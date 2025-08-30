Простая коробка — большая польза: вот почему кот чувствует себя в безопасности

Коты кажутся независимыми и самодостаточными существами, но при этом они очень привязаны к хозяевам и нередко демонстрируют удивительные привычки. Одна из самых распространённых — любовь к укромным уголкам, коробкам и любым ограниченным пространствам.

Многие владельцы замечали, что стоит оставить на полу сумку, чемодан или даже очертить квадрат с помощью скотча, как питомец непременно устроится внутри. Но что заставляет их искать тесные места, хотя рядом может быть просторная и удобная лежанка?

Инстинкт безопасности

По словам ветеринара Николаса Додмэна, кошки всегда стремятся к ощущению защищённости. Для них важны границы, которые дают чувство контроля и спокойствия.

"Вместо того, чтобы подвергаться шуму и возможным опасностям открытых пространств, коты предпочитают ютиться в небольших, более четко разграниченных местах", — пояснил Додмэн.

Эта привычка уходит корнями в раннее детство животного. Будучи котятами, они проводят много времени, прижимаясь друг к другу и к матери. Тесный контакт ассоциируется у них с теплом, безопасностью и покоем.

Физиологический комфорт

Учёные отмечают, что нахождение в ограниченном пространстве способно снижать уровень стресса. Контакт с внутренними поверхностями коробки или пакета стимулирует выработку эндорфинов — гормонов удовольствия. Именно поэтому питомцы так любят "прятки": в укромном месте они чувствуют себя умиротворёнными.

Адаптация в новых условиях

Исследования показывают, что кошки из приютов быстрее привыкают к новому дому, если им сразу предоставить коробку, домик или тканевую палатку. Такое укрытие становится для них точкой опоры, где можно спрятаться и наблюдать за происходящим с безопасной позиции. Это позволяет животному не только расслабиться, но и чувствовать контроль над территорией.

Общая черта семейства кошачьих

Любовь к тесным укромным местам свойственна не только домашним питомцам. Дикие кошачьи — от рыси до льва — тоже выбирают ограниченные пространства для отдыха и сна. В природе это помогает снизить вероятность нападения и даёт шанс вовремя заметить опасность.

Таким образом, привычка прятаться в коробках, пакетах и узких щелях — это не странность, а естественный поведенческий механизм, унаследованный всеми представителями кошачьего семейства.