Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка
кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:21

Тихие питомцы запускают громкие процессы: вот почему коты работают лучше антидепрессантов

Учёные: мурлыканье кошек снижает давление и частоту сердечных сокращений у человека

Кошки нередко кажутся нам независимыми и равнодушными, но на самом деле их привязанность к человеку глубже, чем принято считать. Современные исследования всё чаще доказывают, что отношения человека и кошки тоже подпитываются "гормоном любви" — окситоцином. Этот же химический посредник отвечает за чувство доверия и нежности у людей, когда мать прижимает ребёнка к груди или друзья обнимаются.

Химия привязанности

Окситоцин играет важную роль в формировании социальных связей, снятии стресса и укреплении доверия. В одном эксперименте 2005 года показали, что добровольцы, получившие дозу этого гормона, значительно чаще шли на доверительные шаги в финансовых играх. Для животных и людей это универсальный механизм, снижающий тревожность и укрепляющий чувство безопасности.

Особенность окситоцина в том, что он не только вызывает ощущение нежности, но и подавляет кортизол — гормон стресса. Параллельно активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и расслабление. Именно поэтому поглаживание пушистого питомца так часто сопровождается чувством умиротворения.

Кошки и собаки: сходства и различия

Долгое время считалось, что в отличие от собак кошки не вовлечены в этот "гормональный диалог" с человеком. Однако последние исследования опровергают это мнение. Если собаки выражают эмоции более явно — ищут взгляд, активно демонстрируют радость и любовь, — то кошки проявляют чувства тоньше. Их сигналы — это мягкое трение о ноги, медленное моргание или мурлыканье. Но именно эти действия запускают выработку окситоцина как у животного, так и у его хозяина.

В эксперименте 2016 года, например, собаки показали 57-процентный рост уровня окситоцина после десятиминутной игры, а кошки — около 12%. Казалось бы, разница огромная, но важно учитывать, что кошачья привязанность выражается не в бурной демонстрации, а в доверии, которое нужно заслужить.

Как именно работает "гормон любви" у кошек

Учёные из Японии в 2021 году доказали: короткое общение с питомцем — поглаживания, ласковые слова, совместное времяпрепровождение — повышает уровень окситоцина в слюне владельцев. Значит, нежные прикосновения и мурлыканье запускают в мозге те же процессы, что и дружеские объятия между людьми.

А в исследовании 2025 года выяснилось, что у кошек гормон вырабатывается активнее, если именно они инициируют контакт. Когда животное само приходит на колени, трётся или садится рядом, рост окситоцина наблюдается как у хозяина, так и у питомца. Но если кошку насильно удерживать или гладить против её воли, уровень гормона у неё может не измениться или даже снизиться.

Секреты общения с кошкой

Чтобы контакт приносил радость обеим сторонам, важно учитывать характер питомца. Условно кошек делят на три типа:

  1. Спокойные и уверенные — легко идут на контакт, сами выбирают момент для ласки.

  2. Тревожные — ищут близости, но быстро устают от излишнего внимания.

  3. Избегающие — предпочитают держаться на расстоянии и редко проявляют инициативу.

У первых двух категорий окситоцин повышается при мягком и ненавязчивом общении. У третьей — эффект почти не выражен. Поэтому лучший способ завоевать доверие кошки — уважать её границы. Так формируется стабильная привязанность, подкреплённая гормональной реакцией.

Знаки доверия

Кошки не используют долгий зрительный контакт, как собаки. Их "улыбка" — это медленное моргание. Если питомец прикрывает глаза, глядя на хозяина, он сигнализирует о безопасности и доверии. Мурлыканье тоже работает как своеобразный инструмент связи: его низкочастотные вибрации не только успокаивают саму кошку, но и положительно влияют на человека — снижают давление и частоту сердечных сокращений.

Поддержка психики

Общение с кошкой способно стать защитным фактором против тревожности и депрессии. Постоянные "маленькие дозы" окситоцина помогают справляться со стрессом, а мурлыкающий питомец на коленях порой действует не хуже психологической поддержки друзей или семьи. Для одиноких людей кошка может быть источником тепла и ощущения принадлежности.

А что если…

Что будет, если попытаться "переломить" характер кошки? В таком случае можно не только не получить окситоцинового "ответа", но и вызвать обратный эффект — тревожность или агрессию. Альтернатива проста: дать питомцу возможность самому выбирать момент близости. Так формируется естественная, а главное — прочная связь.

3 интересных факта

  1. Замечено, что звук мурлыканья (около 25 Гц) совпадает с частотами, стимулирующими заживление костей у человека.

  2. В некоторых странах практикуют "кототерапию" — специальные сеансы общения с кошками для снятия тревожности.

  3. В Древнем Египте кошек считали хранителями гармонии в доме, а их мурлыканье связывали с магическим воздействием на здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи предупредили: ибупрофен и парацетамол смертельно опасны для собак сегодня в 5:41

Секунды решают жизнь: ошибки хозяев, которые убивают собак быстрее болезни

Даже мелкая травма может обернуться бедой, если не знать, как помочь питомцу. Разбираем правила первой помощи для собак, которые должен освоить каждый хозяин.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: поводок может вызвать стресс и травмы у кошек сегодня в 4:34

Поводок для кошки — словно наручники для свободного духа: как не превратить питомца во врага

Мода на выгуливание кошек набирает популярность, но не все питомцы готовы принять поводок. В чём риски и есть ли альтернатива?

Читать полностью » Ветеринары назвали породы собак, которым противопоказано бритьё в жару сегодня в 3:46

Собаки с высунутым языком не устают — что на самом деле происходит

Почему летом нельзя брить некоторых собак и чем может навредить «короткая стрижка»? Разбираем, как правильно ухаживать за питомцем в жару.

Читать полностью » Александр Росси: кошки выполняют команды, если доверяют человеку сегодня в 2:11

Эти животные знают голос лучше любого смартфона — и выбирают сами

Кошки умеют распознавать голос и интонации хозяев, но слушают только тех, кому доверяют. Что скрывается за их "безразличием"?

Читать полностью » Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров сегодня в 1:16

Хозяйка пришла в недоумение: живот у собаки вырос, но причина другая

Беременность у собак — мифы и правда. Как понять, что питомец ждёт щенков, и какие правила ухода помогут сохранить здоровье мамы и малышей?

Читать полностью » Гипокалиемия у кошек: ветеринары назвали причины и симптомы дефицита калия сегодня в 0:16

Питомец будто сдался: апатия и слабость оказались не просто усталостью

Гипокалиемия у кошек — опасный дефицит калия, который может привести к мышечной слабости, болезням сердца и даже смерти без своевременной диагностики.

Читать полностью » Владимир Голубев: доминирование над собакой не работает и вредит отношениям вчера в 23:12

Главная ошибка хозяев: почему доминировать над собакой бесполезно

Многие хозяева пытаются «доминировать» над собакой, но это только вредит отношениям. Кинолог объяснил, как воспитывать питомца правильно.

Читать полностью » Ветеринары напомнили о необходимости осмотра питомцев после дачного сезона вчера в 22:05

Опасные инфекции подстерегают животных на природе

После дачного сезона питомцам необходим визит к ветеринару. Вакцинация, антипаразитарная обработка и осмотр помогают защитить животных от опасных инфекций.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Энди Фергюсон: карликовые фруктовые деревья могут плодоносить в домашних условиях
Красота и здоровье

Врач Скорпилева предупредила об осенней аллергии на помидоры, арбузы и ягоды
Спорт и фитнес

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна
Авто и мото

Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах
Красота и здоровье

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Дом

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению
Еда

Картошка гармошка с беконом в духовке сохраняет сочность и хрустящую корочку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet