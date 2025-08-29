Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:02

Когда шипит кошка: знак опасности или призыв о помощи

Как распознать шипение кошки: рекомендации экспертов по поведению животных

Каждый, кто хоть раз обща́лся с кошкой, наверняка слышал её шипение. Это не просто странный звук — а целый сигнал, который говорит: "Осторожно, мне страшно/некомфортно/больно!". Давайте разберёмся, в каких ситуациях кошки шипят и что они хотят этим сказать.

Как устроено кошачье шипение?

Шипение — это не просто "пшик". Кошка издаёт его за счёт вибрации голосовых связок на выдохе. Часто этот звук сопровождается характерной позой: спина выгнута, шерсть дыбом, а иногда даже видны зубки. Всё это — часть языка тела, которым питомец общается с вами и другими животными.

Боль или дискомфорт. Если кошке больно или неприятно, она даст это понять — в том числе и шипением. Например, при болезни или травме даже ласковый питомец может отшипеться и спрятаться, чтобы его не трогали.

Особенно тревожно, если шипение сопровождается другими симптомами: потерей аппетита, тяжёлым дыханием или ранами. В таких случаях лучше сразу обратиться к ветеринару — это может быть признаком серьёзного заболевания, например, бешенства.

Плохое настроение. Да, у кошек тоже бывает не тот день! Пустая миска, грязная вода, занятое другим питомцем место — всё это может испортить настроение вашей мурлыки. Шипением она просто говорит: "Отстань, мне сейчас не до тебя".

Страх и стресс. Кошки — существа чувствительные. Резкие звуки, чужие люди, перестановка мебели или даже просто пылесос могут напугать их. В ответ на стресс кошка часто шипит, стараясь отогнать источник беспокойства.

Территориальность. Кошки ценят своё пространство. Если кто-то посягает на их любимый диван, миску или даже хозяина — шипение становится способом сказать: "Это моё!". То же самое происходит, если в доме появляется новый питомец или даже человек.

Котята и материнский инстинкт. Недавно родившая кошка может шипеть, защищая своих котят. Но иногда она шипит и на самих малышей — так она воспитывает их или учит осторожности.

