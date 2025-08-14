Коты-убийцы: как один питомец может истребить сотни птиц

Вы когда-нибудь задумывались, зачем ваш пушистый охотник оставляет на пороге "подарки" в виде птиц или мышей? Это не просто жестокость — так ваш питомец проявляет заботу!

Охота — это игра и проявление любви

Кошки охотятся не только ради еды, но и ради удовольствия. А добычу приносят вам, потому что считают вас частью своей "стаи". Это знак доверия и привязанности.

Конечно, жалко пернатых, которые становятся жертвами охотничьего азарта. Если ваш кот сыт, но всё равно хочет "поиграть", попробуйте:

ошейник с колокольчиком — звон предупредит птиц о приближении хищника.

отпугиватели — яркие ленты, чучела или подвесные колокольчики во дворе помогут птицам держаться подальше.

Опасность для самого питомца

Грызуны и птицы могут быть переносчиками болезней или даже отравлены. Если кошка съест такую добычу, это грозит серьёзными проблемами со здоровьем. Лучшие меры предосторожности:

сетки на окнах — чтобы питомец не выбегал на улицу без контроля.

режим прогулок — выпускайте кошку в одно и то же время и следите за ней.

альтернативные игры — игрушки-дразнилки и интерактивные кормушки помогут удовлетворить охотничий инстинкт.

Не ругайте кошку за "подарки" — она просто следует природным инстинктам. Лучше окружите её заботой, чтобы ей не приходилось искать развлечений на улице.