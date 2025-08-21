Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:43

Кошка изнывает от жары? Срочно увлажните эти зоны — питомец будет благодарен

Ветеринарные рекомендации: лоб, уши и живот — лучшие зоны для охлаждения кошки

Летняя жара может быть опасной для кошек, так как их система терморегуляции работает не так эффективно, как у человека. Кошки хоть и потеют в какой-то степени, но их потовые железы расположены иначе и помогают гораздо меньше. Поэтому в период сильной жары у питомцев повышается риск теплового удара, особенно у пород, которые плохо переносят высокие температуры.

Где увлажнять кота

Полностью погружать кошку в воду не нужно и даже вредно. Гораздо полезнее слегка смочить прохладной (но не ледяной) водой отдельные зоны тела. Для этого можно использовать мягкую влажную тряпочку, смоченную в проточной воде и отжатую, или небольшую фонтанку, которую многие коты любят.

Лучшие зоны для увлажнения:

  • Голова — особенно лоб и уши. Здесь сосуды расположены близко к поверхности кожи, поэтому охлаждение наступает быстрее.

  • Шея — хороший кровоток делает это место эффективным для быстрого облегчения.

  • Живот и паховая область — там шерсть тоньше, и лёгкое увлажнение помогает организму эффективнее отдавать тепло.

Как часто охлаждать кошку

Единой нормы нет — всё зависит от климата, влажности и особенностей самого животного.

  • В очень жаркие дни достаточно 1-2 раз в день слегка смочить кота в чувствительных зонах.

  • Если питомец явно страдает (часто ищет прохладные места, дышит с открытым ртом, выглядит вялым), нужно срочно помочь ему охладиться.

  • Если же он ведёт себя спокойно, просто пьёт больше воды и чаще ложится на холодный пол, лучше позволить ему самому регулировать температуру.

Важно помнить: не все кошки любят, когда их трогают и мочат. Если питомец нервничает, не стоит настаивать — стресс может навредить больше, чем сама жара.

