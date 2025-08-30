Милый котёнок днём, хищник ночью: почему питомцы приносят мёртвых птиц и мышей

Кошки способны удивить своих хозяев — то притащат на порог разорванного воробья, то бросят на ковер окровавленную мышь. Долгое время считалось, что таким образом питомцы делают нам "подарок" в знак благодарности. Но истинные причины совсем другие.

Зачем кошки приносят добычу домой

Охотничий инстинкт у кошек врождённый. Наличие миски с кормом этот механизм не отменяет. Если животное имеет доступ на улицу, вероятность, что оно будет приносить домой трофеи, очень высока. Исторически люди заводили кошек именно для ловли мышей и защиты запасов зерна — этот инстинкт закрепился на века.

По словам нью-йоркской ветеринарки Стефани Лифф, кошка вовсе не приносит жертву как "спасибо". Она показывает, что воспринимает дом как безопасную территорию, где можно спокойно поесть. Таким образом она демонстрирует, что считает своих людей частью семьи.

"Обучение охоте"

Существует и другое объяснение. Французский эколог Эммануэль Бодри из Университета Paris-Saclay предполагает, что кошки видят в нас беспомощных котят и пытаются "научить" нас охотиться. В дикой природе самка действительно приносит добычу детёнышам, чтобы те учились. Но эту гипотезу ставит под сомнение то, что кошки при "обучении" подают специальные сигналы, а с людьми этого не делают. Более того, добычу приносят и коты, которые котят ничему не учат.

Все кошки разные

Хозяева отмечают: одна кошка может никогда ничего не принести, другая превращается в настоящего охотника. Одна владелица рассказала, что её любимица начала приносить трофеи после рождения котят и продолжила даже после стерилизации.

Исследование 2023 года под руководством Эммануэль Бодри показало: решающими факторами становятся характер и образ жизни. Доминирующие и упрямые кошки чаще носят добычу домой, а ласковые — гораздо реже. Сельские кошки с полным доступом на улицу охотятся активнее, чем городские.

Можно ли это остановить

Полностью отучить кошку невозможно — охота заложена природой. Единственный способ исключить это поведение — держать питомца исключительно дома, что далеко не всегда гуманно. Но снизить количество жертв можно:

убрать с участка кормушки и скворечники;

выпускать кошку в часы, когда птицы менее активны (вечером после заката или в полдень);

использовать ошейник с колокольчиком, предупреждающим потенциальную жертву.

Некоторые хозяева сооружают уличные вольеры, позволяя кошке гулять безопасно для дикой природы.

Игра вместо охоты

Зоозащитники напоминают: чаще всего кошка охотится не из-за голода, а от скуки. "Охота для неё - это игра, способ потратить энергию", — отмечают специалисты из Зоостанции в пражских Высочанах.

Чтобы питомец меньше стремился к настоящей добыче, важно давать ему возможность реализовать охотничий инстинкт дома. Простая игра с дразнилкой, бумажным шариком или мягкой мышкой способна заменить "настоящую" охоту. Чем больше внимания получает кошка, тем меньше вреда она приносит окружающей природе.