Один признак, который выдаёт высокую температуру у питомца без термометра

Здоровье пушистого друга во многом зависит от внимания хозяина. Кошка не может сказать, что ей плохо, поэтому именно наблюдательность человека помогает вовремя заметить проблему. Один из ключевых тревожных сигналов — повышение температуры тела.

Чем опасен жар у кошек

Высокая температура — это не болезнь, а симптом. Она может указывать на инфекцию, воспаление или более серьёзное заболевание. Опасность в том, что жар быстро приводит к обезвоживанию, перегрузке внутренних органов и в тяжёлых случаях даже к летальному исходу.

Как распознать повышенную температуру без термометра

вялость, потеря интереса к играм и общению;

отказ от еды, изменения в потреблении воды;

учащённое дыхание и сердцебиение;

горячие уши и нос;

необычное поведение: кошка прячется или становится чрезмерно тревожной.

При сильной лихорадке могут добавиться рвота, неприятный запах изо рта и выделения из глаз.

Почему нельзя лечить самостоятельно

Многие человеческие лекарства для кошек опасны. Только ветеринар может определить истинную причину жара и назначить безопасное лечение.

Что важно делать хозяину:

наблюдать за поведением питомца и не игнорировать изменения;

проходить профилактические осмотры у врача (раз в год, у пожилых кошек — каждые полгода);

при подозрении на жар — как можно скорее обратиться к ветеринару.

Помните: высокая температура у кошки — это сигнал организма о помощи. Ваша внимательность и своевременный визит к врачу могут спасти жизнь питомца.