Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котенок в коробке
Котенок в коробке
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:21

Простая коробка — большая польза: вот почему кот чувствует себя в безопасности

Кошки быстрее адаптируются в новом доме, если у них есть коробка или укрытие

Коты кажутся независимыми и самодостаточными существами, но при этом они очень привязаны к хозяевам и нередко демонстрируют удивительные привычки. Одна из самых распространённых — любовь к укромным уголкам, коробкам и любым ограниченным пространствам.

Многие владельцы замечали, что стоит оставить на полу сумку, чемодан или даже очертить квадрат с помощью скотча, как питомец непременно устроится внутри. Но что заставляет их искать тесные места, хотя рядом может быть просторная и удобная лежанка?

Инстинкт безопасности

По словам ветеринара Николаса Додмэна, кошки всегда стремятся к ощущению защищённости. Для них важны границы, которые дают чувство контроля и спокойствия.

"Вместо того, чтобы подвергаться шуму и возможным опасностям открытых пространств, коты предпочитают ютиться в небольших, более четко разграниченных местах", — пояснил Додмэн.

Эта привычка уходит корнями в раннее детство животного. Будучи котятами, они проводят много времени, прижимаясь друг к другу и к матери. Тесный контакт ассоциируется у них с теплом, безопасностью и покоем.

Физиологический комфорт

Учёные отмечают, что нахождение в ограниченном пространстве способно снижать уровень стресса. Контакт с внутренними поверхностями коробки или пакета стимулирует выработку эндорфинов — гормонов удовольствия. Именно поэтому питомцы так любят "прятки": в укромном месте они чувствуют себя умиротворёнными.

Адаптация в новых условиях

Исследования показывают, что кошки из приютов быстрее привыкают к новому дому, если им сразу предоставить коробку, домик или тканевую палатку. Такое укрытие становится для них точкой опоры, где можно спрятаться и наблюдать за происходящим с безопасной позиции. Это позволяет животному не только расслабиться, но и чувствовать контроль над территорией.

Общая черта семейства кошачьих

Любовь к тесным укромным местам свойственна не только домашним питомцам. Дикие кошачьи — от рыси до льва — тоже выбирают ограниченные пространства для отдыха и сна. В природе это помогает снизить вероятность нападения и даёт шанс вовремя заметить опасность.

Таким образом, привычка прятаться в коробках, пакетах и узких щелях — это не странность, а естественный поведенческий механизм, унаследованный всеми представителями кошачьего семейства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дирдре Барретт: собаки переживают во сне прогулки, игры и моменты с хозяином вчера в 21:17

Собака спит и улыбается: учёные выяснили, кто чаще всего снится питомцам

Учёные выяснили, что собаки чаще всего видят во сне. Спойлер: их сны трогательнее, чем можно представить.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире вчера в 20:21

Джек-рассел в квартире: возможно ли усмирить этот вулкан энергии

Джек-рассел — собака с бесконечной энергией. Как справиться с её активностью, если вы живёте в маленькой квартире? Вот проверенные советы.

Читать полностью » Ветеринары подтвердили: собаки могут испытывать панические атаки вчера в 19:18

Ваша собака дрожит и ищет укрытие? Это не просто страх

Могут ли собаки переживать панические атаки? Узнайте, какие признаки указывают на это состояние, что его вызывает и как помочь питомцу.

Читать полностью » Под угрозой исчезновения остаются ехидны и утконосы — единственные яйцекладущие млекопитающие вчера в 18:12

Млекопитающие, которые разрушают правила природы: они кормят молоком, но рождаются из яиц

Вы знали, что есть млекопитающие, которые откладывают яйца? Узнайте о пяти редких видах, которые разрушают привычные законы природы.

Читать полностью » Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин вчера в 17:08

Кошка в тревоге? Виноваты её хозяева — и вот почему

Многие привычки хозяев незаметно причиняют стресс кошке. Узнайте, какие ошибки тревожат питомцев и как помочь им чувствовать себя в безопасности.

Читать полностью » Как выбрать гипоаллергенного питомца: советы от специалистов по кошкам породы саванна вчера в 16:59

Саванна: кошка, которая может стать настоящей проблемой — как подготовиться

Узнайте о пяти удивительных фактах о кошках породы саванна! Эти экзотические питомцы удивляют своим характером и уникальной внешностью.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют гулять с собаками не менее 30 минут в день вчера в 16:09

5 простых правил, которые сделают прогулки с собакой настоящим удовольствием

Узнайте, как правильно выгуливать собаку, чтобы она была здоровой и счастливой. Применяйте простые советы и сделайте прогулки настоящим удовольствием!

Читать полностью » Проблемы со здоровьем у кошек: ветеринары раскрывают причины стресса вчера в 15:56

Секреты спокойствия: что нужно знать, чтобы ваша кошка была счастлива

Заметили, что кошка стала нервной? Узнайте, как распознать стресс у питомца и помочь ему снова почувствовать себя в безопасности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Панков: до 90% случаев грыжи позвоночника лечатся без операции
Питомцы

Игры и внимание должны исходить от хозяина — рекомендации по воспитанию кошек
Спорт и фитнес

Тренеры Bonded by the Burn представили 20-минутную тренировку для пресса и ног
Наука и технологии

Уникальная мраморная колонна V века до н.э. найдена в Испании — связь с Малой Азией
Садоводство

Фиолетовые томаты в огороде — где купить семена и как избежать ошибок при уходе
Дом

Натуральные материалы для детской: как выбрать мебель и текстиль
Еда

Как приготовить фаршированные грибы с сыром и фаршем: подробный гид
Туризм

Новороссийск осенью: прогулки по набережной и винодельни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru