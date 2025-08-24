Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка вылизывается
Кошка вылизывается
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 6:09

Один признак, который выдаёт высокую температуру у питомца без термометра

Ветеринары: человеческие лекарства при жаре у кошек опасны и могут привести к гибели

Здоровье пушистого друга во многом зависит от внимания хозяина. Кошка не может сказать, что ей плохо, поэтому именно наблюдательность человека помогает вовремя заметить проблему. Один из ключевых тревожных сигналов — повышение температуры тела.

Чем опасен жар у кошек

Высокая температура — это не болезнь, а симптом. Она может указывать на инфекцию, воспаление или более серьёзное заболевание. Опасность в том, что жар быстро приводит к обезвоживанию, перегрузке внутренних органов и в тяжёлых случаях даже к летальному исходу.

Как распознать повышенную температуру без термометра

  • вялость, потеря интереса к играм и общению;

  • отказ от еды, изменения в потреблении воды;

  • учащённое дыхание и сердцебиение;

  • горячие уши и нос;

  • необычное поведение: кошка прячется или становится чрезмерно тревожной.

При сильной лихорадке могут добавиться рвота, неприятный запах изо рта и выделения из глаз.

Почему нельзя лечить самостоятельно

Многие человеческие лекарства для кошек опасны. Только ветеринар может определить истинную причину жара и назначить безопасное лечение.

Что важно делать хозяину:

  • наблюдать за поведением питомца и не игнорировать изменения;

  • проходить профилактические осмотры у врача (раз в год, у пожилых кошек — каждые полгода);

  • при подозрении на жар — как можно скорее обратиться к ветеринару.

Помните: высокая температура у кошки — это сигнал организма о помощи. Ваша внимательность и своевременный визит к врачу могут спасти жизнь питомца.

Читайте также

Епифанова: чипирование домашних животных станет обязательным после изменений в законе вчера в 22:08

Чипы, поводки и запреты: что ждёт владельцев собак

В регионах РФ вводят обязательное чипирование и регистрацию собак, а также ужесточают правила выгула. Эксперт объяснила, зачем это нужно и как будет работать система.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно вчера в 21:13

Ваш кот любит рыбу? Осторожно, в этом есть опасность

Можно ли кошке рыбу? Польза и риски: витамины, белок, омега-3 против паразитов, аллергии и тяжелых металлов. Когда рыбу стоит исключить из рациона.

Читать полностью » Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам вчера в 20:16

Учёные разделили собачников на три типа — к какому относитесь вы

Исследование выявило три категории владельцев собак: "родители", компаньоны и хозяева двойного статуса. В какой из них узнаете себя вы?

Читать полностью » Эксперты назвали причины, по которым собака смотрит в одну точку вчера в 19:06

Собака уставилась в стену: что скрывается за странным поведением питомца

Почему собаки иногда подолгу смотрят в стену? От звуков, которых мы не слышим, до признаков болезней — разбираем все возможные причины.

Читать полностью » Зевота у собак может быть признаком стресса или доверия вчера в 18:06

Ваш пёс часто зевает? Это может быть тревожный знак

Зевота у собак — это не только сонливость. Она может говорить о стрессе, радости или привязанности. Узнайте, как правильно читать такие сигналы.

Читать полностью » В Новой Зеландии восстановили численность редкой птицы такахе после десятилетий охраны вчера в 17:26

В Новой Зеландии выпустили редких птиц — местные пришли в восторг от зрелища

Южный такаэ, считавшийся вымершим, вновь возвращается в дикую природу Новой Зеландии. Его история — пример борьбы за сохранение и культурного возрождения.

Читать полностью » Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев вчера в 17:12

Хаски, бигли и терьеры: почему собаки сбегают даже из самых любящих домов

Почему собаки сбегают даже от самых заботливых хозяев? 7 причин, способы защиты и неожиданные факты, которые помогут понять вашего питомца.

Читать полностью » Как выбрать питомца из приюта: рекомендации специалистов по животным вчера в 16:39

Как любовь к животным может обернуться неожиданными проблемами

Прежде чем взять питомца из приюта, убедитесь, что вы готовы к ответственности. Рассмотрим ключевые моменты, которые стоит учесть перед принятием решения.

Читать полностью »

Спорт и фитнес

Физиотерапевт Эбби МакКьюэн назвала упражнения для замедления прогрессирования
Туризм

Как мы сами превращаем отдых в источник тревоги
Красота и здоровье

В российских школах могут появиться амбассадоры здорового образа жизни
Еда

Как приготовить сырные палочки из слоеного теста за 25 минут
ДФО

Штормовое предупреждение в Приморском крае 25 августа: подробности
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Лида Малек: bent knee fallout улучшает стабильность таза и укрепляет поперечную мышцу живота
Красота и здоровье

Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся
Садоводство

Конденсат в теплице: почему это опасно для растений и как с этим бороться
