могут быть такими:

  • кошка перестанет охотиться, и в доме появится риск нашествия грызунов;
  • питомец решит, что трофей был "недостаточно хорош", и принесёт новый, ещё более неприятный.

Поэтому важно реагировать спокойно и уважительно, даже если подарок вызывает у вас отвращение.

Советы шаг за шагом

  1. Сразу контролируйте эмоции.

  2. Спокойно похвалите питомца.

  3. Дождитесь, пока он отвлечётся.

  4. Уберите трофей незаметно.

  5. Дайте лакомство.

  6. Предложите игрушку взамен.

  7. Уделите кошке внимание — поиграйте или погладьте.

Мифы и правда

  • Миф: кошка приносит добычу, чтобы хозяин её съел.
    Правда: питомец действует по инстинкту заботы или стремится поделиться.
  • Миф: только голодные кошки приносят мышей.
    Правда: даже сытые животные ловят добычу ради охотничьего инстинкта.
  • Миф: если ругать кошку, она перестанет приносить.
    Правда: реакция непредсказуема — от отказа от охоты до усиления "подарков".

FAQ

Почему кошка приносит добычу в постель?
Потому что именно здесь она чувствует близость к хозяину. Постель — её способ подчеркнуть доверие.

Что лучше: похвалить или сделать вид, что ничего не произошло?
Лучше похвалить. Игнорирование может обидеть питомца.

Можно ли отучить кошку приносить добычу?
Полностью — нет. Но снизить количество случаев помогут игрушки и совместные игры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: крик и наказание кошки.
    Последствие: потеря доверия, стресс у питомца.
    Альтернатива: похвала, переключение внимания на игрушки.
  • Ошибка: выбрасывание добычи при кошке.
    Последствие: питомец может удвоить усилия.
    Альтернатива: убрать трофей незаметно.

А что если…

А что если воспринимать такой подарок не как проблему, а как знак особой привязанности? Для кошки это способ показать любовь, поэтому, реагируя правильно, вы укрепляете вашу связь.

Интересные факты

  1. В Японии существует поверье, что кошка, приносящая добычу, защищает дом от злых духов.

  2. Некоторые кошки "охотятся" на игрушки и приносят их хозяину, полностью имитируя реальную охоту.

  3. Уличные кошки чаще приносят трофеи, чем те, что всю жизнь проводят в квартире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки общаются с людьми с помощью интонаций, жестов и взгляда вчера в 20:12

Ошибка в интонации — и кошка подумает, что вы её хвалите за царапины: вот как правильно с ней общаться

Кошки не понимают слов, но отлично читают интонации, жесты и взгляды. Узнайте, как правильно разговаривать с питомцем и укрепить доверие.

Читать полностью » Этолог Конрад Лоренц: пушистые животные активируют врождённый инстинкт защиты вчера в 19:21

Милота под контролем гормонов: вот что запускает любовь к пушистикам

Почему мы так любим пушистых животных? Наука объясняет: от гормонов счастья и эволюции до культуры и социальных сетей.

Читать полностью » Самые распространённые приёмы, которыми кошки заставляют встать с кровати вчера в 18:11

Вот почему кот решает, что хозяину пора вставать: топ-10 самых их смешных приёмов

Кошки умеют будить хозяев десятками хитрых способов: от мяуканья до сброса предметов. Узнайте 10 самых креативных кошачьих "будильников".

Читать полностью » Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью вчера в 17:12

Борода — не только для хипстеров: эти собаки задали тренд раньше людей

Собаки с бородой покоряют харизмой и необычным видом. Узнайте о 7 породах, их характере, особенностях ухода и плюсах для владельцев.

Читать полностью » Собаки нюхают друг друга под хвостом для обмена запахами: исследование ветеринаров вчера в 16:26

Обучение против любопытства: секреты контроля за поведением питомца на улице

Зачем собаки нюхают хвосты сородичей? Этот странный ритуал таит секреты: от самочувствия до желаний. Узнайте, почему это естественно и как управлять любопытством питомца.

Читать полностью » Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов вчера в 15:49

Попугаи атакуют: как аллергия на птиц подрывает ваше дыхание

Аллергия на попугаев существует, хоть и встречается реже, чем на кошек и собак. Узнайте, как распознать симптомы и что делать, если она проявилась.

Читать полностью » Летающие лягушки откладывают яйца на листьях деревьев, утверждают зоологи вчера в 15:12

Летающие лягушки: когда водное существо бросает вызов небу и меняет правила игры в джунглях

Летающие лягушки — уникальные земноводные, способные парить между деревьями. Узнайте, как выглядят эти тропические акробаты и как правильно ухаживать за ними дома.

Читать полностью » Специалисты по уходу за животными делятся методами предотвращения порчи штор кошками вчера в 14:38

Секреты хозяев: что делать, чтобы шторы не стали жертвой кошачьих когтей

Почему кошки рвут шторы? Разбираемся в причинах и ищем простые способы сохранить занавески, не ругая питомца.

Читать полностью »

Новости
Наука

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны
Дом

Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой
Питомцы

Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек
Авто и мото

Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей
Еда

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки
Культура и шоу-бизнес

Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество
Туризм

Национальные праздники США сопровождаются традиционными блюдами и напитками
Садоводство

Сентябрь — оптимальное время для посадки кустарников и весенних луковиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet